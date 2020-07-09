Платформа управления агропроизводством FarmCommand® теперь доступна к использованию на любых ISOBUS мониторах

Farmers Edge

Производители и все заинтересованные участники аграрного рынка теперь могут устанавливать платформу FarmCommand непосредственно на мониторы оборудования, чтобы упростить и ускорить полевую работу, управлять рисками производства

Линкольн, Небраска & Виннипег, Манитоба — компания Farmers Edge™, глобальный лидер в области цифровых сервисов для сельского хозяйства, объявила о запуске Универсального терминала FarmCommand, простого и принципиально нового инструмента снижения затрат, управления рисками и повышения эффективности производства для производителей, дилеров техники и сервисных центров.



FarmCommand®, комплексная цифровая платформа от Farmers Edge, теперь может автоматически подключаться к технике хозяйства через Универсальный терминал, без помех, сокращая затраты на подключение оборудования различных марок и моделей, значительно расширяя возможности платформы FarmCommand. Универсальный терминал просто и понятно подключается к технике, дополнительное оборудование не требуется, таким образом Farmers Edge упрощает доступ к цифровым технологиям сельскому хозяйству в реалиях сегодняшнего дня, когда стабильность и надежность аграрного производства как никогда актуальна.



Универсальный терминал FarmCommand дает новый уровень понимания деятельности каждой единицы подключенной техники, тракторов, опрыскивателей, комбайнов, независимо от марки, модели или возраста оборудования. Управление многими полевыми операциями сопряжено с трудностями покупки дорогостоящих мониторов. Универсальный терминал FarmCommand помогает решить эти проблемы с небольшими, в сравнении с альтернативными решениями, затратами.



Телематический трекер CanPlug™ от Farmers Edge, устройство сбора и передачи данных через порт ISOBUS, подключается напрямую к CAN шине, в пассивном режиме собирает данные, помогает удаленно мониторить весь машинно-тракторный парк. CanPlug собирает и передает в терминал FarmCommand не только данные о работе техники онлайн, но и данные о выполняющихся полевых операциях, таких как посев, опрыскивание, внесение удобрений, уборка, сервисные работы. Терминал FarmCommand автоматически отображается на мониторах и дисплеях в кабине, показывает планируемые и активные работы; диагностику состояния техники и данные об операциях; точные локальные метеоданные прямо с полей; данные о состоянии полей, устраняя необходимость загрузки отдельных приложений или подключения отдельных устройств через Bluetooth. Пользователи могут настраивать визуализацию инструментов FarmCommand на мониторах своего оборудования под свои потребности.



«Преодоление цифрового разрыва между компонентами производства является основной вехой в развитии сельского хозяйства, и мы в Farmers Edge воодушевлены тем, что мы можем преодолеть этот разрыв и достичь непревзойдённой совместимости и непрерывного обмена данными при помощи нашего универсального терминала для всех ISOBUS-совместимых дисплеев, — говорит Рон Осборн, директор по стратегическому планированию и портфолио продуктов Farmers Edge. — Теперь аграрии, дилеры и прочие заинтересованные стороны могут получать важнейшую информацию непосредственно с техники для предотвращения дорогостоящих ошибок, таких как обработка не того поля, нарушение рекомендованных норм внесения, которые могут привести к значительным потерям и финансовому ущербу. Конкуренция на аграрном рынке все возрастает, и в этой обстановке агробизнес может позиционировать себя как поставщика услуг с добавленной ценностью для своих клиентов и легко переквалифицироваться не просто в продавца товаров или услуг, а в поставщика комплексных решений своим клиентам».



Релиз Универсального терминала поможет улучшить опыт использования платформы FarmCommand как для производителей, так и для партнеров компании. В особенности оценят Универсальный терминал пользователи сервиса Smart Cab™, нового решения Farmers Edge для мониторинга всего машинно-тракторного парка в хозяйстве. При помощи трекера CanPlug сервис Smart Cab обеспечивает удаленное подключение к любой единице оборудования, синхронизирует и в рамках одного окна отображает выполнение всех полевых работ, работу техники и операторов. Ценообразование сервиса Smart Cab установлено таким образом, что производитель может точно выбрать, сколько устройств CanPlug ему необходимо для управления своей техникой и оборудованием. Единый интерфейс управления всеми инструментами поддержки принятия решения, которые необходимы оператору в кабине, снижают усталость и отвлечение внимания оператора, уменьшает затраты и упорядочивает все операции.



Farmers Edge продолжает расширение функционала платформы FarmCommand и интеграцию ключевых инструментов поддержки принятия решений. К осени 2020 года Универсальный терминал получит функцию push-уведомлений и оповещений, быстрое создание и распознавание новых работ, создание границ полей, финансовые данные и рыночные цены, данные о рентабельности в режиме реального времени в разрезе полей, зон продуктивности или работ. Такой высокий уровень интеграции — платформа, приложение и Универсальный терминал — является беспрецедентным для сельского хозяйства, открывает новые возможности для улучшения обмена данными между всеми элементами производства во всей цифровой сельскохозяйственной экосистеме.



Доступность

Универсальный терминал FarmCommand для текущих клиентов и партнеров Farmers Edge сейчас доступен без дополнительных затрат. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Farmers Edge в Вашем регионе. Новые пользователи могут оставить заявку для получения демо версии здесь , и представитель Farmers Edge в России свяжется с ними.



О компании Farmers Edge

Farmers Edge - глобальный лидер в области цифровых решений для сельского хозяйства. Передовые инструменты Farmers Edge созданы на основе комбинации хозяйственных данных непосредственно с полей, алгоритмов искусственного интеллекта, сквозной интеграции данных. С 2005 года Farmers Edge меняет облик сельского хозяйства благодаря революционным технологиям и сотрудничеству с лидерами аграрного рынка, превращая сельхозпредприятия в единую цифровую экосистему. Платформа FarmCommand® от Farmers Edge - наиболее комплексное решение для управления хозяйственными данными, существующее на рынке. С ее помощью Farmers Edge предлагает производителям, профессионалам аграрного рынка и агробизнесу принципиально новый уровень работы с большими объемами данных. Развиваясь вместе с меняющимся обликом сельского хозяйства и обладая командой лучших специалистов в области внедрения инноваций, машинного обучения и интернета вещей, Farmers Edge создает новые возможности сельского хозяйства для всех участников рынка и формирует облик будущего аграрного производства.



Для более подробной информации посетите сайт компании в России www.FarmersEdge.ru



С оригиналом статьи на английском языке можно ознакомиться здесь

