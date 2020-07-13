МКБ обозначил сценарии развития АПК в 2020 году

Московский кредитный банк

По данным Росстата, производство продукции сельского хозяйства по итогам мая увеличилось на 3,2% — это самый большой месячный прирост с начала 2020 года

В 2019-м в этот же месяц АПК продемонстрировал прибавку лишь в 0,9%. Согласно оценке Минсельхоза, по итогам текущего года отрасль может вырасти на 1% относительно 2019-го при плановом значении 1,8%. При благоприятных экономических и погодных условиях прогнозные показатели могут быть выше, уточняет ведомство в своем Нацдокладе.



По мнению заместителя председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Александр Казначеев, на развитие ситуации в сельскохозяйственном секторе в этом году влияют три существенных фактора: COVID-19 и связанные с ним последствия, ослабление курса рубля, а также снижение доходов населения. Однако в период противоэпидемиологического режима, который с разным набором ограничений вводился по территории всей страны, агропромышленный комплекс не потерял свою финансовую устойчивость. Отчасти это произошло, в том числе, и благодаря тому, что потребители перешли к модели формирования запасов продовольствия, что привело к ажиотажным закупкам традиционных продуктов долгосрочного хранения в марте-начале апреля и поддержало рынок.



С самого начала пандемии угроза проникновения вируса на пищевые производства с его высокой трудоемкостью и концентрацией персонала была предметом особого контроля как самих компаний, так и отраслевого Министерства. На сегодняшний момент зарегистрированы лишь отдельные случаи вспышек заболеваний на кондитерских, птицеводческих фабриках Центрально-Черноземного, Уральского регионов страны, напоминает Казначеев. Оперативное выявление и перевод на карантин заболевших помогли сохранить рабочий режим. «И все же позитивный сценарий развития отрасли подтверждать преждевременно, — осторожен он. — Нельзя недооценивать динамику распространения инфекции по регионам России, куда сместилась основная часть выявленных случаев. Если же число вирусных атак на рабочий персонал будет увеличиваться, то риск сокращения или остановки производства может стать реальностью для большого количества производителей. И в этой ситуации отсутствие доступа к специализированной государственной программе поддержки пострадавших отраслей может быть критичным».



В ситуации с ростом курса доллара можно констатировать, что это, с одной стороны, скажется на росте себестоимости продукции, так как в структуре затрат большинства сельхозпродуктов есть доля валютной составляющей, продолжает Казначеев. Но позитивно то, что по многим товара эта доля уже невелика. «С другой стороны, повысится конкурентоспособность отечественной продукции АПК. Слабый рубль будет помогать как импортозамещению, так и открытию экспортных рынков, — считает он. — При этом важно, чтобы эти зарубежные рынки не вводили различного рода таможенные и санитарные барьеры для поставок товаров из нашей страны. И здесь нужна совместная работа Минсельхоза с профильными ведомствами, чтобы не упустить открывшуюся экспортную возможность».



А вот прогнозируемое снижение доходов населения может привести к снижению выручки российских аграриев и смещению структуры потребления в сторону более дешевых продуктов, добавляет Александр Казначеев. Так, согласно исследованию Nielsen, на которое ссылается «Коммерсантъ», в мае доля низкого ценового сегмента в продажах уже выросла до 17,7% со среднегодового значения 16,9%. А доля товаров премиального ценового сегмента, напротив, сократилась до 34,4% в мае с 35,8% в среднем по году.

