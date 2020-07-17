Выручка розничной сети «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева за 2019 год составила 33,5 млрд рублей

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

Выручка собственной розничной сети АО «Фирма “Агрокомплекс” им. Н. И. Ткачева» за 2019 год достигла 33,5 млрд руб., сообщил в интервью «Коммерсантъ-Юг» генеральный директор холдинга Евгений Хворостина

«У нас сегодня 716 магазинов. В прошлом году они принесли нам выручку в размере 33,5 млрд руб. Основа нашей розницы — продукция собственного производства: 80% ассортимента производится на предприятиях “Агрокомплекса”», — рассказал он, отметив, что компания планирует и дальше развивать свою розничную сеть в Южном федеральном округе.



Хворостина также добавил, что в этом году, несмотря на пандемию, «Агрокомплекс» рассчитывает на рост всех финансовых показателей: «Мы планируем закончить этот год с ростом. По всем финансовым показателям в бюджете заложена динамика на уровне примерно 10%; также запланирован рост большинства производственных показателей».



Он отметил, что компания только что завершила полный ребрендинг своей мясной, колбасной и молочной продукции, цель которого — «максимально доступно сформулировать миссию холдинга, стать еще ближе к потребителю и быть более узнаваемыми на полке».



«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева остается одним из крупнейших в стране производителей мяса, птицы, молока и сахара и, по словам его генерального директора, сохраняет обширную инвестпрограмму. Среди проектов холдинга — цифровизация предприятий АПК, увеличение земельного банка, развитие фирменной розницы и наращивание мощностей по переработке собственной сельхозпродукции.

