«Магнит» пригласил поставщиков в эксперимент по маркировке молочной продукции

М. Стулов

Чтобы максимально гибко интегрировать систему маркировки в свою повседневную деятельность и минимизировать расходы на запуск, «Магнит» и ЦРПТ проводят серию информационно-образовательных вебинаров. Мероприятия предназначены для поставщиков

Розничная сеть «Магнит» осенью совместно с пулом партнеров планирует протестировать работу с маркированной молочной продукцией в своих распределительных центрах и магазинах.



Для того, чтобы производители и ритейлер могли максимально гибко интегрировать систему маркировки в свою повседневную деятельность и минимизировать расходы на запуск, «Магнит» и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) проводят серию информационно-образовательных вебинаров.



«Магнит», крупнейшая торговая сеть в России по числу магазинов, заинтересована в максимально гибком и комфортном запуске участниками рынка маркировки молочной продукции. Мы предлагаем присоединиться к эксперименту, потому что после 1 октября 2021 года по закону немаркированная продукция в нашей сети продаваться не сможет.



Основная цель эксперимента — протестировать ключевые процессы, которые позволят избежать простоев и ошибок в работе с маркировкой на всех этапах товаропроводящей цепи», — заявила член правления, директор по цепочкам поставок розничной сети «Магнит» Марья Дей.



Первое онлайн-мероприятие посетили более 120 производителей, которые являются поставщиками «Магнита» и выпускают собственные торговые марки для розничной сети. В вебинаре участвовали специалисты оператора системы маркировки — ЦРПТ — и представители компаний, поставляющих решения и сервисы для молочных предприятий.



Участникам рассказали о деталях всех процессов, связанных с работой в системе, наличии разных решений по маркировке: типографским способом, с помощью прямого нанесения и этикетирования, сокращении издержек благодаря внедрению инструментов «под ключ», простом и недорогом программном обеспечении для крестьянско-фермерских хозяйств и многом другом.



Магазины «Магнит» уже работают с маркированными товарами: обувью и табачной продукцией. Для оптимизации процессов под разные категории, где система прослеживаемости в дальнейшем будет обязательной, создается собственная единая цифровая платформа розничной сети. Она будет содержать библиотеку сведений о миллионах кодах маркировки соответствующих товаров, которые реализуются в 65 регионах страны, и позволит оперативно подтверждать достоверность кодов продукции, не снижая скорости обслуживания покупателей на кассе.

