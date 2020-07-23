Международный бизнес-форум «Инфрастурктура агрологистики» пройдет онлайн 4 августа 2020 в 10:00-13:00

Инвестиции в инфраструктуру агрологистики и получение государственной поддержки

Влияние COVID-19 на международный и национальные товаропотоки фруктов и овощей

Основные ошибки при проектировании и строительстве плодохранилищ, оптово-распределительных центров и других объектов агрологистики

