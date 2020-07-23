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USD

71.302 (0,35%)

EUR

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MOEX

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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Международный бизнес-форум «Инфрастурктура агрологистики» пройдет онлайн 4 августа 2020 в 10:00-13:00

Партнерский материал


«Инфрастурктура агрологистики»

«Инфрастурктура агрологистики»

Форум посвящен вопросам хранения и оптовой торговли ягодами, фруктами и овощами, созданию современных хранилищ, оптово-распределительных центров и других объектов агрологистической инфраструктуры

http://real.agrolog.club/

Форум проводится на русском языке. Участие в форуме бесплатное.

В фокусе внимания:

  • Инвестиции в инфраструктуру агрологистики и получение государственной поддержки

  • Влияние COVID-19 на международный и национальные товаропотоки фруктов и овощей

  • Классификация объектов агрологистики

  • Основные ошибки при проектировании и строительстве плодохранилищ, оптово-распределительных центров и других объектов агрологистики

  • Обсуждение реализованных проектов

Для кого этот форум?

  • Сельхозпроизводители

  • Кооперативы

  • Проектировщики и строители

  • Инвесторы и девелоперы

  • Розничные сети

  • Оптовые торговые компании

  • Импортеры / Экспортеры

  • Логистические компании

  • Союзы и ассоциации

  • Государственные организации

Среди подтвержденных докладчиков форума:

  • Кристиан Берт, президент оптового рынка Lyon-Corbas, вице-президент Национальной федерации оптовых рынков Франции (Франция)

  • Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН (Италия)

  • Замир Балкизов, генеральный директор «Сад-Гигант Ингушетия» (Россия)

  • Богдан Григорьев, генеральный директор ГК «РосАгроМаркет» (Россия)

  • Инна Гольфанд, партнер «НЭО Центр» (Россия)

  • Андрей Чумак, генеральный директор оптового рынка «Столичный» (Украина)

  • Андрей Хлус, управляющий партнер LFA agro (Латвия)

  • Сергей Мырза, генеральный директор Smart Architecture (Молдова)

Список докладчиков обновляется на сайте форума.

Партнеры форума:

  • Skladman USG

  • Logistics Field Audit

  • LFA agro

Информационные партнеры форума:

  • Ассоциация индустриальных парков России

  • Ассоциация инвесторов Москвы

  • East-fruit

  • «Агроинвестор»

  • Multicold

  • Совет профессионалов по цепям поставок

«Инфрастурктура агрологистики» 

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