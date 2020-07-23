Международный бизнес-форум «Инфрастурктура агрологистики» пройдет онлайн 4 августа 2020 в 10:00-13:00

Форум посвящен вопросам хранения и оптовой торговли ягодами, фруктами и овощами, созданию современных хранилищ, оптово-распределительных центров и других объектов агрологистической инфраструктуры
Форум проводится на русском языке. Участие в форуме бесплатное.
В фокусе внимания:
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Инвестиции в инфраструктуру агрологистики и получение государственной поддержки
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Влияние COVID-19 на международный и национальные товаропотоки фруктов и овощей
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Классификация объектов агрологистики
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Основные ошибки при проектировании и строительстве плодохранилищ, оптово-распределительных центров и других объектов агрологистики
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Обсуждение реализованных проектов
Для кого этот форум?
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Сельхозпроизводители
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Кооперативы
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Проектировщики и строители
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Инвесторы и девелоперы
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Розничные сети
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Оптовые торговые компании
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Импортеры / Экспортеры
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Логистические компании
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Союзы и ассоциации
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Государственные организации
Среди подтвержденных докладчиков форума:
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Кристиан Берт, президент оптового рынка Lyon-Corbas, вице-президент Национальной федерации оптовых рынков Франции (Франция)
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Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН (Италия)
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Замир Балкизов, генеральный директор «Сад-Гигант Ингушетия» (Россия)
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Богдан Григорьев, генеральный директор ГК «РосАгроМаркет» (Россия)
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Инна Гольфанд, партнер «НЭО Центр» (Россия)
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Андрей Чумак, генеральный директор оптового рынка «Столичный» (Украина)
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Андрей Хлус, управляющий партнер LFA agro (Латвия)
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Сергей Мырза, генеральный директор Smart Architecture (Молдова)
Список докладчиков обновляется на сайте форума.
Партнеры форума:
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Skladman USG
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Logistics Field Audit
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LFA agro
Информационные партнеры форума:
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Ассоциация индустриальных парков России
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Ассоциация инвесторов Москвы
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East-fruit
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Multicold
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Совет профессионалов по цепям поставок