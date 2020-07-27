«АгроТерра»

В «АгроТерре» готовность сотрудников к уборке оказалась на традиционно высоком уровне, несмотря на ограничительные меры, которые еще не до конца сняты в некоторых регионах. Обычно компания проводит Штабные учения* для отработки нововведений перед уборкой, но в этом году пришлось искать новые форматы

Так, «АгроТерра Академия» из-за карантинных ограничений увеличила долю онлайн курсов, назначаемых сотрудникам. Кроме того, в компании есть сеть внутренних тренеров, которые владеют базовыми навыками для проведения обучения и знают материал на сто процентов. Они на местах контролируют качество усваивания знаний. Хорошим дополнением этому служит множество тщательно прописанных технологических инструкций.



Однако полный переход на онлайн обучение «АгроТерра» не рассматривает. Очные тренинги более качественны и потому выгоднее — там, где понадобится две онлайн лекции, хватило бы одной очной. При личной встрече легче следить за тем, как усваивается материал, вовремя отвечать на немые вопросы аудитории, контролировать вовлеченность.



«Дистанционное обучение пока не может заменить очного. Потому что в сельском хозяйстве важна не только теоретическая подготовка, но и наработка практических навыков. И проблема даже не столько в их передаче, сколько в проверке того, как они усвоились. Сотрудник может блестяще знать теорию, а как он сработает руками на практике — вопрос», — объясняет Вадим Боев, начальник отдела обучения и развития персонала.



Найти баланс между онлайн и офлайн непросто, и компания продолжит работать в этом направлении.



*«Штабные учения» - бизнес-игра, которая проводится перед каждым сезоном. В процессе специалисты выстраивают новые цепочки взаимодействия, что после игры отражается в сокращении издержек на разных этапах производства. Игра не имеет аналогов в отрасли.

