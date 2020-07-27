Как справиться с засухой

«Щелково Агрохим»

В первой декаде июля Минсельхоз Оренбургской области провел для руководителей и специалистов агропредприятий ряд обучающих семинаров по возделыванию зерновых в условиях засухи. Мероприятия проходили на базе ООО «Карла Маркса» (Бузулукский район) и КФХ Дмитриева В. П. (Бугурусланский район). Активное участие в семинарах принимали сотрудники Оренбургского представительства АО «Щелково Агрохим»

В семинаре на базе ООО «Карла Маркса» принял участие вице-губернатор, министр сельского хозяйства области Сергей Балыкин. Общая площадь сельхозугодий ООО «Карла Маркса» (руководитель Александр Еременко, главный агроном Владимир Саблин) — свыше 13 тыс. га, площадь пашни — 8175 га. Зерновые занимают 2669 га, из них озимые — 1300 га. Хозяйство стабильно является одним из лидеров Оренбуржья по урожайности: так, в нынешнем сезоне этот показатель составляет 50,2 ц/га.



Уже три года предприятие является клиентом «Щелково Агрохим». В частности, по защите зерновых культур на 100% применяется «щелковская» схема, в которую вошли: протравители семян «Имидор Про, КС» (1 л/т) + «Поларис, МЭ» (1,2 л/т); «Примадонна Грант» («Примадонна, СЭ» + «Гранат, ВДГ» [0,5 л/га]) + «Эсперо, КС» (0,12 л/га) + «Титул Дуо, ККР» (0,3 л/га) + «Ультрамаг Комби» для зерновых (1 л/га).





Слева на право: первый вице-губернатор — первый заместитель председателя Правительства — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Балыкин Сергей Викторович; Оренбургского представительства "АО Щелково Агрохим" Попов Алексей Владимирович; первый заместитель министра сельского хозяйства области Захаров Григорий Петрович



В ходе осмотра полей пшеницы ООО «Карла Маркса» глава Оренбургского представительства «Щелково Агрохим» Алексей Попов подробно рассказал участникам семинара об особенностях нынешнего сезона. Специалист отметил, что в условиях засухи повышение урожая обеспечивает не только применение химзащиты, устраняющей конкурентов культурных растений в экстремальных условиях (сорняки, вредители и болезни). Отличную поддержку зерновым оказывает и применение концентрированных жидких комплексных микроудобрений для листовых подкормок, которые содержат сбалансированный набор макро- и микроэлементов, необходимых для реализации потенциала пшеницы.



В КФХ Дмитриева В. П. главным объектом семинара стали новые сорта озимой пшеницы, приобретенные в семеноводческом опытном хозяйстве «Щелково Агрохим» - ООО «Дубовицкое». Посевы новых перспективных сортов «Изумруд Дубовицка» и «Синева» произвели неизгладимое впечатление на участников семинара. Потенциал сортов и грамотная схема защиты неизменно побеждают негативные последствия засухи. Это позволяет земледельцам беспрепятственно расширять озимые посевы. Так в целом по области в прошлом году было посеяно 800 тыс. га озимых, в конце этого года планируется посеять 900 тыс. га, в 2021 году — выйти на миллион гектаров озимых.



Прямая речь



Сергей Балыкин, первый вице-губернатор — первый заместитель председателя правительства Оренбургской области, министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области:



- Из года в год наша главная проблема — недостаточное количество осадков. Сейчас взят курс на увеличение посевов озимых, которые даже в самые неблагоприятные годы дают стабильный урожай. Бузулукский район, весь запад и северо-запад области являются примерами работы с озимыми. Деятельность учёных, производственников легла в основу научно обоснованной системы земледелия Оренбургской области. Применение удобрений, работа с парами, средствами защиты растений дают тот результат, который мы видим на полях ООО «Карла Маркса». Здесь не экономят на подкормке посевов — отсюда и результат.



Александр Петровский, кандидат химических наук, руководитель департамента развития компании «Щелково Агрохим»:



- Некорневые подкормки зерновых культур комплексными микроудобрениями дают хорошие результаты даже в засушливой Оренбургской области. Так в 2017 г. на полях Оренбургского ГАУ, возделываемых по технологии No-Till, в фазу кущения мягкой яровой пшеницы проводили подкормку специальным комплексным микроудобрением «Ультрамаг Комби» для зерновых в норме 1,0 л/га. В контроле урожайность зерна составила 18,0 ц/га, при использовании микроудобрения — 23,2 ц/га. Тогда же сравнили эффективность «Ультрамаг Комби» для зерновых и конкурентного импортного препарата, аналогичного по составу и содержанию питательных элементов. Разница оказалась +1,8 ц/га в пользу микроудобрения АО «Щелково Агрохим».







Кстати

На днях оренбургский губернатор Денис Паслер встретился в Москве с главой компании «Щелково Агрохим», доктором химических наук, академиком РАН Салисом Каракотовым. В настоящее время более сотни хозяйств Оренбуржья сотрудничает со «Щелково Агрохим». На 15 предприятиях АПК региона научный подход в выращивании зерновых позволил повысить урожайность озимых до 40-50 ц/га. Эту практику нужно масштабировать, уверен губернатор. Глава региона договорился с академиком, что наука в лице «Щелково Агрохим» будет помогать ещё 60 оренбургским сельхозтоваропроизводителям. Готовится соглашение о сотрудничестве.

