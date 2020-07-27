«PRO ЯБЛОКО 2020»

20-22 августа 2020, Минеральные Воды

Приглашаем на Международную выставку и конгресс «PRO ЯБЛОКО 2020»



С 20 по 22 августа 2020 в выставочном комплексе МинводыЭКСПО города Минеральные Воды пройдет



2-я Международная выставка и конгресс «PRO ЯБЛОКО 2020, инновационные технологии и оборудование для выращивания, хранения и сбыта яблок»



Организаторы мероприятия: Международная школа современного садоводства и Ассоциация садоводов и питомниководов Ставропольского края





При поддержке:

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,



Правительства Ставропольского края,



Национального плодоовощного союза,



Союза «Садоводы Кубани» и Ягодного союза.



Даты мероприятий:

20 августа состоится открытие выставки и конгресса.



21 августа выставка продолжит свою работу, в рамках выставки Министерство сельского хозяйства России проведет Всероссийское совещание по развитию садоводства и питомниководства.



22 августа состоятся организованные поездки в ведущие садоводческие хозяйства:



Крупнейший в России питомник безвирусного посадочного материала «Сады Ставрополья»



Яблоневые и грушевые «Сады Карачаево-Черкесии».



«Сад-Гигант» Ингушетия, крупнейший Оптово-Распределительный Центр и интенсивный сад площадью боле 1000 га (выращивается более 15 сортов яблок, черешня, слива, персики и виноград)



Разделы выставки:

- Саженцы;



- Удобрения;



- Средства защиты растений;



- Защитные системы для интенсивных садов;



- Сельскохозяйственные машины и инвентарь для сада;



- Тара и упаковка;



- Решения для сортировки и упаковки;



- Хранение;



- Системы полива;



- Комплектующие для строительства сада;



- IT Решения;



- Консалтинг.



Среди подтвержденных компаний-участниц выставки:

Компания «Агропрогресс», «Ай Пласт», «Агропак», «Плави Сервис», «АгроМастер», «Агроспецмаш», Aweta, Advice&Consulting, «Еврохолод», ТД «Базис», «Оптима-Юг», «Пластик Бак», группа компаний «Королев Агро», «Август», «Еврохим», «Кенжа», «Ингениум», фирма ЛТД, компания «Супер Сад», КИС, «Русбана», Unitec и другие.



Среди сессий конгресса:

- Обзор современного промышленного садоводства в России от профессионалов рынка.



- Основные аспекты и экономика выращивания посадочного материала.



- Современные технологии закладки интенсивного сада.



- Технологии хранения плодов и предотвращение потерь при хранении.



Также в программе будут обсуждаться вопросы подбора кадров для работы в интенсивном саду, важнейшие вопросы финансирования проектов отрасли и страхования, реализации плодов и взаимодействия с ритейлерами.



Среди подтвержденных спикеров конгресса:

Роман Некрасов, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, Министерство сельского хозяйства РФ.



Айдын Ширинов, председатель Ассоциации садоводов и питомниководов Ставропольского края.



Замир Балкизов, генеральный директор «Сад-Гигант Ингушетия».



Андрей Медведев, учредитель ГК «Мост-Агро».



Инна Рыкова, руководитель Центра отраслевой экономики, Научно исследовательский финансовый институт НИФИ.



Владимир Гудковский, заведующий отделом послеуборочных технологий ФГБНУ «ФНЦ им. И. В. Мичурина», д. с.н., профессор, академик РАН.



Николай Щербаков, председатель союза «Садоводы Кубани»



Михаил Глушков, директор Национального плодоовощного союза



Мармэ Бруно Кристиан Анри, генеральный директор АО «Крымская фруктовая компания»



PRO ЯБЛОКО 2020 — это три дня активного участия в работе одной из самых развивающихся отраслей сельского хозяйства Российской Федерации. Российские и европейские компании- экспоненты выставки представят современные технологии, технику и оборудование, необходимые для организации эффективной работы сада и хранения плодов. Взаимодействие с представителями крупнейших компаний и власти, представителями финансового сектора, страхования и ритейлом даст возможность выработки общих для основных участников отрасли решений насущных вопросов.



Для регистрации на мероприятие заполните форму на сайте www.proyabloko.pro .

