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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Corteva Agriscience примет участие в ЮГАГРО-2020

Партнерский материал


Corteva Agriscience

Corteva Agriscience

Независимая научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience примет участие в крупнейшей сельскохозяйственной выставке ЮГАГРО-2020 в качестве одного из спонсоров события, а также представит на своем стенде 8 новинок в сегментах семян, средств защиты растений и силосных инокулянтов

В качестве независимой компании Corteva Agriscience будет принимать участие в ежегодной выставке ЮГАГРО второй раз, а продукция компании участвует в экспозиции одного из самых обширных разделов выставки — «Агрохимическая продукция» и «Посадочные материалы и семена» - вот уже десять лет. Выставка состоится с 24 по 27 ноября Краснодарском выставочном комплексе «Экспоград Юг».

Будучи приверженной научному подходу и инновациям, компания ежегодно представляет российскому аграрному сообществу новинки, которые выходят на российский рынок в предстоящем сельхозсезоне. В нынешнем году посетителям выставки будет представлено 8 новинок в сегментах семян, средств защиты растений и силосных инокулянтов. 

Ожидается, что центром презентационной программы станет фунгицид для защиты картофеля и винограда «Зорвек», регистрация которого должна состояться в третьем квартале этого года. С гостями выставки компания планирует поделиться результатами испытаний нового препарата, проведенных в этом сезоне в Белоруссии на картофеле и во Франции на винограде. Этот ценный опыт будет актуален для отечественных аграриев при контроле болезней, вызываемых патогенами из класса оомицеты, при помощи этого абсолютно нового класса фунгицидов.  

Среди новинок в семенном портфеле Pioneer будут представлены: 

  • ранний высокоурожайный гибрид кукурузы П7515, 

  • среднеспелый гибрид кукурузы П9874 технологии Optimum® Aquamax®, 

  • гибрид подсолнечника П64ЛЕ136, устойчивый к гербициду Экспресс® и отличающийся толерантностью к наиболее агрессивным расам заразихи и ложной мучнистой росы, а также фомопсису, прикорневой и корзиночной склеротинии, вертициллезу, 

  • и среднеранний гибрид озимого рапса ПТ264, который благодаря равномерному созреванию и толерантности к осыпанию способен минимизировать потери при уборке.

В сегменте силосных инокулянтов в экспозиции будет продемонстрировано три продукта инновационной линейки Rapid React® - 11G22, 11В91, 11С33, — которые сокращают срок ферментации кормов с одного месяца до семи дней. 

«Выставка ЮГАГРО — это высокоэффективная площадка для прямого диалога с сельхозтоваропроизводителями России, и быть частью этого события для нас означает выполнять свое обязательство по привнесению в сельскохозяйственную отрасль науки и технологий для стабильных и высоких урожаев, — прокомментировал Александр Козачков, руководитель Corteva Agriscience в России. — Мы с нетерпением ждем новой встречи, чтобы лично познакомить посетителей выставки с нашими новейшими достижениями».

Чтобы получить приглашение на презентацию новинок, которая состоятся в рамках второго дня выставки, 25 ноября, следите за дальнейшими сообщениями Corteva Agriscience.

Corteva Agriscience 

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