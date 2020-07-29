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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Kverneland выступил партнером «ФосАгро»

Партнерский материал


«Квернеланд Груп СНГ»

«Квернеланд Груп СНГ»

Компания «Квернеланд Груп СНГ», российское торгово-маркетинговое представительство международного сельхозмашиностроительного концерна Kverneland Group, выступила партнером крупнейшего отечественного производителя минеральных удобрений «ФосАгро» при реализации испытаний на площадках «Агрополигона» в 2020 году

Агрополигон — уникальный в своем роде центр испытания агротехнологий, организованный компанией «ФосАгро». Обеспечивая на своих площадках сотрудничество ведущих российских и мировых производителей и поставщиков, проект призван привнести в российскую агропромышленную отрасль новейшие решения для сохранения плодородия почв и повышения урожайности основных сельскохозяйственных культур.

Выступив партнером «ФосАгро» при реализации этого проекта в текущем году, компания «Квернеланд Груп СНГ» предоставила для работы на полях «Агрополигона» образцы почвообрабатывающей и посевной техники, а также машин для защиты растений Kverneland.

Кроме того, ведущие специалисты компании приглашены вступить с докладами в рамках Дней поля, проводимых на «Агрополигонах». 

6 августа 2020 года в программе мероприятия на базе ВНИИА им. Прянишникова в Барыбино (Московская область) выступит Владимир Жуков, продакт-менеджер направления кормозаготовительной техники компании «Квернеланд Груп СНГ».  Он расскажет о современных технологиях заготовки кормов. 

19 августа 2020 на площадке в Балаково (Саратовская область) мастер-класс по настройке разбрасывателей и дифференцированному внесению минеральных удобрений проведет для гостей и участников Дня поля руководитель направления техники по защите растений компании «Квернеланд Груп СНГ» Алексей Штерн.

Технологии дифференцированного внесения минеральных удобрений, которые в настоящее время внедряются в растениеводческую деятельность в России, представляют для организаторов проекта «Агрополигона» особый интерес.

«В современном сельском хозяйстве борьба с потерями рабочего вещества при внесении СЗР и минеральных удобрений с помощью современной техники приобретает все большее значение, -  прокомментировал Алексей Штерн, руководитель направления техники по защите растений компании «Квернеланд Груп СНГ». —  Разбрасыватели минеральных удобрений Kverneland Exacta с системой автоматического включения и выключения секций GEOSPREAD в зависимости от условий конкретного хозяйства позволяют в среднем экономить около 10% ГСМ и сокращать расход фосфатов не менее, чем на 10 — 15%».

Почвы по своему минеральному составу даже в рамках одного поля могут сильно отличаться. Поэтому за счет дифференцированного внесения элементов питания при помощи карт-заданий для умной техники можно добиться повышения урожайности возделываемых культур. 

Все это и много другое организаторы и партнеры продемонстрируют на опытных полях «Агроплигона». Детально познакомиться с программой мероприятий, а также подать заявку на регистрацию можно на сайте проекта https://dnipolya2020.phosagro.ru/ 

«Квернеланд Груп СНГ» 

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