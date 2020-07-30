Минпромторг рассчитывает на старт обязательной маркировки воды во II квартале 2021 года

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Пилотный проект по маркировке этой продукции начался с 1 апреля 2020 года

Минпромторг рассчитывает на старт обязательной маркировки бутилированной воды в России во втором квартале 2021 года, сообщил в интервью ТАСС министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.



«Я очень рассчитываю, что это будет во втором квартале следующего года. Но нужно качественно завершить пилот», — сказал он.



Министр напомнил, что пилотный проект по маркировке этой продукции начался с 1 апреля 2020 года и должен закончиться в марте следующего года. Следовательно, решение об обязательной маркировке будет приниматься по итогам реализации эксперимента. «Конечно же, мы будем готовиться к моменту завершения заранее, исходя из набираемого опыта», — сказал Мантуров.



О маркировке

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июля 2020 года началась обязательная маркировка лекарств и обуви.



Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и отслеживания товаров. Оператор системы — Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

