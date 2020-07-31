Новый взгляд на агрохимобследование: разумная экономия и скрытые резервы

Farmers Edge

В регионах России уже завершается уборка озимых. В ближайший месяц многие производители задумаются о проведении агрохимобследования, которое поможет ответить на многие важные вопросы по итогам уборки

Состояние почвы — это фундамент, на котором строится рентабельное растениеводство. Вкладывать деньги в семена и удобрения, не зная, в каком состоянии почва — это непроверенный подход и путь к средним, а не высоким результатам.



Информация о состоянии почвы и наличии в ней питательных веществ поможет отследить изменения в почве, предупредить проблемы в питании и культур и недобор урожая. С другой стороны, агрохимобследование поможет найти уязвимые места в стратегии подкормок (смена продукта, способа внесения удобрений, уменьшение нормы внесения).



Способ отбора и анализа проб почвы тоже может быть уязвимым местом. Каким образом? Обратимся к примеру.





Рис. 1 Схема отбора проб по сетке (элементарным участкам). Точками отмечены участки отбора проб, красным обведены области неоднородности



На рис. 1 вы видите пример из практики Farmers Edge, отбор проб по элементарным участкам (сетке), штат Айова, США. Почвы данного поля достаточно неоднородны, имеют выходы песка на поверхность, в составе почвы встречаются камни и пыль.



Точками отмечены места отбора проб, красным обведены области неоднородности (данные спутникового снимка).



Заметно, что точки отбора проб по сетке не охватывают наиболее выраженные области неоднородности на поле, отмеченные красным. Скорее всего, это места выхода песка на поверхность.



Вы можете подумать: «Ну и что, что эти участки пропущены. Они небольшого размера и не сильно влияют на неоднородность поля». Давайте рассмотрим внесение калийных удобрений на этом поле. Карты заданий сформированы на основе данных отбора проб по сетке.



Рис. 2 Внесение удобрений на поле. Минимальная норма отмечены зеленым цветом, а максимальная норма — красным



На карте видим, что проблемные участки, о которых мы говорили, попали в красную зону с максимальной нормой внесения калийных удобрений — 480 кг/га. А урожайность кукурузы в данной точке была далеко не максимальной и составила всего 5,6 т/га.



Как видно, максимальная дозировка удобрений пришлась на участки с низким плодородием с урожайностью 5,6 т/га. Об отдаче вложений здесь и говорить не приходится.



Таким образом, отбор по сетке хоть и весьма распространен как в Америке, так и России (разница лишь в величине элементарных участков), но имеет свои недостатки. Природа не создает поля по линейке. Очень сложно проложить сетку так, чтобы она захватывала области неоднородности по всему полю.



Решение в этом случае — отбор проб по зонам продуктивности.



Такой отбор проб имеет ряд преимуществ перед отбором проб по сетке. Чтобы анализ отражал реальную картину, сетка должна быть очень маленького размера. Это означает отбор огромного количества образцов, что экономически не оправдано. К тому же, как мы уже увидели в примере, практически невозможно проложить сетку так, чтобы захватить все зоны неоднородности.



Когда у вас есть понимание расположения зон на поле, количество образцов снижается на порядок. Вам всего лишь нужно проверить 5-6 зон продуктивности и подтвердить их результатами почвенного анализа.



По опыту компании Farmers Edge переход на отбор проб почвы по зонам дает экономию затрат в среднем более чем на треть по сравнению с отбором по сетке. А в отдельных случаях разница в стоимости может доходить почти до 50%.



Рассмотрим пример из практики клиента Farmers Edge в Саратовской области: сравнение отбора проб по сетке и по зонам на одном и том же поле.



Рис. 3. Вводные данные: площадь поля 110 га, 11 элементарных участков по 10 га (отмечены белыми цифрами)



Для сравнения на сетку наложили устойчивые зоны продуктивности, которые мы выделили по результатам анализа спутниковых снимков за 5 лет.



Цветовая легенда: 1 — наименее продуктивная, 5 — наиболее продуктивная.



Как видно, элементарный участок может содержать в себе несколько зон. Участок №5 содержит в себе все зоны!



Рис. 4 Белыми точками в клетках 2 и 3 отмечены места отбора проб по сетке



Рис. 5 А вот так компания Farmers Edge отбирала бы пробы по зонам продуктивности (места уколов отмечены зелеными точками)



Для примера на рисунке взяли одну зону номер 3. По результатам всех этих уколов формируется один образец, который и едет в лабораторию.



При равных затратах на отбор одной пробы вместо 11 проб (при отборе по сетке) при отборе проб по зонам получается 5 проб, что дало клиенту экономию на всем поле около 30 тыс. руб. А это только одно поле площадью 110 га.



Компания Farmers Edge выделяет зоны продуктивности на поле при помощи снимков высокого разрешения (3 м на пиксель). Для выделения низко- и высокопродуктивных зон берутся спутниковые снимки в период максимального развития биомассы за несколько лет, чтобы выделить устойчивый рисунок.



Для перехода на следующий этап — подготовки карт-заданий для техники — принимается в расчет планируемая культура и урожайность, доступные производителю удобрения. Полученные результаты выделения зон на поле обсуждаются с производителем, учитываются те корректировки, которые он возможно захочет внести.



Если клиент не планирует переходить к диф. внесению, нет необходимой техники и т. д. — рекомендации можно усреднить. Напомним, что такой отбор выйдет на 30-40% дешевле отбора по сетке.



У Farmers Edge есть и третья опция — отбор и анализ почвы по среднему образцу. Такой вариант подойдёт, когда производителю достаточно общего понимания о почвенном плодородии в рамках хозяйства и когда удобрение традиционно вносится с одной нормой в пределах всего поля.



Агрономическая наука и практика накопила уже большое количество вариантов для проведения агрохимобследования. Главное — выбрать тот вариант, который будет полезен именно для вас, с учетом ваших условий, наличия необходимых удобрений и техники. И, конечно, воплотить в жизнь рекомендации по удобрениям, чтобы потраченные время/деньги и полученные результаты агрохимобследования не пылились без дела, а работали на вас.



Для расчета стоимости агрохимобследования для ваших условий свяжитесь со специалистами Farmers Edge.



Сайт компании www.FarmersEdge.ru

