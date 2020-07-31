«Протего Макс, МЭ»: когда другим не под силу!

«Щелково Агрохим»

В ближайшее время компания «Щелково Агрохим» выводит на рынок новый протравитель семян премиум-класса, созданный для получения сверхвысоких урожаев

«Протего Макс, МЭ» рекомендован для применения на яровой и озимой пшенице, яровом и озимом ячмене. Этот протравитель сочетает в себе лучший набор действующих веществ для обработки семян, которые обеспечивают высокую биологическую эффективность против широчайшего спектра патогенов и по итогам применения — максимальный результат. Три активных д. в. в составе препарата обладают синергизмом, то есть усиливают действие друг друга. Протиоконазол — эффективный азольный фунгицид защитного и лечебного действия; пираклостробин — один из самых популярных стробилуриновых продуктов премиум-класса и тебуконазол — хорошо известный системный фунгицид широкого спектра действия. «Протего Макс, МЭ» подавляет болезни с высокой интенсивностью.



Инновационная форма препарата — микроэмульсия — усиливает эффект воздействия на патогены, так как частицы дисперсностью меньше микрона при протравливании равномерно и быстро проникают в зерновку, искореняя не только наружную, но и внутрисеменную инфекцию, обеспечивают появление здорового и сильного проростка. Уникальное сочетание д. в. «Протего Макс, МЭ» гарантирует высочайший уровень защиты зерновых вплоть до фазы «флаг-лист». Тебуконазол в составе препарата стимулирует фунгицидное действие на начальном этапе, благодаря чему моментально блокируется развитие заболевания. Системное действие обеспечивает длительную защиту проростка. Пираклостробин обладает мощным защитным и физиологическим действием; протиоконазол формирует иммунитет и обеспечивает пролонгированный эффект. Благодаря этому защита от корневых, стеблевых и листовых болезней при использовании «Протего Макс, МЭ» сохраняется вплоть до стадии «флаг-лист» культуры — в отличие от традиционных протравителей, действие которых, как правило, ограничивается фазой всходов или серединой кущения.



При применении «Протего Макс, МЭ» проявляется ярко выраженный физиологический эффект: формируются мощные всходы и крепкая корневая система, увеличивается количество продуктивных стеблей и повышается фотосинтезирующая активность.



Этот протравитель обладает высочайшим уровнем контроля возбудителей фузариоза, септориоза, болезней прикорневой зоны. Применение «Протего Макс, МЭ» исключает риски возникновения снежной плесени при перезимовке культур, а также контролирует гибеллиноз в посевах. И, что немаловажно, в зависимости от фитосанитарной ситуации появляется возможность скорректировать количество проводимых фунгицидных обработок.



Благодаря уникальным свойствам протравителя земледельцы смогут получить максимальную урожайность зерна высокого качества. На данный момент инновационный протравитель семян зерновых культур «Протего Макс, МЭ» находится на стадии государственной регистрации.

