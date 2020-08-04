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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

В России заработало новое производство трансмиссий

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

3 августа на промышленной площадке «Ростсельмаш» начата серийная сборка механических коробок переключения передач для тракторов 2000-й серии. «Первая серийная коробка передач собрана», — объявил директор по маркетингу Максим Нахабо

Таким образом, «Ростсельмаш» реализовал один из стратегических бизнеспроектов, который имеет огромное значение, как для компании, так и для отрасли в целом. Трансмиссии относятся к категории технологически наиболее сложным узлам, из-за чего компоненты для них, в основном, закупаются за рубежом, либо производятся с участием иностранного капитала на совместных предприятиях. Теперь необходимыми компетенциями обладают в России. Для этого «Ростсельмаш» инвестирует 4 млрд руб.

Проектная мощность нового подразделения позволяет выпускать пять коробок передач в смену, что полностью обеспечивает собственные потребности компании для комплектации тракторов 2000-й серии. 

Выпуск трансмиссий «Ростсельмаш» осуществляет в рамках развития тракторного производства и реализации программы импортозамещения, отвечающей требованиям федерального постановления №719. 

О своем намерении компания заявила в конце 2018 года после подписания  соглашения со своим давним поставщиком -  производителем трансмиссий OKUBO GEAR Co., LTD. Теперь исключительное производство коробок передач с последующим углублением локализации, до полной, включая обработку корпусного литья и сложную мехобработку (производство шестерен, валов) будет осуществляться на российских площадках, входящих в состав компании и других российских предприятий.

В рамках бизнес-проекта компания выкупила у японского партнера техническую и конструкторскую документацию, провела глобальную настройку внутренних производственных процессов и подготовку мощностей. Группа специалистов была командирована в Японию на предприятие OKUBO, где изучала технологии и перенимала опыт изготовления и сборки, стендовых испытаний коробок передач и главных передач ведущих мостов тракторов. Также «Ростсельмаш» провел серию опытных сборок. Весь трансферт новых технологий велся под контролем японских партнеров, которые подтвердили полную готовность «Ростсельмаш» к серийному производству.

На создание полноценного сборочного производства трансмиссий у «Ростсельмаш» ушло чуть более полутора лет. Господин Нахабо обращает внимание, что реализован только первый этап бизнес-проекта. На октябрь намечено начало серийной сборки дифференциалов для тракторов 3000-й серии. Параллельно со стартом сборочного производства предприятие приступило к проекту производства шестеренных передач, которое должно заработать до конца 2022 года. Недавно на «Ростсельмаш» приезжало руководство инжиниринговой компании, стороны обсудили общие вопросы будущего производства.

«Ростсельмаш» 

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