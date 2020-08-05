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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

В ЦРПТ рассказали об особенностях маркировки сыров и HoReCa

Партнерский материал


Pixabay

Pixabay

С 2021 года, согласно распоряжению правительства России, в стране будет введена обязательная маркировка молочной продукции. В настоящее время проводится эксперимент, в ходе которого уточняются особенности процессов, касающихся разных товарных групп. Речь, в частности, идет о маркировке сыров и HoReCa

Как сообщил представитель оператора проекта, Центра развития перспективных технологий, сыр относится к числу продуктов, подлежащих обязательной маркировке. В случае с сырами будет необходимо маркировать как цельные головы, так и промышленную фасовку для дальнейшей упаковки в нарезку. Это обеспечит максимальную прослеживаемость продукта от момента, например, импорта до производства фасованной продукции и далее до полки. То же относится к созревающему сыру: когда продукт созреет, на него будет наклеиваться этикетка с кодом Data Matrix, либо он будет упакован в коробку с такой этикеткой. 

Молочная продукция, предназначенная для сегмента HoReCa, также подлежит маркировке. В ЦРПТ отметили, что участниками эксперимента являются в том числе организации, оказывающие услуги питания. Постановлением правительства определен перечень такой продукции, участвующей в эксперименте. Это продукты, выработанные из пастеризованного, ультрапастеризованного, стерилизованного, ультравысокотемпературно-обработанного молока, и (или) пастеризованные, ультрапастеризованные, стерилизованные, молочные продукты ультравысокой температурной обработки, изготовленные промышленным способом и упакованные в потребительскую тару.

ЦРПТ 

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