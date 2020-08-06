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EUR

86.846 (0,56%)

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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Полевой проект «Инновационный центр DEKALB» пройдет онлайн

Партнерский материал


Bayer

Bayer

Bayer приглашает принять участие в онлайн-мероприятии «Инновационный центр DEKALB», посвященном комплексному подходу к возделыванию кукурузы и подсолнечника на Юге России

Участникам будут представлены результаты синергии передовой генетики DEKALB и инновационных средств защиты растений Вауеr. Зрители побывают на опытных полях Bayer в ООО «Заречье» Тихорецкого района Краснодарского края, а также на других полях ведущих агрохолдингов Юга, где увидят самые эффективные системы защиты культур.

Эксклюзивно для гостей мероприятия Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представит агрометеопрогноз на текущий год.

Приглашаем 12 августа в 11:00 принять участие в онлайн-трансляции «Инновационного центра DEKALB». Для вас в прямом эфире будут работать эксперты-практики Юга России и сотрудники Bayer, которые ответят на все вопросы. 

В программе:

∙         Агрометеопрогноз по ЮФО: влияние погодных условий на урожай 2020 г.

∙         Гибриды кукурузы DEKALB: выбор наиболее подходящего в условиях региона; cистемы защиты и возделывания кукурузы на БайАрене.

∙         Успешный опыт выращивания подсолнечника DEKALB на Юге России.

Партнеры мероприятия: «ЕвроХим», Amazone, Yara, Vaderstad, ООО «Заречье».

Участие в мероприятии бесплатное, необходимо пройти регистрацию на сайте: https://полеваяакадемия.рф

Видео-анонс доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=mERouCOEDuE

Bayer 

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