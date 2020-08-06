Полевой проект «Инновационный центр DEKALB» пройдет онлайн

Bayer

Bayer приглашает принять участие в онлайн-мероприятии «Инновационный центр DEKALB», посвященном комплексному подходу к возделыванию кукурузы и подсолнечника на Юге России

Участникам будут представлены результаты синергии передовой генетики DEKALB и инновационных средств защиты растений Вауеr. Зрители побывают на опытных полях Bayer в ООО «Заречье» Тихорецкого района Краснодарского края, а также на других полях ведущих агрохолдингов Юга, где увидят самые эффективные системы защиты культур.



Эксклюзивно для гостей мероприятия Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представит агрометеопрогноз на текущий год.



Приглашаем 12 августа в 11:00 принять участие в онлайн-трансляции «Инновационного центра DEKALB». Для вас в прямом эфире будут работать эксперты-практики Юга России и сотрудники Bayer, которые ответят на все вопросы.



В программе:



∙ Агрометеопрогноз по ЮФО: влияние погодных условий на урожай 2020 г.



∙ Гибриды кукурузы DEKALB: выбор наиболее подходящего в условиях региона; cистемы защиты и возделывания кукурузы на БайАрене.



∙ Успешный опыт выращивания подсолнечника DEKALB на Юге России.



Партнеры мероприятия: «ЕвроХим», Amazone, Yara, Vaderstad, ООО «Заречье».



Участие в мероприятии бесплатное, необходимо пройти регистрацию на сайте: https://полеваяакадемия.рф



Видео-анонс доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=mERouCOEDuE

