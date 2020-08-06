Современные методики способны сократить расходы на борьбу с борщевиком в несколько раз

Pixabay

Сегодня региональные власти и аграрии серьезно увеличивают затраты на истребление борщевика Сосновского, но опасный сорняк устойчив к обработкам, а площадь территорий, где он выявлен, расширяется еще быстрее. Чтобы уничтожить растение-вредителя с помощью наиболее распространенных гербицидов на основе глифосата, недостаточно однократной обработки территории его произрастания, даже если проводить ее несколько лет подряд. Однако усовершенствованные препараты уже позволяют справиться с борщевиком за 1-2 обработки, а сочетание действующих веществ длительного действия с беспилотными технологиями способно вывести эффективность борьбы с сорняком на новый уровень, утверждают в компании «Август»

С каждым годом проблема борщевика Сосновского в России становится все острее. Площади под опасным сорняком, сок которого вызывает труднозаживающие ожоги при воздействии света, увеличиваются примерно на 15% в год. А на отдельных открытых территориях благодаря «летучести» семян за этот период они могут и удвоиться, и утроиться. Борщевик вытесняет другие растения, что становится настоящей бедой для особо охраняемых природных территорий. Средств на его истребление тратится все больше, но все равно не хватает. Например, в Подмосковье — регионе-передовике в этом вопросе — действует целевая программа, в рамках которой на борьбу с борщевиком ежегодно выделяется более 300 млн рублей (до 2018-го суммы были в разы меньше). Площадь подмосковных территорий, на которых был выявлен сорняк, в 2018 году составляла порядка 32 тыс. га, то есть на каждый гектар пришлось свыше 9 тысяч рублей. Однако в нынешнем году зараженная площадь, по данным последнего мониторинга, выросла уже до 69 тыс. га.



Изначально с борщевиком Сосновского боролись с помощью выкашивания (и в ряде случаев продолжают бороться сейчас — например, в водоохранных зонах и природных парках). Впоследствии на территориях, где было разрешено применение химических средств защиты растений, получили широкое распространение препараты на основе глифосата: они оказались самыми доступными по цене и простыми в использовании. Глифосат как системный гербицид все еще остается популярным средством борьбы с растением-вредителем, подавляя синтез необходимых аминокислот и вызывая высыхание. Однако у механического уничтожения борщевика и у глифосата общий недостаток: они никак не действуют на семена, которые способны сохранять всхожесть в почве до 5-6 лет (собственно, этим и обусловлено применение глифосата на зерновых культурах: само зерно от него не страдает). Кроме того, как гербицид сплошного действия глифосат дает эффект «выжженной земли»: погибает не только сорняк, но и остальные растения.



«Около семи лет назад в методиках борьбы с борщевиком Сосновского в России начался переворот, — констатирует Юрий Дьяконов, менеджер по ключевым клиентам Центрального и Северо-Западного региона компании «Август». — Назрела потребность в препаратах, которые бы не просто подавляли сорняк, но сочетали бы в себе такие свойства, как экологичность, экономичность, эффективность и длительность эффекта. В итоге мы начали применять средства не сплошного, а избирательного действия, и сейчас рекомендуем для истребления борщевика комплект наших препаратов “Горгон” и “Магнум”».



Действующее вещество «Магнума» - метсульфурон-метил — относится к химическому классу сульфонилмочевины и является недорогим гербицидом для зерновых, объясняет эксперт. Хотя аграрии знают его главную проблему — длительное последействие, которое накладывает ограничения на севооборот. Однако в случае с борщевиком продолжительность эффекта препарата, напротив, выступает как преимущество. Кроме воздействия на само растение, он создает защитный почвенный экран, который не дает семенам сорняка прорастать на следующий год после обработки.



Казалось бы, одного метсульфурон-метила должно хватать для замены глифосата, но у него тоже есть ряд особенностей, делающих его не вполне универсальным. Во-первых, зеленую массу растения-вредителя он подавляет с меньшей эффективностью, чем некоторые другие гербициды, а во-вторых, слабо показывает себя при низких температурах. Для того чтобы получить надежный почвенный экран, обработку нужно проводить в строго определенный срок, когда установилась теплая погода, но борщевик не вырос выше 35 см и позволил препарату попасть на землю: во второй половине мая и до 10 июня максимум.



Чтобы справиться с самим растением, в дополнение к «Магнуму» специалисты «Августа» рекомендуют препарат «Горгон», сочетающий в своем составе такие действующие вещества, как пиклорам и МЦПА, успешно уничтожающие сам борщевик. Однако это далеко не последний этап повышения эффективности борьбы с ним, так как изменения в нормативно-правовом регулировании, а также инновационные технические возможности требуют обновления применяемых препаратов.



«Оба действующих вещества в составе «Горгона» очень эффективны, при этом сегодня нам необходим такой препарат, который можно было бы применять с воздуха, в перспективе — в зонах поселений, — говорит Юрий Дьяконов. — Это важно по нескольким причинам. Во-первых, рельеф почвы под зарослями борщевика зачастую не позволяет работать там ни косилкам, ни опрыскивателям: для дорогостоящей техники, созданной для использования в чистом поле, опасна любая скрытая яма. Во-вторых, в 2020 году единственный оставшийся препарат, который можно было применять для борьбы с борщевиком в зонах поселений, — наш «Торнадо» на основе глифосата (360 г/литр) — был запрещен для работы на таких территориях. Это произошло на общем фоне сокращения областей применения глифосата в Европе. Поэтому сейчас нам крайне необходим «чистый» пиклорам: такой препарат у нас находится в стадии регистрации, и мы стремимся к тому, чтобы он был разрешен для обработок в населенных пунктах. Также пиклорам пригоден для авиаобработок, в то время как «Горгон» для такого применения не зарегистрирован.



Вот уже три года компания «Август» сотрудничает с российскими производителями дронов, тестируя на своих опытных площадках в Московской, Ленинградской и Волгоградской областях эффективность применения препаратов против борщевика с воздуха. Сдерживающими факторами в этом процессе является необходимость подзарядки коптеров и их ограниченная грузоподъемность. Это значит, что количество расходуемого препарата должно быть минимальным, но его эффективность при этом должна сохраняться.



«Современный и относительно доступный квадрокоптер способен поднять в воздух 5, в лучшем случае 10 литров препарата, — объясняет Юрий Дьяконов. — Этого хватает в среднем на 1 гектар. За 8-часовой рабочий день в таком режиме получается обработать порядка 8 гектаров. Это, безусловно, меньше, чем если бы обработка велась с помощью сельскохозяйственного опрыскивателя: при длине штанги 25 метров и скорости 3 км/час он способен покрыть более 7 гектаров в час. Однако коптеры дают возможность бороться с борщевиком в заброшенных местах, где он обычно и произрастает. И, как показали наши опыты, соблюдение регламентов применения препаратов — на ранних стадиях развития растений — позволяет обходиться малыми дозами. Кроме того, используемый комплекс действующих веществ дает возможность сохранить растительный покров по соседству с сорняком».



По оценке экспертов компании «Август», при применении сочетания таких действующих веществ, как метсульфурон-метил, пиклорам и МЦПА (а в будущем — метсульфурон-метил + пиклорам) расходы на истребление борщевика можно уменьшить в несколько раз. Юрий Дьяконов констатирует, что не знает примеров полного уничтожения этого сорняка механическим методом — выкашиванием. Обработка растения препаратами на основе глифосата, по сути являющаяся «химическим выкашиванием», тоже не гарантирует успеха, даже если повторять эту процедуру несколько лет подряд. «Новое поколение» препаратов дороже средств на основе глифосата не более чем на треть, при том что очистить территорию от вредителя при условии соблюдения регламентов они позволяют за одно, максимум два применения. Нужно отметить, что борщевик на очищенной территории следует замещать другими растениями: в ином случае его семена с большой вероятностью попадут в почву снова. Если на участке не планируется ничего выращивать, то разумным решением может стать посев многолетних трав — клевера и злаковых.



«Использование эффективных препаратов для борьбы с борщевиком Сосновского, особенно на уровне небольших муниципалитетов, сегодня ограничивает сам механизм проведения тендеров: компании-подрядчики опускают цену настолько низко, что среди доступных средств остаются лишь дешевые препараты на основе глифосата из Китая, — констатирует Юрий Дьяконов. — Однако разъяснительная работа ведется, и в некоторых регионах в условиях торгов уже указывают названия действующих веществ или даже конкретных препаратов и их возможных аналогов. Распространение этой практики должно усилить эффективность борьбы с борщевиком в России».

