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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Эксперт объяснил, какая бутилированная вода не будет маркироваться

Партнерский материал


Pixabay

Pixabay

Упакованная вода, которую используют зарубежные посольства, которая ввозится гражданами для собственного использования или предназначена на экспорт, цифровой маркировке не будет подлежать. Об этом в ходе вебинара «Цифровая маркировка в упакованной воде: Методические рекомендации, как основа проведения эксперимента» рассказал руководитель товарной группы ЦРПТ Кирилл Волков

Исключения из требований к маркировке установлены методическими рекомендациями, нормативными актами правительства Российской Федерации и наднациональными актами ЕАЭС, уточнил он.

«Случаи исключений из маркировки воды, отраженные в методических рекомендациях: помещение упакованной воды под процедуры таможенного склада, таможенного транзита или экспорта; образцы упакованной воды в количестве, необходимые для проведения испытаний, при их хранении и транспортировке, то есть товары, которые едут для проведения анализов, проведения испытаний на соответствие технических регламентов; реализация упакованной воды в магазинах беспошлинной торговли; хранение упакованной воды производителем — но до момента первой реализации необходимо маркировку нанести, это актуально для производителей, которые хотят маркировать воду не на линии, а непосредственно перед отгрузкой — это редкие случаи в отрасли; упакованная вода, обращенная в доход государства, — изъятая, конфискованная; вода, ввозимая физическими лицами для собственного потребления; упакованная вода, предназначенная для использования дипломатическими представительствами», — сказал Кирилл Волков.

7 августа Минпромторг сообщил об утверждении методических рекомендаций по цифровой маркировке бутилированной воды. Их подписали руководители Минпромторга и Минсельхоза.

Эксперимент по маркировке воды средствами идентификации проводится с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. Он направлен на тестирование способов нанесения маркировки и дальнейшей прослеживаемости упакованной воды от момента производства или импорта до выбытия из оборота.

ЦРПТ 

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