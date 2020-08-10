Эксперт объяснил, какая бутилированная вода не будет маркироваться

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Упакованная вода, которую используют зарубежные посольства, которая ввозится гражданами для собственного использования или предназначена на экспорт, цифровой маркировке не будет подлежать. Об этом в ходе вебинара «Цифровая маркировка в упакованной воде: Методические рекомендации, как основа проведения эксперимента» рассказал руководитель товарной группы ЦРПТ Кирилл Волков

Исключения из требований к маркировке установлены методическими рекомендациями, нормативными актами правительства Российской Федерации и наднациональными актами ЕАЭС, уточнил он.



«Случаи исключений из маркировки воды, отраженные в методических рекомендациях: помещение упакованной воды под процедуры таможенного склада, таможенного транзита или экспорта; образцы упакованной воды в количестве, необходимые для проведения испытаний, при их хранении и транспортировке, то есть товары, которые едут для проведения анализов, проведения испытаний на соответствие технических регламентов; реализация упакованной воды в магазинах беспошлинной торговли; хранение упакованной воды производителем — но до момента первой реализации необходимо маркировку нанести, это актуально для производителей, которые хотят маркировать воду не на линии, а непосредственно перед отгрузкой — это редкие случаи в отрасли; упакованная вода, обращенная в доход государства, — изъятая, конфискованная; вода, ввозимая физическими лицами для собственного потребления; упакованная вода, предназначенная для использования дипломатическими представительствами», — сказал Кирилл Волков.



7 августа Минпромторг сообщил об утверждении методических рекомендаций по цифровой маркировке бутилированной воды. Их подписали руководители Минпромторга и Минсельхоза.



Эксперимент по маркировке воды средствами идентификации проводится с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года. Он направлен на тестирование способов нанесения маркировки и дальнейшей прослеживаемости упакованной воды от момента производства или импорта до выбытия из оборота.

