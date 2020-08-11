Практические решения по маркировке готовой молочной продукции

Приглашаем на вебинар по маркировке 11 августа
5 июля 2019 года в России стартовал эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции. Новая маркировка, которая представляет собой цифровой двухмерный код Data Matrix, затронет мороженое, сыры, творог, кефир, йогурт, сливки и молоко, а также сгущенку.
Целью эксперимента является проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота. Система маркировки «Честный знак» будет сопряжена с системой ЭВС «Меркурий»: прослеживать молоко от фермы до завода будет «Меркурий», а «Честный знак» — от завода до покупателя. Для маркировки готовой молочной продукции будет использоваться цифровой код Data Matrix.
Приглашаем участников оборота готовой молочной продукции — производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовиков и розничную торговлю присоединиться к эксперименту для подготовки своих предприятий к обязательной маркировке.
Темы вебинара:
Этикетирование
Аппликаторы/принтеры аппликаторы
Опыт в маркировке молочной продукции
Практические примеры
Лекторы:
Юлия Кузьмина
Руководитель проекта товарной группы Молоко
Роман Екименко
ООО «Арни-Групп» - российский производитель аппликаторов
Зарегистрироваться на вебинар https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?register=yes&ELEMENT_ID=166933&SECTION_CODE=vebinary&SECTI...