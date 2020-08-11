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EUR

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конференция: «новые вызовы для экономики и апк»

Практические решения по маркировке готовой молочной продукции

Партнерский материал


«Честный знак»

«Честный знак»

Приглашаем на вебинар по маркировке 11 августа

5 июля 2019 года в России стартовал эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции. Новая маркировка, которая представляет собой цифровой двухмерный код Data Matrix, затронет мороженое, сыры, творог, кефир, йогурт, сливки и молоко, а также сгущенку.

Целью эксперимента является проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота. Система маркировки «Честный знак» будет сопряжена с системой ЭВС «Меркурий»: прослеживать молоко от фермы до завода будет «Меркурий», а «Честный знак» — от завода до покупателя. Для маркировки готовой молочной продукции будет использоваться цифровой код Data Matrix.

Приглашаем участников оборота готовой молочной продукции — производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовиков и розничную торговлю присоединиться к эксперименту для подготовки своих предприятий к обязательной маркировке.

Темы вебинара:

Этикетирование

Аппликаторы/принтеры аппликаторы

Опыт в маркировке молочной продукции

Практические примеры

Лекторы:

Юлия Кузьмина

Руководитель проекта товарной группы Молоко

Роман Екименко

ООО «Арни-Групп» - российский производитель аппликаторов

Зарегистрироваться на вебинар https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?register=yes&ELEMENT_ID=166933&SECTION_CODE=vebinary&SECTI...

«Честный знак» 

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