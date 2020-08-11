Практические решения по маркировке готовой молочной продукции

«Честный знак»

Приглашаем на вебинар по маркировке 11 августа

5 июля 2019 года в России стартовал эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции. Новая маркировка, которая представляет собой цифровой двухмерный код Data Matrix, затронет мороженое, сыры, творог, кефир, йогурт, сливки и молоко, а также сгущенку.



Целью эксперимента является проверка полноты и достаточности механизмов маркировки для предотвращения незаконного ввоза, производства и оборота. Система маркировки «Честный знак» будет сопряжена с системой ЭВС «Меркурий»: прослеживать молоко от фермы до завода будет «Меркурий», а «Честный знак» — от завода до покупателя. Для маркировки готовой молочной продукции будет использоваться цифровой код Data Matrix.



Приглашаем участников оборота готовой молочной продукции — производителей, импортеров, дистрибьюторов, оптовиков и розничную торговлю присоединиться к эксперименту для подготовки своих предприятий к обязательной маркировке.



Темы вебинара:



Этикетирование



Аппликаторы/принтеры аппликаторы



Опыт в маркировке молочной продукции



Практические примеры



Лекторы:



Юлия Кузьмина



Руководитель проекта товарной группы Молоко



Роман Екименко



ООО «Арни-Групп» - российский производитель аппликаторов



Зарегистрироваться на вебинар https://честныйзнак.рф/lectures/vebinary/?register=yes&ELEMENT_ID=166933&SECTION_CODE=vebinary&SECTI...

