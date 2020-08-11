«АгроОмск»: все инновации в режиме онлайн

«Щелково Агрохим»

XVIII Сибирская агротехническая выставка прошла 29-30 июля в формате видеоконференции

Несмотря на необычный формат традиционного мероприятия, его аудитория превысила 4000 человек.



Из-за ограничений в нынешнем году организаторы форума «АгроОмск» сделали акцент на деловую программу, и она была насыщена выступлениями компетентных спикеров, полезным контентом, демонстрирующим новые технологии и достижения в агропромышленном комплексе. На два дня Омский областной Конгресс-холл стал специализированной бизнес-площадкой для продвижения современных методов ведения сельского хозяйства и обмена опытом с другими регионами. Актуальные для отрасли проблемы в сфере животноводства, растениеводства и пищевой промышленности обсудили 25 спикеров из Омска, регионов России и Белоруссии.



Открыл форум губернатор Омской области Александр Бурков. Глава региона отметил, что без этого мероприятия невозможно представить июль в Омской области.



- Уже 18 лет мы проводим такие выставки и показываем все самое передовое, что есть в сельском хозяйстве региона. Наша область традиционно считается житницей Сибири: в прошлом году сельскохозяйственной продукции здесь произвели почти на 100 млрд руб., экспорт превысил $191 млн (плюс 17%). Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности выросло почти на 12% и на 8% — мяса и мясной продукции. В целом в АПК региона вложено 5,8 млрд руб. инвестиций, реализовано свыше десятка инвестпроектов, господдержка отрасли составила 2,2 млрд руб.



У омских аграриев есть наработки, которые, я уверен, будут полезны нашим коллегам. Благодаря накопленному опыту нам удается справляться с теми жесткими вызовами, которые ежегодно бросает сибирякам погода. В прошлом году, несмотря на введение в трети муниципальных районов режима ЧС в связи с переувлажнением почвы, удалось собрать более 3 млн т зерна. Это 15-е место в России и 2-е — в Сибирском федеральном округе. В нынешнем году — наоборот: погода жаркая и засушливая, часть посевов уже погибла. Но планку в 3 млн т зерна мы снижать не собираемся, сказал глава региона.



Урожай контрастов

Первый день работы онлайн-форума «АгроОмск-2020» был посвящен растениеводству. Говорили о биологических особенностях озимой ржи, преимуществах сортов омской селекции, создании сортов для экологического земледелия и функционального питания.



Одной из главных тем дня стал экспорт сельхозпродукции. Прогнозы начала зернового сезона 2020-2021 годов представил генеральный директор ООО «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Он назвал урожай 2020 года урожаем контрастов. Из-за сильной засухи, затронувшей многие территории России, есть регионы, где будет «пусто», и регионы, где будет «густо». Так Черноземье и Поволжье весь вегетационный период находились в практически идеальных климатических условиях, и там урожай должен быть очень хорошим. Благоприятно складывалась погода и для аграриев Кемеровской области, Красноярского края. А вот на Ставрополье, в части Кубани, в Крыму ситуация драматичная, засуха серьезно затронула Сибирь, особенно Новосибирскую область и Алтайский край, пострадала и Омская область. Тем не менее — за счет благополучных регионов и того, что в 2020 году существенно выросли посевные площади яровой и озимой пшеницы, зерновой катастрофы в России не ожидается. Наоборот, убежден аналитик, урожай-2020 будет ненамного ниже рекордного 2017 года, когда в стране было собрано 135,5 млн т зерна.



Что касается других культур, то в России в 2020 году ожидается неплохой урожай ячменя — более 20 млн т, в рекорде может быть кукуруза — более 16 млн т. Даже на юге, где провал по пшенице получился драматическим, поздние культуры выдержали и холода апреля, и летнюю засуху.



Восстановится в средних показателях рожь. Урожай гречихи тоже прогнозируется в районе среднего — 800 тыс. т. Именно столько страна потребляет за год. Неурожай в Алтайском крае компенсируют успехи Башкирии и Орловской области — крупнейшего производителя гречихи в европейской части России. По гороху и остальным зернобобовым увеличения производства не произойдет, эксперты ожидают даже некоторого снижения.







Цены вверх

Прогноз «ПроЗерно» на этот год для России — 129-130 млн т зерна, хотя еще в конце апреля эксперты ожидали производство в 123-124 млн т. То есть мы сможем не только полностью удовлетворить внутренние потребности, но и увеличить экспорт. Тем более что спрос на зерно в текущем году вырастет: с засухой столкнулись и страны Европы, и наши соседи — Украина и Казахстан.



В новом сезоне благодаря хорошему урожаю экспортные перспективы лучше как по пшенице (около 37 млн т), так и по ячменю и кукурузе. И именно сегмент экспорта, по мнению аналитиков, будет влиять на ценообразование на российском рынке. «Сезон мы заканчиваем практически с нулевым интервенционным фондом, и я не думаю, что будут какие-либо покупки в новом сезоне: конъюнктура для этого совершенно неподходящая», — подчеркнул Петриченко.



В целом эксперты отмечают умеренный рост цен на зерно, который не предполагает сильных падений, в качестве «якоря» обозначают значения не менее 12 тыс. руб. за тонну. Сейчас покупка пшеницы с протеином 12,5% на CPT-портах (Новороссийск) составляет 13600-13500 руб./т без НДС. На повышение цены повлиял и упавший курс рубля: в прошлом году на этот же период доллар стоил 62 руб., сейчас — 72 руб.



Вырастут зерновые цены и на мировом рынке. Снижение экспортного потенциала стран Европы и слабое развитие посевов пшеницы в США гарантируют позитивный повышательный тренд практически до ноября-декабря, считает Петриченко. А после с большим валом пшеницы на рынок выйдут экспортеры Южного полушария.



Ячмень и кукуруза по цене уже находятся выше, чем в прошлом сезоне, и новый урожай кукурузы оценивается примерно на $10 дороже, чем это было год назад.



Результат увидели сразу

В первый день на форуме «АгроОмск» были представлены технические новинки отрасли растениеводства. Аграрии обсудили особенности подготовки почвы дисковыми культиваторами и комбинированными машинами, а также познакомились с современными методами внесения жидких удобрений — технологией их точного внесения с использованием инжекторных колес. О своем опыте использования новых агрегатов — ликвилайзеров — рассказал заместитель главы КХ «Тритикум», кандидат сельскохозяйственных наук Максим Левшунов. Это хозяйство первым в регионе приобрело такую технику, и результат ее работы превзошел все ожидания.



- Наше хозяйство работает по No-Till, и мы искали способы внесения дополнительных доз удобрений без обработки почвы. Рассматривали разные машины для внесения жидких удобрений, но выбор сделали в пользу инъектора. В 2019 году приобрели первый такой агрегат, и результат увидели сразу. Подкормку жидкими удобрениями с помощью Duport Liquilizer проводили на полях пшеницы и рапса. Несмотря на жесткие условия (а засуха продолжалась с момента посева и до 15 июня), растения за счет запаса доступного питания смогли переждать неблагоприятный период. И сразу после первых дождей культура дала резкий скачок в росте.



На фоне потерь у соседей мы ожидаем хороший урожай, теперь вносим жидкие удобрения и под кукурузу. С учетом опыта прошлого года планируем в наших условиях окупить новую технику за три полевых сезона.



Принцип действия агрегата — инъектирование жидких удобрений непосредственно в прикорневую зону растения. Это обеспечивает равномерное и точечное их внесение, доставку полезных веществ к каждому ростку, у корней которого создается капсула с высокой концентрацией питательных веществ. С помощью такой техники можно вносить любые жидкие удобрения, кроме органических: КАС, раствор мочевины, сульфат аммония.



Машина представляет собой бак и раму с колесами, снабженными длинными иглами. Через них производится ввод жидких удобрений в почву. Этот метод внесения обеспечивает хорошее развитие корневой системы и идеально подходит для мульчирования и прямого посева. Поскольку удобрения не применяются поверхностно, рост сорняков также снижается. А питательные вещества защищены от воздействия свободных органических частиц, солнечных лучей и ветровой эрозии, не требуют влаги для растворения. Отсюда пролонгированный эффект: удобрения усваиваются в течение всего вегетационного периода в соответствии с требованиями роста растения.







Какой уход — такой доход

Снизить риски и эффективно противостоять неблагоприятным факторам при возделывании сельхозкультур в условиях Сибири аграриям помогают отечественные средства защиты растений.



Салис Каракотов, академик РАН, генеральный директор АО «Щелково Агрохим»:



- В Сибири у нашей компании большой клиентский пакет. На 2020 год поставки средств защиты растений в форме товарного кредита только для Омской области составили более 620 млн руб. И продукцию для региона мы предлагаем в соответствии с вызовами, с которыми сталкиваются местные сельхозпроизводители.



Именно для Сибири был создан совершенно новый и экономически доступный протравитель семян «Гераклион, КС». Не всегда урожайность обеспечивает в этих условиях хорошую экономику, поэтому дорогие минеральные удобрения в регионе используют достаточно сдержанно. Но, чтобы сохранить урожай от болезней и вредителей, важно применять максимальную защиту. Из всех представленных на рынке 3-хкомпонентных протравителей «Гераклион, КС» - самый привлекательный по цене. При этом в сравнении с известнейшими на мировом уровне протравителями семян препарат демонстрирует высочайшую эффективность по фузариозным заболеваниям, против плесневения семян. В его составе — тебуконазол, азоксистробин и тирам. Первый подвижный, защищает и проросток, и корневую систему, второй обеспечивает системное и контактное действие, а третий работает против бактериозов и обеззараживает почву вокруг семени. «Гераклион, КС» предназначен для подсолнечника, сои, гороха и озимой пшеницы — важнейшей культуры для Сибири. На фоне нашей системы защиты в хозяйствах Омской области отмечается исключительно хорошее состояние колосового и листового аппарата яровой пшеницы сорта Омская 38, ее биологическая урожайность оценивается в 30-32 ц/га.



Аграрии региона уже используют еще одну нашу новинку — 3-хкомпонентный фунгицид «Титул Трио, ККР». В нем — великолепная тройка триазольных д. в.: тебуконазол, пропиконазол и ципроконазол. Препарат представлен в форме концентрата коллоидного раствора, что гарантирует ему максимальную эффективность среди всех известных триазольных препаратов. «Титул Трио, ККР» защищает от болезней листа и колоса, работает на урожай. В 2019 году в Тюменской области с его помощью получили урожайность 37,3 ц/га с хорошим качеством зерна. Все остальные фунгициды заметно уступают «Титул Трио, ККР» по эффективности, но гораздо дороже по цене.



Резко континентальный климат Сибири с быстрым нарастанием температур при повышенной начальной влажности обеспечивает мощный и разнообразный состав сорной растительности. Высокая засоренность посевов — еще один важный фактор, с которым приходится бороться местным сельхозпроизводителям. Мы рекомендуем системы защиты с использованием гербицидов «Примадонна, СЭ» и «Арго, МЭ». «Арго, МЭ» действует на злаковые сорняки, которые всегда проявляются в Сибири очень агрессивно, а «Примадонна, СЭ» отлично работает против двудольных. Не так давно у нас появился еще один, совершенно уникальный гербицид «Унико, ККР» (100 г/л флуроксипира и 2,5 г/л флорасулама). Этот продукт может применяться в любой фазе развития — от начала вегетации до полного колошения. Он не влияет на формирование урожая, не дает пустоколосицу и хорошо подавляет сорняки, появляющиеся в поздние периоды развития культуры, такие как, например, вьюнки. «Унико, ККР» демонстрирует впечатляющие результаты — эффективность более 95%, аналогов данному препарату на российском рынке просто нет.



С высокой засоренностью посевов кукурузы поможет справиться новый гербицид для кукурузы «Корнеги, СЭ». Этот продукт содержит почвенный компонент тербутилазин и два других д. в., работающих по вегетации, — 2,4-Д кислоту (2-этилгексиловый эфир) и никосульфурон, который подавляет и злаки, и двудольные сорняки. Необычный состав препарата усилен его суспоэмульсионной формой. Важно, что остаточного действия в почве «Корнеги, СЭ» не имеет, в отличие от известных иностранных кукурузных гербицидов.



А для урожая подсолнечника, рапса и сои в последние годы все большее значение имеет фактор вредителей. В Сибири подсолнечник серьезно поражается паутинным клещом, на рапсе в прошлом году свирепствовала капустная моль. Для борьбы с этими вредителями мы рекомендуем использовать современные инсектициды. Эффективность «Пирелли, КЭ» (хлорпирифос + бифентрин) против паутинного клеща и совок составляет более 90%. Препарат обладает как контактно-кишечным, так и фумигантным и репеллентным действием.



Для борьбы с капустной молью важен перенос сроков сева рапса для сдвига фазы бутонизации от периода максимальной вредоносности вредителей. И конечно же, мониторинг первого лета бабочки, чтобы не допустить яйцекладку. Специально для этого мы выпустили феромонные ловушки. И уже в начале лета следует проводить учет появления гусениц на растении. При появлении за неделю 50 штук необходима массовая химическая обработка посевов. Хорош для этих целей новый инсектицид «Беретта, МД». Он бьет вредителей наповал на пшенице, ячмене, картофеле и рапсе. Препарат содержит три действующих вещества из классов неоникотиноидов и синтетических пиретроидов: бифентрин + тиаметоксам + альфа-циперметрин. Представлен в форме масляной дисперсии, что повышает эффективность в среднем на 10%. Губителен для блошек и капустной моли на рапсе, рапсового цветоеда: прибавка урожайности ярового рапса в наших опытах составила 4 ц/га.



Владимир Петриченко:



- Южные соседи в этом сезоне не уменьшат свой экспортный запрос. В Казахстане урожай ожидается ниже, чем в прошлом году — около 10-12 млн т. Цена там сейчас находится на очень высоком уровне, и это означает, что казахстанские трейдеры будут агрессивно действовать на всем протяжении нашей границы от Самары до Алтайского края: активно закупать и вывозить пшеницу. В прошлом сезоне Казахстан закупил у России около 1,7 млн т зерновых, не исключено, что тот же объем будет востребован казахстанским рынком и в этом году.



Из-за засухи в Казахстане не будет и такого производства льна масличного (Казахстан занимает 1 место в мире по объему его производства, на 2 месте — Россия и Канада). Поэтому сейчас лен нового урожая весьма востребован и покупается в среднем за 28 тыс. руб./т с НДС (в 2019 году — 22-24 тыс. руб./т). Эта цена сильно не снизится, и лен будет продаваться по хорошей цене даже в долларах на протяжении всего сезона.



Это интересно

Многолетняя пшеница?



Будущее сельского хозяйства мировая аграрная наука видит в многолетних культурах. Они уменьшают деградацию почв и так называемые «карбоновые выбросы», поэтому селекционеры стремятся как можно скорее вывести многолетние масличные, кукурузу и пшеницу.



Созданием многолетнего сорта пшеницы из дикого пырея в Омском ГАУ занимаются уже около шести лет. Сибирским ученым первым в мире еще в 30-е годы прошлого века удалось получить гибрид пшеницы и пырея. И сегодня крупнозерный пырей сизый сорта Сова включен в государственный реестр по всем регионам России. Он имеет высокие показатели содержания белка — до 19%, макро- и микроэлементов. А еще в Омском ГАУ создали пшеницу для функционального питания с фиолетовой окраской. Она содержит антоцианы — вещества, которые гасят свободные радикалы, вызывающие раковые заболевания, снижающие иммунитет, зрение. Богата цинком и железом, дефицит которых наблюдается у людей в России, странах Ближнего Востока. Эти разработки, по мнению Экспертного совета Российского научного фонда, стали одним из наиболее ярких достижений российской науки в 2018 году.



Владимир Шаманин, ректор ОмГАУ:



- Урожайность еще остается основным трендом, но все большее внимание селекционеры уделяют качеству зерна, повышению его ценности для функционального питания, вопросам экологии и снижения себестоимости.



Возбудители преодолевают генетическую устойчивость культуры в течение 5-8 лет, а иногда и раньше. В связи с глобальным потеплением появляются новые болезни, вредители, и чтобы получить хороший урожай, надо посевы обрабатывать фунгицидами не один, а два-три раза за сезон. Если не сделать этого, то потери урожая достигают 30-50% и более, а в зерно пойдут токсины. В Омской области раньше не было стеблевой ржавчины, а последние 10 лет она проявляется практически ежегодно.



Генетический потенциал современных сортов мягкой пшеницы практически исчерпан, поэтому ставка делается на дикие злаки. В Омском ГАУ с использованием генетического материала диких видов созданы новые сорта с комплексной устойчивостью к болезням и высокой урожайностью. Сорт «Элемент 22» уже стал стандартом для среднепоздних сортов на испытаниях в Омской области, его максимальная урожайность — 67 ц/га. В этом году включен в госреестр для степной зоны засухоустойчивый сорт ОмГАУ 100 с урожайностью 70 ц/га, он также внесен в список ценных сортов пшеницы с комплексной устойчивостью. Благодаря их использованию Омский регион может увеличить производство пшеницы в два раза.

