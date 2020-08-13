Автоматическая сортировка придет на помощь

Nedap Livestock Management

Вопрос обеспечения окупаемости инвестиций и повышения рентабельности предприятия подталкивает производителей к поиску эффективных технологических решений, которые способствуют сохранению здоровья животных и в то же время сокращают расходы. И применение автоматических сортировочных весов для свиней на откорме может стать таковым

Традиционные методы не всегда работают

Всем известно, что на животноводческих предприятиях от правильного взвешивания зависит то, как будет осуществляться дальнейшая работа с поголовьем. Но традиционные участки откорма построены по принципу равенства всей группы, что значительно усложняет точное прогнозирование — например момента перехода на другой корм или срока достижения товарного веса. И приходится кормить животных по усредненным показателям, а не исходя из истинной массы каждой свиньи. В итоге хозяйства неизбежно сталкиваются с перекормом одной части животных и недокормом другой, что влечет за собой финансовые потери как от перерасхода комбикормов, так и от недополучения конечного продукта. По данным отечественных мясоперерабатывающих предприятий, разброс товарного веса в группе может составлять 30 кг, что простительно лишь при условии отсутствия штрафов. Однако в России по-прежнему практически в 99% хозяйств тратят время на сортировку свиней вручную, увеличивая трудозатраты, но при этом рискуя получить неоднородные группы животных на откорме. Как же справиться с этим, опираясь на опыт стран с развитым свиноводством?



Цифровизация в помощь животноводам

Цифровизация отрасли и внедрение в производство инноваций превосходят самые смелые ожидания животноводов.



Всемирно известная нидерландская компания Nedap Livestock Management с 1974 года разрабатывает технологические решения для управления поголовьем на разных этапах производственного цикла.



Система Nedap PorkSense осуществляет четкое управление свиньями на откорме — и кормление каждого животного ведется в соответствии с его весом. Экономия происходит за счет сокращения отходов корма и повышения однородности групп для отгрузки на убой. Система представляет собой программное обеспечение, которое с помощью автоматических сортировочных весов Nedap PorkTuner круглосуточно собирает данные по массе животных, обрабатывает их и выдает детальные отчеты. На основе текущего веса свиней можно составлять оптимальные рационы кормления. Точная информация по производительности день ото дня позволяет заранее прогнозировать отгрузки.



Nedap PorkTuner является ключевым решением в системе Nedap PorkSense. Согласно принципу ее работы, взвешивается каждая свинья до того, как она направится к кормушкам с тем или иным типом корма, отбираются легкие по весу животные для перевода на более питательный рацион, а тяжелые — на менее дорогой. Когда свинья достигает рыночного веса, Nedap PorkTuner автоматически отсортирует ее от группы, направляя в отделение для отгрузки на убой.





Тон ван ден Аккер, менеджер по развитию Nedap Livestock Management в Восточной Европе и РФ



- Для повышения рентабельности животноводческого предприятия требуется предельно внимательно подойти к вопросу откорма свиней до рыночного веса, — говорит Тон ван ден Аккер, менеджер по развитию Nedap Livestock Management в Восточной Европе и РФ. — Посредством автоматической сортировки животных взвешивают перед кормлением и выбирают для свиней рацион, соответствующий их кривой прироста. Кроме того, благодаря автоматизации ежедневное управление поголовьем позволяет повысить производительность за счет дифференцированного кормления.



По мере увеличения многоплодия при каждом опоросе изменяется и скорость роста молодняка. И чем больше поросят, тем больше отклонений по весу при рождении, что влечет за собой разницу в темпах развития в дальнейшем. Это может привести к дополнительным расходам от чрезмерного перекармливания свиней.



И в этом случае автоматическая сортировка придет на помощь. Она выделит самых тяжелых и легких свиней в группе, чтобы оценить факторы, влияющие на здоровье или окружающую среду и способствующие отклонениям веса при откорме. Свиней с низким приростом живой массы можно отсортировать и кормить иначе, чем с высоким. Не нужно наугад определять, какие свиньи тяжелые, а какие — легкие: сокращаются временные затраты, необходимые для выполнения этого процесса вручную. Причем при таком подходе свиньи достигают товарного веса на 16 дней раньше.







Система подходит для управления производством любой мощности. Она позволяет хозяйствам увеличивать свои масштабы до неограниченных объемов. В настоящее время самая крупная установка Nedap PorkSense насчитывает 145 сортировочных весов Nedap PorkTuners для обслуживания 77 тыс. свиней на откорме при единовременном содержании. Управление осуществляется централизованно с помощью программной панели.



Полный контроль на основе актуальной информации

Программное обеспечение Nedap PorkSense дает 100%-ный контроль за всеми процессами и оперативно выявляет любые изменения, которые могут указывать на проблемы с окружающей средой, микроклиматом в помещениях, где содержатся животные, кормом или здоровьем поголовья.



При индустриализации производства свиноводческой отрасли вопросы здоровья животных становятся как никогда актуальны. Грипп и другие вирусы могут нанести непоправимый вред свиньям на откорме. Вирус гриппа А может стоить порядка $3,23 дополнительных расходов на каждое животное, если учесть потери в среднесуточном приросте, отбраковку и смертность [1]. На самом деле для достижения рыночного веса животным с недомоганиями может потребоваться на 10-15 дней больше [2].



Однако автоматическая сортировка способна решить и эту задачу: она может повлиять на снижение вредного воздействия гриппа и других вирусов, поскольку позволяет моментально обнаружить проблему и вовремя вмешаться. Системная панель управления оповещает, когда потребление корма падает, указывая, что, возможно, есть трудности со здоровьем.



- Система сразу дает знать, если количество животных, посещающих кормушку, снижается — это указывает на возможную проблему со здоровьем в группе, — поясняет Аккер.



Решить проблему качества кормов

Погодные условия, потери урожая, повреждение или уничтожение посевов зерновых, используемых в комбикормовой промышленности, их неправильная транспортировка и хранение приводят к повышению риска загрязнения кормов микотоксинами, включая афлатоксин. Свиньи на откорме особенно подвержены афлатоксикозу, поэтому столь важен контроль за качеством корма. И возникает вопрос о сложностях при определении содержания микотоксинов в кормах.



Автоматическая сортировка и здесь поспешит прийти на помощь животноводам: она обнаружит признаки воздействия микотоксинов, в частности распознав снижение потребления свиньями рационов. Имея актуальные данные о росте животных, можно проводить анализ кормов, чтобы оперативно предупредить любые потенциальные риски, пока они не переросли в серьезные проблемы.



Эффективное бизнес-планирование стало реальностью

Отрасль свиноводства характеризуется достаточно высокой рентабельностью. Но при планировании этого бизнеса можно наткнуться на множество подводных камней, например связанных с неоднородностью и различными темпами роста животных при единовременном содержании. И предусмотреть это весьма затруднительно. А теперь представьте, что производственники заранее узнают, когда свиньи на откорме будут готовы к отгрузке на убой. Автоматическая сортировка как раз способствует точному определению сроков завершения проекта на основе показателей темпов роста, тем самым улучшая возможности бизнес-планирования.



- Производители могут даже дать мясопереработчику возможность использовать системное программное обеспечение для планирования поставок, — заявил Тон ван ден Аккер. — Тогда все стороны заранее узнают, сколько животных будет отгружено в ближайшие недели.



Благодаря повышению эффективности управления, снижению затрат и улучшению производственных показателей автоматизированное взвешивание и сортировка влияют на рост рентабельности хозяйства и максимальную окупаемость инвестиций по мере развития свинокомплекса.



Преимущества автоматизированной сортировки Nedap PorkSense

Максимальная окупаемость инвестиций благодаря эффективному планированию с использованием точных данных для отчетов.



Экономически грамотное использование корма, исключив его перерасход, за счет дифференцированного кормления свиней по весу, а не по средним показателям.



Экономия трудозатрат и корма, за счет многофазного кормления и автоматической сортировки свиней.



Прогноз отгрузки на убой по всему хозяйству.



Автоматизированное формирование групп с одинаковым весом.



Эффективное использование площади на 99% позволяет производить больше мяса на 1 кв. м.



Не требует дополнительной площади, установка оборудования возможна на действующих комплексах.



Подходит для фермы любого масштаба.



Данные надежно хранятся и легко передаются с помощью облачных сервисов.



Автоматическое соединение с системой подачи корма: выбор рациона питания типа А или Б на основе текущего веса свиньи.



Возможно отделить свиней в конкретном диапазоне веса или прироста.



Литература

Статья была опубликована в журнале «Свиноводство» (№4, 2020 год)

