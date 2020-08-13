«РосАгроМаркет»: дефицит современных логистических мощностей ведет к потери маржи аграриев

«РосАгроМаркет»

В начале августа состоялся первый международный бизнес-форум «Инфраструктура агрологистики, организованный компанией Skladman USG

Мероприятие, прошедшее в онлайн-формате, было посвящено вопросам хранения и оптовой торговли ягодами, фруктами и овощами, созданию современных хранилищ, оптово-распределительных центров и других объектов агрологистической инфраструктуры. На форуме собрались 180 различных компаний из 13 стран мира для обмена идеями и опытом, выработки стратегических решений и развития проектов в области современной недвижимости для хранения и оптовой торговли плодоовощной продукцией.



Среди тем, которые обсудили участники мероприятия, — инвестиции в инфраструктуру агрологистики, влияние Covid-19 на международный и национальные товаропотоки фруктов и овощей, топ-10 ошибок при проектировании и строительстве плодохранилищ, ОРЦ и других объектов агрологистики, основные тренды рынка и прочее.



С докладами на форуме выступили спикеры не только из России, но и Франции, Италии, Латвии, Молдовы. Одним из выступающих на мероприятии стал генеральный директор «РосАгроМаркет» Богдан Григорьев. Он рассказал о развитии сети оптово-распределительных центров в России, о том, как реализация этого проекта поможет решить ряд проблем с инфраструктурой хранения и доставки сельхозпродукции, а также о потерях, которые несет агропромышленный комплекс из-за недостаточного количества агрологистических мощностей современного уровня.



«В последние российские сельхозпроизводители сделали большой рывок в увеличении объемов производства продовольствия, что позволило значительно снизить импортозависимость или совсем уйти от нее по целому ряду категорий товаров. Однако развитие инфраструктуры, позволяющей хранить эту продукцию, и доставлять ее до покупателя в свежем, красивом виде, увы, пока идет недостаточно быстрыми темпами, — отметил Григорьев. — Дефицит таких мощностей ведет к потерям — как физическим, так и денежным, сокращает доходность производств и увеличивает окупаемость сделанных инвестиций». Помочь в решении данного вопроса сможет развитие федеральной сети оптово-распределительных центров, считает топ-менеджер.

