Е. Разумный

Молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, зарегистрированные в качестве самозанятых граждан, предпочитают программы страхования ответственности с более высоким покрытием. Такой выбор сделали 52% застрахованных в данной категории, подсчитали в АО СК «РСХБ-Страхование»

При этом предпочтения клиентов более старшей возрастной группы разделились почти поровну: 42% застрахованных в возрасте от 35 до 64 лет сделали выбор в пользу минимального страхового покрытия (130 тыс. руб.) и еще 37% застрахованных выбрали страховки с максимальной страховой суммой (400 тыс. руб.).







«Наша статистика показывает, что молодежь до 35 лет более внимательно относится к важности страхования своей профессиональной ответственности перед третьими лицами, а также обеспечения финансовой защиты от несчастных случаев и нарушения трудовых отношений в целом. При этом, одновременно c увеличением числа регионов, подключившихся к государственному эксперименту по установлению специального налогового режима в 2020 году, мы видим устойчивый спрос на этот вид продукта и его возвращение к двукратным темпам роста по мере ослабления карантинных мер и активизации деловой активности», — поясняет генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхования» Сергей Простатин.



При этом, когда речь идет о страховой сумме, пол застрахованного уже играет существенную роль. Так, мужчины в основном выбирают самое большое страховое покрытие (400 тыс. руб.) — им воспользовались 47% мужчин, а женщины предпочитают самое маленькое (130 тыс. руб.)







По данным АО СК «РСХБ-Страхование», в период с января по март текущего года общее количество застрахованных по программе «Работа под защитой. Комплексное страхование самозанятых» увеличивалось в среднем на 51% месяц к месяцу, в то время как с апреля по июль 2020 года среднемесячная динамика роста количества выданных полисов составляла 86%.



В ТОП-5 регионов по количеству заключенных договоров страхования для самозанятых вошли Еврейская автономная область (7,3% от общего числа заключенных договоров), Москва (5,2%) и Республика Северная Осетия-Алания (3,3%), а также Тульская и Иркутская области (по 3%).



В декабре прошлого года АО СК «РСХБ-Страхование» запустило продажи нового специализированного продукта для самозанятых граждан «Работа под защитой. Комплексное страхование самозанятых». Страхование позволяет обеспечить финансовую защиту самозанятого в случае, если его деятельность причинит вред имуществу или здоровью его клиента. Также новый продукт компании дает возможность получить компенсацию, если самозанятый будет госпитализирован в результате несчастного случая. Компенсация за каждый день нахождения в стационаре, начиная с 5-го, составляет 0,5% от страховой суммы по страхованию от несчастных случаев.



Воспользоваться предложением могут все самозанятые, которые заботятся о своем будущем. Если самозанятый не будет иметь возможности зарабатывать по причине болезни, ему будет выплачиваться денежная сумма по полису страхования согласно выбранному им размеру страховой суммы. Если клиент потребует от самозанятого компенсацию вреда, причиненного его имуществу или здоровью, страховая компания возместит ущерб.



Страховую защиту могут получить клиенты возрастом от 18 до 64 полных лет на дату заключения договора страхования. Заключить договор очень просто: необходимо выбрать размер страховой суммы и оплатить страховую премию. Клиенту предлагается на выбор три варианта стоимости полиса: 1150 руб., 2250 руб. и 3500 руб.



Размер страховой выплаты может составлять от 130 тыс. руб. до 400 тыс. руб. в зависимости от того, какой вариант стоимости полиса выберет клиент.

