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Новый беспилотный комбайн TORUM впервые будет показан широкой общественности на «Дне Донского поля»

Партнерский материал


«Ростсельмаш»

«Ростсельмаш»

19-21 августа на крупнейшей региональной выставке-демонстрации достижений агробизнеса «День Донского поля» будет проведен демонстрационный показ беспилотного комбайна компании «Ростсельмаш» - TORUM 785

Беспилотная агромашина — это современная разработка — часть инновационного проекта «Автономная ферма», оснащенная широким рядом умных систем. Проект направлен на массовое использование беспилотных технологий и высокоточной навигации в сельском хозяйстве. 

Во время работы агромашина с высокой степенью автоматизации двигается по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного маршрута с точностью до 2,5 см, а при обнаружении на пути препятствий автопилот автоматически останавливает машину — предупреждение о помехе отправляется оператору. Автоматизированы также функция управления скоростью, благодаря системе RSM AutoCrop. На беспилотном комбайне полностью автоматизировано управление жаткой: перед въездом в загонку жатка автоматически опускается, а при выезде поднимается. Задача оператора только отслеживать параметры процесса обмолота. 

В целом, совершенно новый TORUM 785, оснащенный системами автоматизации техпроцесса бережно обмолачивает зерно. Комплекс интеллектуальных систем управления комбайном снижает нагрузку на оператора. Функции машинного зрения обеспечивают новый уровень безопасности у удобства при уборке урожая.

Новый беспилотный комбайн TORUM 785 на «Дне Донского поля» будет показан впервые. Ознакомиться с «умной» новинкой сельхозмашиностроения 20 и 21 августа смогут все посетители выставки. До этого в демонстрационных показах участвовали только специалисты. Также на стенде компании «Ростсельмаш» будут представлены: зерноуборочные комбайны RSM 161 и NOVA, кормоуборочный комбайн серии F, тракторы 1000, 2000 и 3000-й серий. Посетители смогут ознакомиться с новейшими образцами производства «Ростсельмаш» 20 и 21 августа.

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Беспилотная агромашина TORUM 785, оснащена широким рядом умных систем:

Система RSM Router выстраивает наиболее эффективную маршрут передвижения транспортных средств в поле, позволяет производить в срок уборку без потерь и повышает производительность на 15-20%. Система представляет собой алгоритм, который производит расчеты в рамках конкретных характеристик поля и культуры. Основная цель данной системы координировать работу машин через создание карт-заданий и передачу их в бортовой компьютер машины.

RSM Optimax предназначена для оказания помощи в выборе наиболее оптимальных настроек комбайна в зависимости от текущих условий. Система при помощи диалоговых окон в процессе «общения» с оператором определяет наиболее оптимальные настройки комбайна. Решение об изменении принимает оператор — система только предлагает. После получения подтверждения от оператора об изменении, система применяет изменения. В последствии предлагаемые настройки будут приходить на бортовую систему одновременно с заданием на работу.

На основании информации от установленных в бункере сенсорных датчиков, система RSM Level Control отображает уровень наполнения зерном. Если в бункере более 25% зерна, система не разрешит ему закрыться, что позволит избежать повреждений элементов крепления конструкций в бункере

В процессе работы при изменении данных — изменении уровня урожайности, более быстром заполнении бункера, система информирует водителей соответствующих машин о перерасчете времени и местах выгрузки и отправляет им обновление посредством GPRS. Благодаря этой системе, логистика оптимизируется на 25% и исключаются простои.

Собственная система картирования урожайности RSM Yield Mapping разработана на основе датчиков урожайности и влажности. Система обеспечивает замер намолота в каждой точке поля и создание карт урожайности и влажности. Данные постоянно передаются на сервер платформы Agrotronic, где автоматически анализируются и представляются в виде карт. Пользователь может в любое время посмотреть обработать, выгрузить для дальнейшего использования, в том числе для создания карт дифференцированного внесения удобрений.

Система автовождения RSM AutoDriver и RSM Explorer Plus автоматически управляют траекторией движения комбайна и ведут его параллельно предыдущему проходу, обеспечивая также развороты и управление жаткой. Отличительной особенностью системы является возможность передачи задания в систему автовождения через платформу Agrotronic. Использование технологии GNSS и RTK позволяют достигнуть точности позиционирования машины до 2,5 см. Оператору при этом необходимо только отлеживать параметры обмолота. Все остальное берет на себя умная система автовождения. В системе RSM Explorer Plus используется машинное зрение, которое обеспечивает остановку перед препятствием, что делает эту систему одной из самых безопасных в мире.

В зависимости от загрузки двигателя, наклонной камеры, домолачивающего устройства, ротора и величины потерь система RSM AutoCrop автоматически регулирует оптимальную скорость уборки. Таким образом, обеспечивается стабильный поток массы на входе в МСУ, а это значит — стабильное протекание технологического процесса обмолота и очистки с минимальным уровнем потерь.

Если на пути комбайна возникает препятствие, система RSM Explorer Plus автоматически останавливает машину — предупреждение о помехе отправляется оператору. Такая функция позволяет предотвратить наезд на препятствие и защитить рабочие органы от внешнего воздействия во время уборки, в том числе обезопасить использование машины в беспилотном режиме. Система также может автоматически управлять процессом поднятия жатки перед осуществлением разворота, самим разворотом и опусканием жатки перед началом комбайнирования.

«Ростсельмаш» 

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