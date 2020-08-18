Kverneland раскрывает секреты эффективной вспашки

Kverneland

Профилактика появления плужной подошвы, ровная борозда без торчащего жнивья, снижение расхода горючего, увеличение срока службы тракторной резины — эти и другие нюансы становятся важнейшими составляющими успешной вспашки. Накануне сезона основных почвообработок специалисты компании «Квернеланд Груп СНГ» напоминают с помощью каких допопций можно увеличить эффективность и снизить ресурсоемкость пахоты

Классическую обработку почвы используют более 70% всех сельхозпредприятий нашей страны. Однако о том, как повысить функционал и экономичность таких сельхозорудий как плуги, известно далеко не всем практикам. Но именно в дополнительных опциях зачастую кроется секрет общей экономической эффективности почвообработки.



Например, удлинитель отвала - пластина, позволяющая увеличить усилие доворота и, тем самым, улучшить оборот пласта, особенно пригодится предприятиям, работающим по глинистым и тяжелым суглинистым агрофонам. Такой удлинитель устанавливается на сплошные отвалы.



Для тех, кто работает по обильным пожнивным остаткам, важно знать о возможности установки дисковых ножей. Причем не только на крайний, но и на все корпуса плуга. Это позволяет минимизировать забивание орудия и экономить топливо не менее, чем на 3%. В зависимости от толщины соломистой «подушки» такие диски могут быть гладкими и зубчатыми (более агрессивными).







Более бюджетной альтернативой дисковому ножу может выступать нож полевой доски, который к тому же выполняет функцию «разгрузки» передней части корпуса плуга. Иными словами, уменьшает усилие на «грудь» отвала и «перья», увеличивая ресурс использования рабочих органов. Такое приспособление имеет возможность установки на каждый корпус и не требует настроек, обслуживания и дальнейших регулировок. Однако с очень большим количеством пожнивных остатков он справится не так хорошо, как дисковый нож.







Для заделки соломы в почву с предплужниками сейчас работает большинство аграриев. Однако не все знают, что помимо универсальных, подходящих для всех типов почв и культур, существуют специальные усиленные конструкции. Так, «кукурузные» предплужники предназначены для работы по большому количеству растительных остатков. В частности, для заделки в почву стерни кукурузы и подсолнечника.







А если предплужники не справляются, то альтернативой могут служить так называемые соломоотводы или углоснимы, которые помогают «сбрасывать» солому в борозду. Использование углоснимов для заделки пожнивных остатков увеличивает расстояние между корпусами по сравнению с использованием предплужников. Такие приспособления существенно повышают производительность работы плугов и равномерность пахоты на полях с обильной соломистой массой, в том числе после зерновых с высокой урожайностью или кукурузы.







Универсальные быстросъемные долота Kverneland Knock-on — специальная фирменная «фишка» компании Kverneland Group, которая будет полезна всем хозяйствам. С системой Knock-on от Kverneland оператору понадобится 10 секунд и пару ударов молотком для замены изношенного расходника, что позволяет экономить до 90% рабочего времени и трудозатрат.



Кроме того, Knock-on долота универсальны: они имеют возможность установки на любые типы корпусов вместо стандартных долот без правой или левой ориентировки. Таким образом, для складов сельхозпредприятий появляется еще и возможность оптимизации запасных частей, не говоря уже о том, что такие долота дают хорошие шансы для экономии горючего, так как обладают усиленной прочностью, меньшим сопротивлением и ходят дольше обычных, что позволяет использовать их на особенно твердых почвах.



Одна из актуальнейших на сегодня проблем — образование плужной подошвы, — также может быть минимизирована путем установки так называемых ножей эко-сошников — специальных приспособлений, позволяющих прорезать почву ниже глубины вспашки.







Kverneland Eco-сошник имеет простую конструкцию, устанавливается на каждый или через один корпус плуга и рыхлит почву на 10-15 см ниже глубины основной вспашки, разрушая плужную подошву и способствуя проникновению влаги в нижние слои горизонта. При этом сельхозпредприятие получает двойную выгоду от вспашки и глубокого рыхления за один проход. Такие операции будут особенно полезны для влажных регионов, на склонных к вымочкам почвах.



И еще одна не менее актуальная для российских аграриев тема — увеличение ресурса шин, — также решается с помощью специальных приспособлений на плугах. Не секрет, что при работе в борозде (особенно на пересушенных почвах) дорогостоящая тракторная резина портится очень быстро. Жесткие края пахотной колеи за сезон стирают покрышки, которые, как правило, шире и не помещаются в борозду. Так, стандартная ширина борозды составляет 400-450 мм, а специальные почвосберегающие шины имеют размер от 710 мм до 850 мм.







Для увеличения ресурса резины плуги снабжают расширителями борозды, которые устанавливаются на крайнем корпусе плуга и спасают шины от быстрого износа, а сельхозпроизводителей от излишних расходов.

