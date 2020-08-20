Донской губернатор впервые испытал беспилотный комбайн «Ростсельмаш» на «Дне Донского поля»

«Ростсельмаш»

19 августа, на первом дне работы крупнейшей региональной выставки-демонстрации «День Донского поля», губернатор Ростовской области Василий Голубев испытал в работе беспилотный комбайн компании «Ростсельмаш» - TORUM 785

«Я в очередной раз подтверждаю, что техника «Ростсельмаш» - одна из лучших в мире. И это доказано не только тестированием, но и на полях нашей страны. Поэтому селяне Ростовской области активно приобретают эту технику, правительство региона субсидирует эти покупки больше восьми лет и намерено продолжать это делать», — отметил Василий Голубев.



Беспилотная агромашина — это современная разработка — часть инновационного проекта «Автономная ферма», оснащенная широким рядом умных систем. Во время работы агромашина с высокой степенью автоматизации двигается по заранее намеченной траектории, придерживаясь заданного маршрута с точностью до 2,5 см, а при обнаружении на пути препятствий автопилот автоматически останавливает машину. На беспилотном комбайне полностью автоматизировано управление жаткой: перед въездом в загонку жатка автоматически опускается, а при выезде поднимается. Задача оператора только отслеживать параметры правильности процесса обмолота.



Также Василий Голубев посетил стенд компании «Ростсельмаш», где были представлены зерноуборочные комбайны RSM 161, NOVA 340, кормоуборочный комбайн серии F, тракторы 1000, 2000 и 3000-й серий, ознакомился с работой трактора «Ростсельмаш» 2375 и тандемной бороны TD-650, а также прицепного опрыскивателя RSM TS-4500 Satellite. Главу региона сопровождал коммерческий директор компании «Ростсельмаш» Алексей Швейцов. Он сообщил губернатору о долгосрочном сотрудничестве компании и Ростовской области, о новинках и результатах работы производственных площадок.



«За последние пять лет «Ростсельмаш» поставил аграриям региона 2500 машин. Из них только в этом году более 530 единиц, включая наши самые новейшие разработки. К примеру, в этом году был представлен первый серийный кормоуборочный комбайн F 2650, который отличает богатое опциональное оснащение в базовой комплектации, в том числе автоматические системы контроля и настроек, повышающие её производительность и эффективность», — отметил Алексей Швейцов.



Новый беспилотный комбайн TORUM 785 на «Дне Донского поля» показывается впервые. Ознакомиться с «умной» новинкой сельхозмашиностроения 20 и 21 августа смогут все посетители выставки.







Беспилотная агромашина TORUM 785, оснащена широким рядом умных систем:



Система RSM Router выстраивает наиболее эффективную маршрут передвижения транспортных средств в поле, позволяет производить в срок уборку без потерь и повышает производительность на 15-20%, за счет заблаговременной выдачи информации о месте выгрузке грузовикам или машинам перегрузчикам. Система представляет собой алгоритм, который производит расчеты в рамках конкретных характеристик поля и культуры.



RSM Optimax предназначена для оказания помощи в выборе наиболее оптимальных настроек комбайна в зависимости от текущих условий. Система при помощи диалоговых окон в процессе «общения» с оператором определяет наиболее оптимальные настройки комбайна. Решение об изменении принимает оператор — система только предлагает. После получения подтверждения от оператора об изменении, система применяет изменения. В последствии предлагаемые настройки будут приходить на бортовую систему одновременно с заданием на работу.



На основании информации от установленных в бункере сенсорных датчиков, система RSM Level Control отображает уровень наполнения зерном. Если в бункере более 25% зерна, система не разрешит ему закрыться, что позволит избежать повреждений элементов крепления конструкций в бункере



В процессе работы при изменении данных — изменении уровня урожайности, более быстром заполнении бункера, система информирует водителей соответствующих машин о перерасчете времени и местах выгрузки и отправляет им обновление посредством GPRS. Благодаря этой системе, логистика оптимизируется на 25% и исключаются простои.



Собственная система картирования урожайности RSM Yield Mapping разработана на основе датчиков урожайности и влажности. Система обеспечивает замер намолота в каждой точке поля и создание карт урожайности и влажности. Данные постоянно передаются на сервер платформы Agrotronic, где автоматически анализируются и представляются в виде карт. Пользователь может в любое время посмотреть обработать, выгрузить для дальнейшего использования, в том числе для создания карт дифференцированного внесения удобрений.



Система автовождения RSM AutoDriver и RSM Explorer Plus автоматически управляют траекторией движения комбайна и ведут его параллельно предыдущему проходу, обеспечивая также развороты и управление жаткой. Отличительной особенностью системы является возможность передачи задания в систему автовождения через платформу Agrotronic. Использование технологии GNSS и RTK позволяют достигнуть точности позиционирования машины до 2,5 см. Оператору при этом необходимо только отлеживать параметры обмолота. Все остальное берет на себя умная система автовождения. В системе RSM Explorer Plus используется машинное зрение, которое обеспечивает остановку перед препятствием, что делает эту систему одной из самых безопасных в мире.



В зависимости от загрузки двигателя, наклонной камеры, домолачивающего устройства, ротора и величины потерь система RSM AutoCrop автоматически регулирует оптимальную скорость уборки. Таким образом, обеспечивается стабильный поток массы на входе в МСУ, а это значит — стабильное протекание технологического процесса обмолота и очистки с минимальным уровнем потерь.



Если на пути комбайна возникает препятствие, система RSM Explorer Plus автоматически останавливает машину — предупреждение о помехе отправляется оператору. Такая функция позволяет предотвратить наезд на препятствие и защитить рабочие органы от внешнего воздействия во время уборки, в том числе обезопасить использование машины в беспилотном режиме. Система также может автоматически управлять процессом поднятия жатки перед осуществлением разворота, самим разворотом и опусканием жатки перед началом комбайнирования.

