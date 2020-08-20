Corteva Agriscience проведет первую на Северном Кавказе Pioneer «АгроАкадемию»

Corteva Agriscience

Международная научно-исследовательская сельскохозяйственная компания Corteva Agriscience расширяет географию ежегодных межрегиональных полевых семинаров Pioneer АгроАкадемия. Впервые одно из мероприятий пройдет в Кабардино-Балкарии

Проект Pioneer «АгроАкадемия» реализуется в России седьмой год подряд. Увеличивая количество локаций для проведения полевых семинаров, компания Corteva Agriscience стремится передавать комплекс знаний российским сельхозпроизводителям в соответствии с корпоративными Целями устойчивого развития — 2030 , включая практический опыт возделывания таких культур, как подсолнечник, кукуруза и рапс, релевантных конкретному региону.



В этом году к традиционным площадкам, расположенным в Южном федеральном округе и Центральном Черноземье, добавились новые. Так, серию полевых семинаров «АгроАкадемии-2020» откроет мероприятие 25-26 августа на базе хозяйства ООО «ЭРГ», расположенного в Урванском районе Кабардино-Балкарской республики. Поскольку регион входит в десятку лидеров производства кукурузы на зерно, а также активно развивает животноводство и кормопроизводство, фокус данной «АгроАкадемии» будет сделан на технологиях возделывания кукурузы, а также заготовке силоса. Так, в программе — демопосевы 20 гибридов кукурузы из линейки Pioneer, а среди заложенных опытов — восемь уникальных, в том числе о влиянии скорости сева на будущий урожай кукурузы.



Кроме того, впервые в программе «АгроАкадемии» - силосный блок, в рамках которого специалисты компании не только расскажут об особенностях заготовки кукурузы на корма в разной уборочной спелости, но и продемонстрируют работу портативного инфракрасного анализатора кормов Aurora для контроля качества рациона КРС, уникального технического решения от компании Corteva Agriscience. Полевая программа включает демопосевы 11 гибридов подсолнечника, который занимает заметную долю в севообороте.



На полевом мероприятии будут также представлены результаты использования средств защиты растений Corteva, в том числе фунгицид «Аканто® Плюс», позволяющий эффективно контролировать широкий спектр грибных заболеваний не только на кукурузе и подсолнечнике, но и на горохе, рапсе, сое, свекле, рисе и колосовых зерновых, а также гербицид для защиты кукурузы от однолетних и многолетних двудольных и злаковых сорняков «Кордус® Плюс». Участникам мероприятия будет продемонстрирован эффект от использования фунгицида «Танос®», который хорошо зарекомендовал себя в контроле ложной мучнистой росы на подсолнечнике.



«С аграриями Кабардино-Балкарии нашу компанию давно связывают партнерские отношения. Не раз местным сельхозтоваропроизводителям удавалось добиться впечатляющих результатов на национальном конкурсе урожайности “Пионер Максимум”, занимая призовые места, — рассказывает Владимир Бровков, региональный менеджер продуктовой категории компании Corteva Agriscience в России. — Основная задача проведения “АгроАкадемии” - это улучшение существующих элементов технологий в регионе путем их сравнения с более интенсивными практиками. Наша команда рада привносить не только эффективные продукты, но и весь комплекс практического опыта возделывания приоритетных культур именно в этом регионе».



Начало мероприятия: 25 августа 2020 года в 10:00. Регистрация на мероприятие открыта и доступна по ссылке: https://expodat.com/onlinereg/corteva-aa-2020-kabardino-balkariya?lang=ru

