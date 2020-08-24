Контроль производства в молочном хозяйстве

Nedap

В серии публикаций «Под контролем Nedap» мы раскроем темы применения цифровых технологий на фермах для точного определение охоты, мониторинга за здоровьем, отслеживания трендов продуктивности стада, быстрого определения местонахождения коров и будущего развитие технологий. Владение процессом с помощью оперативного реагирования и регулирования всех систем на ферме, что само по себе — залог успеха. Приятно, когда под рукой точная информация и все под контролем

Ферма на максимум

Быстро окупаемые инвестиции — фактор стабильного функционирования любого предприятия. Не являются исключением и молочные фермы. Многие хозяйства все активнее переходят на системы управления стадом. Выгодное вложение в результат — это работа под контролем системы Nedap CowControl, благодаря которой любое хозяйство обеспечивает здоровье животных, более высокие результаты воспроизводства и рост эффективности труда. Так формируется система управления фермой.



С ней много лет успешно работают такие хозяйства как агрофирма «Трио» в Липецкой области, «Агромилк» на Алтае и многие другие.







Оптимальное время осеменения гарантирует результат работы Nedap CowControl с достоверностью в 90%



«Внедрение Nedap CowControl требует инвестиций. При этом на собственных клиентах мы видим, насколько быстро окупаются вложения. А после начинается экономия — ведь в итоге затраты на систему Nedap CowControl гораздо ниже, чем на гормоны для животных. При переходе на Nedap у хозяйств, которые ранее пользовались методом синхронизации или визуального наблюдения, выявление в охоте поднимается до 90%, повышается процент стельностей, сокращаются затраты на содержание животного, которое не дает молока. В совокупности с мониторингом здоровья, Nedap CowControl снижает затраты на ветврача. Для всех специалистов очевидно, что выгоднее заниматься профилактикой, а не разгребать последствия», — комментирует Дмитрий Шариков, генеральный директор «Симекс-Раша».



Задачи, которые решает система

- Найти коров с проблемами фертильности



- Совершенствование управления воспроизводством стада (понимание состояния каждого животного — залог успеха! Ведь самая успешная ферма та, где все делается для коровы)



- Повышение результатов воспроизводства (короткий межотельный период, своевременное выявление охоты и эффективное осеменение)



- Повышение эффективности труда (ваша команда не тратит лишнее время на выявление проблемных животных и оптимального времени осеменения)



Как это работает

Универсальность Nedap CowControl позволяет использовать систему с любой доильной установкой, в процессе установки связываются данные системы с идентификационными данными животных в доильном зале. Процесс охоты будет отображаться на мониторе вашего компьютера или данные могут передаваться на мобильное устройство, чтобы быть всегда под рукой.



Решение простое в установке и обслуживании, состоит из датчиков SmartTags, приёмной антенны, соединенной с блоком обработки данных, передающий данные в облако и в программу. Датчики легко крепятся, комфортны для животных и не теряются, их надёжность обеспечивает технология пассивной идентификации совместимая с ISO, независимо от состояния батареи, предполагаемый срок службы 8-10 лет.



Под рукой у специалистов фермы оказывается правильная информация в нужное время, без ограничений по времени и месту. Датчики накапливают в себе информацию об активности животного и передают её через блок в программу 24 часа в сутки 7 дней в неделю, постоянно обновляя сведения об охоте животного. Приемная антенна улавливает сигналы датчиков в радиусе минимум 50 м. Кроме того, система может быть использована для идентификации животных в различных компьютерных приложениях по кормлению, распределению по группам и учету по продуктивности!



Nedap CowControl выводит на монитор график активности коровы с интервалом в 2 часа. Каждый период активности сравнивается с таким же периодом за предыдущие дни охоты. Особое внимание уделяется животному, текущая активность которого значительно выросла или снизилась за определенный период. Система определяет оптимальное время для осеменения животного и информирует об этом специалиста.







Пример отчета Nedap CowControl по определению охоты.



Определение охоты

Потенциал сотрудников любого предприятия раскрывается в обучении и овладении современными решениями. При этом человеческий фактор остается риском на любой ферме мира. Nedap CowControl снижает этот риск — система следит за миллионами коров по всему миру с высокой точностью, помогая фермерам улучшить результаты по воспроизводству и повысить эффективность, как собственную, так и эффективность хозяйства.



Как повлиять на показатели эффективности?



Увеличить скорость определения охоты



Снизить число пропущенных охот



Увеличить скорость осеменения



Повысить уровень стельности



Сократить периоды между отёлами



Больше дней на доение



Больше молока от коровы



Сократить затраты на фертильность/осеменение



Спустя шесть месяцев после установки Nedap CowControl, мы добиваемся того, что межотельный интервал сокращается на 39 дней и снижается расход семени на плодотворное осеменение — к примеру, с 2,7 доз до 2,04 дозы.



- Автоматически отслеживаются повышение активности, обнюхивание, обездвиживание шеи, спаривание всех коров 24 часа в сутки.



- Автоматически формируется рабочий список всех коров в охоте с их оптимальным временем для эффективного осеменения с наибольшей вероятностью оплодотворения.



- Возможно предоставление дополнительной информации о репродукции, что помогает выявить коров с нерегулярной охотой, не покрытых и не стельных животных.



Надежность Nedap CowControl как инструмента для фермеров, позволяет владеть ситуацией в вашем хозяйстве, отвечая желанию молодого поколения и тренду цифровизации — не быть постоянно привязанным к ферме, использовать новые технологии для грамотного животноводства.



Решение для выявления охоты от Nedap, так же, как и решение для мониторинга здоровья, интегрируется с комплексными программами управления стадом (например, Dairy Comp, Uniform Agri). Это позволяет объединить и проанализировать всю доступную информацию. Например, информация о здоровье анализируется вместе с информацией о кормах и надое, а также с ветеринарным блоком.



Скачать брошюру на русском языке https://www.nedap-livestockmanagement.com/wp-content/uploads/2020/03/Nedap-CowControl-brochure_RU_v4.pdf



Компания «Симекс-Раша» является одним из дистрибьюторов Nedap в России. Все дистрибьюторы https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/distributors/?fbclid=IwAR3Cno-YXg1EhguDNvuBggVvdV8BEcFG8qwX4Fo_0fCUJ8dv0isFMfU8XpM



Опубликовано на сайте dairynews.ru

