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Контроль производства в молочном хозяйстве

Партнерский материал


Nedap

Nedap

В серии публикаций «Под контролем Nedap» мы раскроем темы применения цифровых технологий на фермах для точного определение охоты, мониторинга за здоровьем, отслеживания трендов продуктивности стада, быстрого определения местонахождения коров и будущего развитие технологий. Владение процессом с помощью оперативного реагирования и регулирования всех систем на ферме, что само по себе — залог успеха. Приятно, когда под рукой точная информация и все под контролем

Ферма на максимум

Быстро окупаемые инвестиции — фактор стабильного функционирования любого предприятия. Не являются исключением и молочные фермы. Многие хозяйства все активнее переходят на системы управления стадом. Выгодное вложение в результат — это работа под контролем системы Nedap CowControl, благодаря которой любое хозяйство обеспечивает здоровье животных, более высокие результаты воспроизводства и рост эффективности труда. Так формируется система управления фермой. 

С ней много лет успешно работают такие хозяйства как агрофирма «Трио» в Липецкой области, «Агромилк» на Алтае и многие другие.

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Оптимальное время осеменения гарантирует результат работы Nedap CowControl с достоверностью в 90%

«Внедрение Nedap CowControl требует инвестиций. При этом на собственных клиентах мы видим, насколько быстро окупаются вложения. А после начинается экономия — ведь в итоге затраты на систему Nedap CowControl гораздо ниже, чем на гормоны для животных. При переходе на Nedap у хозяйств, которые ранее пользовались методом синхронизации или визуального наблюдения, выявление в охоте поднимается до 90%, повышается процент стельностей, сокращаются затраты на содержание животного, которое не дает молока. В совокупности с мониторингом здоровья, Nedap CowControl снижает затраты на ветврача. Для всех специалистов очевидно, что выгоднее заниматься профилактикой, а не разгребать последствия», — комментирует Дмитрий Шариков, генеральный директор «Симекс-Раша».

Задачи, которые решает система

- Найти коров с проблемами фертильности

- Совершенствование управления воспроизводством стада (понимание состояния каждого животного — залог успеха! Ведь самая успешная ферма та, где все делается для коровы)

- Повышение результатов воспроизводства (короткий межотельный период, своевременное выявление охоты и эффективное осеменение)

- Повышение эффективности труда (ваша команда не тратит лишнее время на выявление проблемных животных и оптимального времени осеменения)

Как это работает

Универсальность Nedap CowControl позволяет использовать систему с любой доильной установкой, в процессе установки связываются данные системы с идентификационными данными животных в доильном зале. Процесс охоты будет отображаться на мониторе вашего компьютера или данные могут передаваться на мобильное устройство, чтобы быть всегда под рукой. 

Решение простое в установке и обслуживании, состоит из датчиков SmartTags, приёмной антенны, соединенной с блоком обработки данных, передающий данные в облако и в программу. Датчики легко крепятся, комфортны для животных и не теряются, их надёжность обеспечивает технология пассивной идентификации совместимая с ISO, независимо от состояния батареи, предполагаемый срок службы 8-10 лет. 

Под рукой у специалистов фермы оказывается правильная информация в нужное время, без ограничений по времени и месту. Датчики накапливают в себе информацию об активности животного и передают её через блок в программу 24 часа в сутки 7 дней в неделю, постоянно обновляя сведения об охоте животного. Приемная антенна улавливает сигналы датчиков в радиусе минимум 50 м. Кроме того, система может быть использована для идентификации животных в различных компьютерных приложениях по кормлению, распределению по группам и учету по продуктивности!

Nedap CowControl выводит на монитор график активности коровы с интервалом в 2 часа. Каждый период активности сравнивается с таким же периодом за предыдущие дни охоты. Особое внимание уделяется животному, текущая активность которого значительно выросла или снизилась за определенный период. Система определяет оптимальное время для осеменения животного и информирует об этом специалиста. 


Пример отчета Nedap CowControl по определению охоты.

Определение охоты

Потенциал сотрудников любого предприятия раскрывается в обучении и овладении современными решениями. При этом человеческий фактор остается риском на любой ферме мира. Nedap CowControl снижает этот риск — система следит за миллионами коров по всему миру с высокой точностью, помогая фермерам улучшить результаты по воспроизводству и повысить эффективность, как собственную, так и эффективность хозяйства.

Как повлиять на показатели эффективности?

  • Увеличить скорость определения охоты

  • Снизить число пропущенных охот

  • Увеличить скорость осеменения 

  • Повысить уровень стельности

  • Сократить периоды между отёлами

  • Больше дней на доение

  • Больше молока от коровы

  • Сократить затраты на фертильность/осеменение

Спустя шесть месяцев после установки Nedap CowControl, мы добиваемся того, что межотельный интервал сокращается на 39 дней и снижается расход семени на плодотворное осеменение — к примеру, с 2,7 доз до 2,04 дозы. 

- Автоматически отслеживаются повышение активности, обнюхивание, обездвиживание шеи, спаривание всех коров 24 часа в сутки. 

- Автоматически формируется рабочий список всех коров в охоте с их оптимальным временем для эффективного осеменения с наибольшей вероятностью оплодотворения. 

- Возможно предоставление дополнительной информации о репродукции, что помогает выявить коров с нерегулярной охотой, не покрытых и не стельных животных.

Надежность Nedap CowControl как инструмента для фермеров, позволяет владеть ситуацией в вашем хозяйстве, отвечая желанию молодого поколения и тренду цифровизации — не быть постоянно привязанным к ферме, использовать новые технологии для грамотного животноводства.      

Решение для выявления охоты от Nedap, так же, как и решение для мониторинга здоровья, интегрируется с комплексными программами управления стадом (например, Dairy Comp, Uniform Agri). Это позволяет объединить и проанализировать всю доступную информацию. Например, информация о здоровье анализируется вместе с информацией о кормах и надое, а также с ветеринарным блоком.   

Скачать брошюру на русском языке https://www.nedap-livestockmanagement.com/wp-content/uploads/2020/03/Nedap-CowControl-brochure_RU_v4.pdf

Компания «Симекс-Раша» является одним из дистрибьюторов Nedap в России. Все дистрибьюторы https://www.nedap-livestockmanagement.com/dairy-farming/distributors/?fbclid=IwAR3Cno-YXg1EhguDNvuBggVvdV8BEcFG8qwX4Fo_0fCUJ8dv0isFMfU8XpM   

Опубликовано на сайте  dairynews.ru

Nedap 

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