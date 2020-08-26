Эксперт рассказал, что нужно детсадам для работы с маркированной молочной продукцией

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Детским садам и соцучреждениям, которые уже работают с ветеринарными сопроводительными документами (ВСД) на пищевую продукцию, дополнительного оборудования для работы с цифровой маркировкой приобретать не нужно. Об этом в ходе вебинара «Особенности маркировки молочной продукции» сообщил эксперт товарной группы «Молоко» Яков Панферов

«Дополнительного оборудования для таких объектов не потребуется, достаточно получить УКЭП для работы с системой, авторизоваться и подать соответствующие сведения, например, через личный кабинет. Достаточно подать сведения о выводе из оборота о продукции, которая была использована, например, по балансу поступлений. При этом расхождения урегулируются на основании УКД или УПД», — отметил Яков Панферов.

По словам эксперта, приемка товара может быть доверительной, а пересорт выявляться по корректирующим документам, который садик может проверить через личный кабинет.

«Сведения об используемой маркированной продукции могут подаваться отложено — не обязательно в момент приемки, если в это время нет возможности зайти в личный кабинет, но обязательно после подтверждения перехода права собственности (подписанный УПД)», — добавил Яков Панферов.

Эксперимент по маркировке молочной продукции в России начался 15 июля 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года. Согласно распоряжению правительства №806-р обязательную маркировку отдельных категорий молочной продукции предполагается вводить поэтапно с 20 января по 1 октября 2021 года.