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Россельхознадзор подтвердил экспортный уровень качества продукции птицеводства «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева

Партнерский материал


«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

Качество птицеводческой продукции «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева соответствует самым высоким стандартам. Такой вывод сделали специалисты Россельхознадзора, которые посетили предприятие «Югптицепром» 5 августа 2020 года. Они проверили партию куриных субпродуктов и выдали ей согласованный ветеринарный сертификат, допустив к отправке на экспорт в Китай. Вместе с представителями ведомства на производстве побывали журналисты телеканала «Россия 1» (ГТРК Кубань)


«Методы исследования продукции совершенствуются с каждым годом. Мы стремимся идти в ногу со временем, выращивать птицу в соответствии с новыми стандартами и делать продукцию качественнее, — комментирует заместитель генерального директора «Агрокомплекса» по птицеводству Андрей Пусько. — Недавно кардинально изменили схему и методику в процессе выращивания птицы: заменили препараты на более современные, с повышенной выводимостью, и уменьшили количество применений. Используем органические кислоты и эфирные масла, которые помогают птице лучше усваивать корм, быстро расти и сохранять здоровье».

Разработанная и внедренная на «Югптицепроме» Система менеджмента безопасности пищевой продукции дает возможность многоступенчатого контроля — от составления рациона кормления до выработки готовой продукции. 

В производственной лаборатории комбикормового завода на безопасность проверяют все составляющие кормов. Ветеринарная служба внимательно следит за состоянием поголовья на этапе выращивания и отслеживает качество птицы, поставляемой на убой. Микробиологи ежедневно проверяют санитарное состояние всех производственных линий на птицеубойном комплексе. Каждую готовую партию анализируют лабораторно — по всем требованиям государственных стандартов. 

Кроме того, качество мяса и мясопродукции контролируют многочисленные проверки в лабораториях, входящих в систему Россельхознадзора. «Китай требует проведения исследований, — отмечает заместитель начальника отдела ветеринарного контроля на государственной границе РФ Южного межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Муковнин. — При отправке на экспорт мы проверяем данные исследований, чтобы они были сделаны только в аккредитованных лабораториях».

Свежие партии куриных субпродуктов уходят в Поднебесную каждую неделю. В прошлом году «Агрокомплекс» экспортировал в КНР порядка 1,6 тыс. т птицеводческой продукции. В 2020-м объемы нарастили: поставки за первое полугодие составили 2,5 тыс. т, и еще 2 тыс. т планируются к отправке до конца года.

«Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева

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