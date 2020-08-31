«Ростсельмаш»

Компания «Ростсельмаш» и правительство Ростовской области объединили программы, чтобы сделать тракторную технику для селян еще доступней и предоставить им больше возможностей по обновлению парков накануне осенних, а затем — весенних полевых работ. Теперь для аграриев Дона и только до конца 2020 года тракторы «Ростсельмаш» на треть дешевле, со скидкой до 4,5 млн руб

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление, которое включает в программу субсидирования закупок сельхозтехники, произведенной в регионе, всю тракторную линейку «Ростсельмаш». Теперь при покупке машин 3000-й серии (мощностной ряд 440-583 л. с.), 2000-й серии (380-405 л. с.) и 1000-й серии (320-340 л. с.) сельхозтоваропроизводители получат из регионального бюджета возмещение 20% затрат.



Параллельно компания «Ростсельмаш» запустила программу «За урожай», согласно которой предоставляет донским аграриям скидку в размере 10%. Дополнительно 5% предоставляется на тракторы 2000-й серии по федеральной программе «1432».



В результате совокупная выгода аграриев при покупке энергонасыщенных тракторов, произведенных в Ростовской области, составляет 30-35%. В зависимости от модификации машины, в денежном эквиваленте тракторный бонус достигает 4,5 млн руб. (без НДС) по 3000-й серии; 4 млн руб. (без НДС) по 1000-й серии и 3,7 млн руб. (без НДС) по 2000-й серии.



«Это наш общий подарок и задел на перспективу донскому АПК, который проделал колоссальную работу, собрав рекордный урожай — свыше 11,6 млн т зерновых в 2020 году», — подчеркнул директор департамента маркетинга «Ростсельмаш» Максим Нахабо.







В Ростовской области с 2010 года успешно реализуется областная поддержка, позволяющая возместить сельхозтоваропроизводителям 20% стоимости сельхозтехники. За время реализации данной программы было выделено 3,2 млрд руб., получателями которых субсидии за 10 лет стали около 2 тыс. хозяйств региона. Было просубсидировано приобретение более 2 тыс. комбайнов, 430 тракторов, 5,3 тыс. единиц прочей сельхозтехники «Ростсельмаш».



В настоящее время по решению донского губернатора расширен перечень получателей господдержки. С 2020 года субсидией могут воспользоваться сельхозтоваропроизводители, занимающиеся растениеводством и осуществившие приобретение тракторов.



На 2020 год в областном бюджете предусмотрено 296,4 млн руб. на субсидирование затрат на приобретение сельхозтехники.

