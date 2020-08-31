Компания «Август» празднует юбилей

АО Фирма «Август»

Чего достиг крупнейший отечественный производитель пестицидов к своему 30-летию

31 августа АО Фирма «Август» отмечает 30 лет со дня своего основания. Сегодня это крупнейший российский производитель и разработчик химических средств защиты растений (ХСЗР) и один из двух лидеров отечественного рынка пестицидов: по итогам 2019 года с помощью препаратов компании было защищено 44 млн га посевов в пересчете на однократную обработку. В настоящее время «Август» интенсивно наращивает экспорт в страны дальнего зарубежья — в течение 2017-2019 годов его объемы выросли вчетверо, а приоритетным направлением развития является Латинская Америка. В 2020 году «Август» первым из российских производителей запустил собственный синтез действующих веществ для препаратов и пришел к полному производственному циклу. А в рамках развития сельскохозяйственного направления компания в этом году нарастила свой земельный банк до 100 тыс. га — в будущем он должен увеличиться до 250-300 тыс. га.



Суммарные продажи продукции компании «Август» в 2019 году превысили 27 млрд руб. Самым быстрорастущим сегментом стало дальнее зарубежье: объем продаж в период с 2017 по 2019 год вырос с $12,3 млн до $47,4 млн — почти в четыре раза. Сегодня компания представлена на рынках Европы, Африки, Ближнего Востока, однако среди 26 стран присутствия «Августа» приоритетным направлением выступает Латинская Америка. Это емкий рынок, где компания решила пойти путем прямых продаж и расширения ее портфеля за счет приобретения местных компаний: таким образом, например, «Август» вышел на рынки Колумбии, Эквадора и Перу. К настоящему времени штат компании в Латинской Америке включает более 100 сотрудников, российские специалисты-технологи здесь очень востребованы, а дилерами «Августа» являются в том числе и крупнейшие транснациональные компании: например, в Бразилии, где дефолиантами «Августа» будут обрабатывать значительную часть хлопковых полей, продукцию отечественной компании реализуют «Байер» и «Нуфарм».



Год собственного тридцатилетия компания «Август» тоже должна завершить успешно, несмотря на пандемию COVID-19. «Большая часть офисных сотрудников с конца марта была переведена на «удаленку», однако все наши заводы и региональные представительства работали — с определенными ограничениями, связанными с соблюдением санитарных норм. Причем и продукции заводы произвели и сельскохозяйственным потребителям отгрузили существенно больше, чем в прошлом году. Компания продемонстрировала высокий уровень стрессоустойчивости и адаптивности», — говорит генеральный директор АО Фирма «Август» Александр Усков.



К своему 30-тилетию «Август», начинавший бизнес с продажи препаратов других компаний, пришел к полному производственному циклу. Первым из российских производителей ХСЗР он запустил собственный полноценный синтез действующих веществ на современном заводе Hubei Avgust Pesticide Co. Ltd. в КНР, созданном в сотрудничестве с китайским партнером. Новое предприятие находится в провинции Хубэй, его проектная мощность — 7,5 тыс. т продукции в год. Недавно стартовали первые отгрузки на производственные площадки компании в России и Беларуси. Уже в 2021 году аграрии получат средства защиты растений компании «Август», изготовленные на основе собственных активных компонентов.



Вурнарский завод смесевых препаратов, расположенный в республике Чувашия, — самая первая производственная площадка компании — в этом году отпраздновал 90 лет со дня основания. С тех пор как в 1995 году предприятие вошло в состав «Августа», здесь прошла масштабная реконструкция и сегодня это наиболее современный завод по выпуску ХСЗР на территории Восточной Европы, производящий более 100 препаратов для защиты растений практически во всех существующих препаративных формах. География поставок его продукции широка и охватывает не только Россию и страны СНГ, но и Колумбию, Марокко, Алжир, Словению и др. Один из самых мощных и передовых заводов по производству ХСЗР на территории СНГ компания построила и запустила в Беларуси: предприятие «Август-Бел» выпускает в настоящее время около 90 наименований пестицидов для России, Украины, Молдовы, Армении, Казахстана, а также для Латинской Америки и Южной Африки. Свой первый год успешно отработал и новейший и суперсовременный завод «Август-Алабуга» в Республике Татарстан, построенный по уникальной технологии «все под одной крышей». Предприятие с производственной мощностью 50 млн л препаратов в год оснащено современным российским и импортным оборудованием с высокой степенью автоматизации рабочих процессов.



В 2019 году площади посевов, защищенных препаратами «Августа» в России, составили 44 млн га в пересчете на однократную обработку, а в 2020-м они должны преодолеть рубеж в 45 млн га. Одной из важнейших составляющих ведения бизнеса по продаже пестицидов в «Августе» является информационно-технологическое сопровождение со стороны компании, причем не только по применению ее препаратов, но и по остальным факторам формирования урожаев. Везде, где есть представительства и дочерние компании АО Фирма «Август», опытные технологи ведут совместную работу с партнерами-аграриями, выявляя проблемы и предлагая способы их решения. Сотрудничество не прекращалось даже во время острой фазы пандемии. Еще одно значимое направление деятельности «Августа» - агрономические консультационные центры, где специалисты в лабораторных условиях с точностью определяют, чем именно страдает растение.



Сегодня компания активно развивает и собственное сельскохозяйственное направление — «Агропроект». Стартовав в начале 2000-х годов с двух хозяйств в Чувашии и Краснодарском крае, с 2017 года «Агропроект» начал интенсивно наращивать земельный банк: были приобретены крупные хозяйства в Казахстане и Татарстане, и в 2020-м площадь земельных угодий достигла почти 100 тыс. га. На 2024 год поставлена задача довести ее до 250-300 тыс. га, а общее производство сельскохозяйственной продукции — до 1 млн т. Для ведения земледелия выбрана ресурсосберегающая система нулевой обработки почвы — No-till, особенно эффективная в регионах, для которых характерен дефицит влаги. Продолжается оснащение хозяйств современной полеводческой техникой: если в 2018 году количество тяжелых тракторов составляло 21 единицу, то в 2020-м — 36, число посевных комплексов выросло за это время с 20 до 35, количество самоходных опрыскивателей — с 7 до 27, комбайнов — с 34 до 80. Хозяйства «Августа» сегодня — это не только полноценный бизнес, но и площадки, на которых партнерам демонстрируются новые препараты и инновационные схемы защиты растений.



Научно-исследовательский центр (НИЦ) компании за время своего существования разработал и зарегистрировал 110 препаратов и их комплектов для применения в АПК и личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Запуск лаборатории в Москве в 2000 году и создание инновационных препаративных форм средств защиты растений стали дополнительным стимулом для модернизации завода в Вурнарах, а впоследствии и для строительства новых современных производств. В настоящее время центр располагается на арендованных площадях, но в конце 2018 года было принято решение о необходимости строительства собственного здания НИЦ в наукограде Черноголовка — на сегодняшний момент по объекту завершена предпроектная проработка. Благодаря постоянному движению вперед и своим инициативам компания «Август» стала локомотивом развития отрасли, и в России была создана собственная индустрия производства ХСЗР в противовес монополизму транснациональных корпораций, царившему на рынке в 90-е годы. В частности, продукция «Августа» произвела настоящую революцию на рынке средств защиты растений для ЛПХ, задав новые стандарты в отношении ассортимента, качества и удобства упаковки. Сегодня объем продаж ХСЗР компании в сегменте ЛПХ достиг 1,8 млрд руб. в год. В 2019-м было продано более 45 млн единиц продукции — то есть в среднем каждый третий россиянин приобрел тот или иной продукт «Августа» из ассортимента для ЛПХ.



Компания «Август» активно и целенаправленно осуществляет политику корпоративной социальной ответственности на протяжении многих лет. Забота о людях — одна из важнейших корпоративных ценностей компании. Так, в Вурнарах, где завод «Августа» является градообразующим предприятием, компания построила 80-квартирный жилой дом для улучшения жилищных условий своих сотрудников, а также спорткомплекс, фитнес-центр и бассейн, разбила парк здоровья и отдыха. На регулярной основе «Август» поддерживает и финансирует спортивный клуб «Химик», в 2015—2017 годах для спортсменов был реконструирован стадион. Вот уже 15 лет «Август» оказывает помощь Ковалевскому детскому дому Нерехтского района Костромской области. За это время здесь были возведены три коттеджа для проживания шести семей, в которых воспитываются приемные дети, появился футбольный стадион, строится бассейн.



«Везде, куда приходит «Август», он изменяет пространство: появляются новые корпуса, цеха, социальные объекты, — рассказывает Александр Усков. — Но первое, что мы делаем, — многократно увеличиваем производительность труда и, следовательно, его важность. В двух ключевых компаниях «Августа» - АО Фирма «Август» и «Август-Бел» - работают чуть меньше 2 тыс. человек, но ежегодно они перечисляют в бюджеты и внебюджетные фонды около $100 млн, то есть по $50 тыс. на каждого работающего. Это подтверждает важность и значимость труда наших сотрудников».

