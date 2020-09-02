«Ростсельмаш» получил высшие награды на международном форуме «Агросалон-2020»

«Ростсельмаш»

На конкурсе инновационной техники международного форума «Агросалон-2020» разработки компании «Ростсельмаш» получили высокие оценки компетентного жюри, завоевав одну золотую и три серебряных медали. Всего на конкурс были представлены несколько десятков инновационных продуктов от ведущих мировых производителей

Номинируемые разработки оценивались по актуальным критериям: от значения инновации для практики, преимущества для экономики сельхозпредприятия и баланса трудовых ресурсов до влияния на безопасность и облегчение труда аграриев.

«Победа в конкурсе «Агросалон-2020» позволила еще раз продемонстрировать высокий интеллектуальный потенциал компании. На протяжении многолетней истории Ростсельмаш сохраняет статус не только основного игрока на международном рынке сельхозтехники, но и одного из ведущих конструкторских центров инновационных разработок для сельхозмашиностроения», — отметил директор по маркетингу компании «Ростсельмаш» Максим Нахабо.

В этом году золотой наградой конкурса удостоена инновационная разработка «Ростсельмаш» RSM Night Vision — система помощи оператору во время ночных работ. Технология позволяет определять препятствия на рекордном расстоянии — до 1500 метров. Особенно RSM Night Vision востребована при обработке полей опрыскивателями — работы с пестицидами чаще всего проводят ночью. С помощью системы водители могут существенно увеличить производительность и увидеть те препятствия, которые были бы незаметны невооруженному глазу.

Серебряными медалями конкурса награждены сразу три прорывные разработки «Ростсельмаш». Система RSM Explorer Plus автоматически управляет траекторией и скоростью движения комбайна и автоматически ведет его параллельно предыдущему проходус точностью 2,5 см, обеспечивая также развороты и управление жаткой. Отличительной особенностью системы является возможность передачи задания в систему автовождения через платформу Agrotronic. В системе RSM Explorer Plus используется машинное зрение, которое обеспечивает остановку перед препятствием, что делает эту систему одной из самых безопасных в мире.

Инновационная система RSM Soil Control — еще один обладатель серебряной медали — построена на датчиках, которые позволяют измерять глубину обработки почвы или посева при выполнении операций и передавать данные о проведении операций в систему дистанционного мониторинга Agrotronic. Данная система не только фиксирует факт правильности выполнения операций, но и отправляет уведомления для возможности корректировки в режиме online. Система строится на уникальных беспроводных датчиках.

Третий серебряный призер — RSM Smart Tag беспроводная умная метка, которая позволяет легко идентифицировать любое прицепное или навесное оборудование. Система построена на базе ПО «Агротроник». Активная беспроводная метка легко закрепляется на раме или корпусе орудия и может быть легко зарегистрирована в мобильном приложении «Агротроник», что позволит проводить мониторинг прицепного оборудования.