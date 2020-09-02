DIA совместно с DeLaval запустили молочную «тепловую карту» России

DeLaval

Центр изучения молочного рынка (Dairy Intelligence Agency, DIA) совместно с компанией DeLaval запустили «тепловую карту» дойного стада на базе Молочной карты DIA

На «тепловой карте» при помощи цвета обозначено распределение молочных коров в российских регионах. На карте видно, что основная часть российского дойного стада расположена в западных и южных регионах страны.







«Тепловой слой» Молочной карты DIA позволяет оценить распределение молочного поголовья не только в масштабе страны, но и в региональном разрезе.



«Тепловая карта — еще один инструмент DIA, наглядно представляющий молочную отрасль Российской Федерации, позволяющий оценить перспективы развития молочного животноводства в российских регионах. Для «тепловой карты» мы выбрали ключевой показатель — поголовье коров всех представленных на карте молочных ферм, это позволило нам в цвете представить ключевые районы развития молочного животноводства РФ, — отметил директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко. — Мы уже готовим к запуску на Молочной карте новые инструменты, которые позволят оценить развитие молочного рынка РФ и регионов по всем ключевым показателям. Мы очень рады, что партнером Тепловой карты стала компания DeLaval - наш давний надежный партнер».







«Мы с большим энтузиазмом откликнулись на предложение Центра изучения молочного рынка совместно сделать подобный инструмент. Компания DeLaval уделяет большое внимание устойчивому развитию молочной отрасли, данный инструмент заставляет обратить внимание на экологический аспект развития нашей отрасли. Тепловая карта позволяет видеть потенциальные точки напряжения и работать в двух направлениях: 1) по возможности учитывать и этот аспект при планировании новых ферм, 2) работать над эффективностью ферм, стремиться к увеличению надоев не только за счет роста поголовья, ведь именно размер стада влияет на выбросы CO2 и метана, — подчеркнул генеральный директор АО «ДеЛаваль» Михаил Камышный. — Также мы рассчитываем на дальнейшее партнерство с DIA в направлении автоматизации сбора и обработки информации, поскольку понимаем, что современные инструменты анализа информации позволяют нашим клиентам и партнерам быть максимально успешными в своем бизнесе. Современные высокотехнологичные инструменты анализа — это реальность, в создании которой мы принимаем участие и рады предложить свои решения рынку».







Центр изучения молочного рынка продолжает разработку новых инструментов анализа молочного рынка.

