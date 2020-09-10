Новые предпочтения потребителей и прогнозы дальнейшего развития рынка обсудили инвесторы на «Молочных сессиях 9.1»

«Союзмолоко»

Изменения спроса на молочном рынке, динамику производства основных категорий товаров и прогнозы инвестиционной привлекательности сектора обсудили эксперты в ходе «Молочных сессий 9.1», которые прошли 8 сентября при поддержке Россельхозбанка. Организаторами онлайн-конференции выступили Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») и информационное агентство Milknews

По оценке Андрея Дальнова, руководителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, развитию отрасли способствуют импортозамещение и обеспечение сырьем вводимых мощностей по производству молочных продуктов. «Дополнительным фактором может стать рост экспорта молочной продукции, — считает Андрей Дальнов. — На данный момент в России остается потенциал ввода новых молочных ферм на уровне 2,4 млн т, в перспективе он может вырасти до 5,7 млн т».



По оценкам «Союзмолоко», позитивная динамика в секторе производства сырья вкупе со снижением поставок из Белоруссии способствуют росту производства сыров, сухого молока, сыворотки и сливочного масла.



«Несмотря на общее падение спроса в период пандемии, смена формата потребления способствовала повышению популярности в торговых сетях традиционных категорий молочной продукции, востребованных при домашнем питании, — отметил генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов. — Рост b2c-спроса отмечен в торговых сетях и на кулинарные категории молочной продукции, несмотря на повышение цен». Однако, по словам Белова, в среднесрочной перспективе риски снижения спроса сохраняются.



В дискуссии об изменении спроса приняли участие руководитель группы по развитию бизнеса «Едадил» Анна Гаврисина, которая отметила устойчивый и долгосрочный рост e-commerce и снижение популярности гипермаркетов, а также управляющий Сервиса доставки iGooods Григорий Кунис. По оценкам iGooods, наиболее популярными молочными категориями в онлайн-доставке стали сыры, молоко и сливки, творог.



Вице-президент по корпоративным отношениям группы компаний Danone в России и СНГ Марина Балабанова отметила несколько новых факторов выбора молочных продуктов россиянами, в том числе приоритет товарам без добавок, заботу об иммунитете и поддержку локальным игрокам рынка.



Важной темой для участников рынка стало введение обязательной маркировки молочной продукции, старт которой по ряду категорий назначен на январь 2021 года. Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Олег Тухватуллин рассказал о текущем статусе реализации пилотного проекта, в котором, по данным ведомства, зарегистрировалось всего 5848 компаний, из них 361 производитель молочной продукции. Игроки сектора обсудили трудности реализации проекта, работы с типографиями по поиску решений для нанесения кодов, затраты на переоборудование предприятий и другие острые вопросы маркировки.



В конференции приняли участие более 80 руководителей предприятий молочного сектора, в том числе участники рейтинга ТОП-30 производителей и переработчиков Milknews. Следующее юбилейное заседание «Молочных сессий» пройдет в декабре 2020 года в очном формате. Официальный спонсор клубных встреч главных инвесторов отрасли — компания «Кизельманн».



Регистрация и подробности будут доступны на официальном сайте конференции http://sessions.milknews.ru/

