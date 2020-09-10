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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Российский экспорт — будущее за контейнерными перевозками

Партнерский материал


ООО ЕВРОПАК

ООО ЕВРОПАК

Российский бизнес, ориентированный на экспорт, сейчас может совершить настоящий рывок. Для него, особенно для экспортеров продукции агропромышленного комплекса, сложились по-настоящему благоприятные условия

С 2017 года поддержка экспорта со стороны государства выросла, и у агропроизводителей появилась возможность получать субсидии в том числе для компенсации части затрат на транспортировку экспортных товаров.

Спрос на растительные масла, зерновые, зернобобовые и масличные культуры устойчиво растет на рынках стран Юго-Восточной Азии, Китая и Индии несколько лет, что делает их все более привлекательными для экспортеров. Учитывая меры государственной поддержки, российские производители могут существенно нарастить свое присутствие в этих регионах. 

Однако, они сталкиваются с объективными ограничивающими факторами: общая перегруженность припортовой инфраструктуры, отсутствие наливных и зерновых терминалов в портах Дальнего Востока и многими другими. С каждым годом масштаб проблем, возникающих из-за традиционных способов транспортировки вагонами-хопперами, грузовиками-зерновозами и судами-балкерами, увеличивается. Кроме того, снижается доступность припортовых зерновых терминалов для малых и средних экспортеров.

Решить эти проблемы может более активное развитие контейнерных перевозок. Контейнеризация — мировой тренд и игнорировать его категорически нельзя, в странах Азии доля контейнерных перевозок составляет уже 20% и продолжает расти.

О том, как контейнерные перевозки можно использовать для развития своего бизнеса, в чем их преимущества и почему именно контейнеры являются драйвером развития агрологистики, вы сможете узнать на семинаре компании «Европак» «Контейнерная агрологистика. Точки роста», который состоится 24 сентября 2020 года в рамках XXI Международного зернового раунда в Геленджике. В начале сентября компания признана победителем Всероссийской премии «Экспортер года» окружного этапа в Южном федеральном округе в номинации «Экспортер года в сфере услуг».

Регистрация на мероприятие доступна на сайте Российского зернового союза по ссылке.

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ООО ЕВРОПАК 

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