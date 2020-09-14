«Золото» и тройное «серебро» Amazone на «АГРОСАЛОН-2020»

Amazone

В преддверии крупнейшей в России международной выставки сельхозтехники «АГРОСАЛОН-2020», которая состоится 6-9 октября в Москве на площадке МВЦ «Крокус Экспо», компания AMAZONE сообщила о первых успехах

Традиционно — за полтора месяца до выставки — подводятся итоги престижного «Конкурса инноваций АГРОСАЛОН» - независимого профессионального конкурса инновационной техники, на котором производители сельхозмашин представляют свои лучшие разработки. Среди сотен образцов машин опытные международные эксперты отмечают наиболее эффективные и передовые модели сельскохозяйственной техники.



По итогам конкурса техника AMAZONE получила высокую оценку профессионалов рынка: инновационные разработки известного европейского бренда были награждены наибольшим количеством медалей среди участников — золотой и тремя серебряными медалями.



Золотая Precea 4500-2C

Сеялка точного высева Precea — одна из последних разработок компании, которая была впервые представлена международному сообществу на выставке Agritechnica 2019 в Ганновере (Германия). Появление на рынке сеялки точного высева Precea с уникальными техническими характеристиками и новыми возможностями было по праву оценено экспертами «Конкурса инноваций АГРОСАЛОН».



Действительно, сеялка Precea 6000, которую российские сельхозпроизводители смогут увидеть своими глазами уже в октябре, полностью заслуживает право золотого медалиста. «Сердцем» Precea является новая система разделения и дозирования семян, позволяющая значительно снизить нагрузку механизатора и обеспечивающая максимально точное внесение семян даже на высоких скоростях. Кроме этого, в сеялках данного модельного ряда AMAZONE предлагает два варианта привода дозирования: механический и сервопривод. Механический привод SpeedShaft позволяет в комбинации с системой дозирования при повышенном давлении развивать скорость движения до 12 км/ч без потерь в посевном материале и качестве самого посева. Таким образом, AMAZONE впервые комбинирует высокоскоростное дозирование с механическим приводом. Привод не требует технического обслуживания, поскольку все компоненты оснащены системой долговечной смазки, а привод SpeedShaft отличается минимальным износом. Благодаря этому можно достичь повышения производительности от 15% до 25% по сравнению с аналогичными системами.



Сервопривод ElectricDrive служит для привода дозирования при повышенном давлении через отдельный сервомотор. Так можно очень комфортно настроить на терминале требуемую норму высева или индивидуально повышать норму высева в отдельных крайних рядах. В комбинации с сервоприводом при работе сеялкой Precea 6000 можно осуществлять качественный посев со скоростью движения до 15 км/час.



Еще одной инновацией, реализованной конструкторами AMAZONE в данной сеялке, являются сошники для мульчированного посева PreTeC, которые работают с давлением до 220 кг при механическом давлении на сошник, и 400 кг — при гидравлическом. Это обеспечивает плавность хода и равномерное появление всходов даже на твердых почвах. Сошник можно использовать как для традиционного посева по вспашке, так и для мульчированного и прямого посева.



Дозирование удобрений на сеялке точного высева осуществляется через систему дозирования Precis на SmartCenter. Удобрения в каждом ряду дозируются отдельно и активно подаются потоком воздуха к двухдисковым сошникам для внесения удобрений FerTeC Twin, которые индивидуально настраиваются по глубине. Так предотвращается забивание сошников и обеспечивается постоянная подача удобрений.



Одним из ноу-хау сеялки точного высева Precea 6000 является то, что данный агрегат может работать в комбинации с техникой для внутрипочвенного внесения удобрений по технологии Double-Shoot. Также отметим, что сеялкой Precea с сервоприводом можно управлять через универсальную систему ISOBUS, для которой подходят все ISOBUS-терминалы AMAZONE (AmaTron 4 и AmaPad 2), а также их аналоги, имеющиеся на рынке. С помощью терминала можно контролировать и регулировать дозирование удобрений и посевного материала. На экране терминала отображаются важные параметры, влияющие на эффективность работы сеялки: требуемое дозирование, двойное дозирование, пропуски и пр.



Трижды серебряная

Авторитетное жюри конкурса не обошло вниманием и другие машины компании AMAZONЕ и присудило серебряные медали трем современным моделям.



Серебряной медали «Агросалона — 2020» был удостоена система Fertiliser Delivery Cart FDC, позволяющая осуществлять точное и безопасное внесение жидких удобрений одновременно с посевом. Специальный прицеп для внесения жидких удобрений FDC используется в комбинации с сеялками Primera DMC, Condor или EDX и устанавливается между трактором и прицепной сеялкой. Прицеп Fertiliser Delivery Cart состоит из двух баков для жидких удобрений с объемом 3000 л каждый. Оба бака для жидких удобрений имеют серийный указатель уровня заполнения, так что механизатор всегда может контролировать содержимое бака, в том числе и на мониторе в кабине трактора.



Агрегат оснащен датчиком концентрации действующего вещества в растворе, телеметрическим модулем, применяется для внесения жидких удобрений и СЗР с почвообработкой, может использоваться как отдельный мобильный растворный узел для опрыскивателей с последующим визуальным контролем попадания действующего вещества на целевую поверхность.



С помощью мембранно-поршневого насоса жидкие удобрения подаются к высевающим сошникам, которые вносят их в почву. Такая комбинация применяется для проведения посева и стартового внесения жидких удобрений за один проход. Более того, в комбинации из FDC и сеялки с собственным бункером для гранулированных удобрений можно также параллельно применять жидкие и гранулированные минеральные удобрения.



По мнению экспертов, у системы FDC большие перспективы в России — прежде всего в засушливых регионах, т. к. внесение жидких удобрений непосредственно при посеве стимулирует рост растений, способствует сохранению влаги и позволяет сократить число проходов, при этом жидкие удобрения могут быть полностью использованы молодыми растениями к началу вегетационного периода.



Primera DMC 9001-2C

Еще одно «серебро» - у сеялки Primera DMC 9001-2C, оснащенной системой ISOBUS. Сеялки семейства DMC хорошо знакомы российским сельхозпроизводителям: на сегодняшний день это одна из самых популярных в России сеялок известного европейского бренда. Нужно признать, что компания Amazone учитывает потребности сельхозпроизводителей и постоянно модернизирует свою флагманскую сеялку и предлагает различные ноу-хау, позволяющие повысить экономическую эффективность Primera DMC.



Одним из инновационных изменений в данной машине является новый бункер напорного типа объемом 13000 л. Увеличение объема позитивно отразилось на количестве загрузок бункера и итоговой производительности машины, которая достигает 400 га в сутки при посеве сельскохозяйственных культур. Нововведением стало разделение бункера на четыре секции идентичного размера. Таким образом, можно выбрать соотношение посевного материала и удобрений 3:1 или 1:1, в зависимости от предпочтений и технологической необходимости.



Инновационная система дозирования позволяет гибко подходить к выбору нормы высева и нормы внесения удобрений. Норма высева регулируется бесступенчато посредством редукторов Vario, не требующих технического обслуживания. Диапазон регулировки нормы высева — от 2 кг/га до 500 кг/га.



Сеялка Primera DMC 9001-2C оснащается современной ISOBUS-регулировкой. Для ISOBUS-управления подходят все ISOBUS-терминалы AMAZONE (AmaTron 4 и AmaPad 2), а также другие терминалы управления, имеющиеся на рынке. Программное обеспечение ISOBUS от AMAZONE позволяет осуществлять управление с помощью удобных клавиш символов и кнопок. С помощью терминала можно контролировать и регулировать дозирование удобрений и посевного материала. Такие важные параметры, как требуемое дозирование, двойное дозирование, пропуски, точно отображаются на терминале.



Black Pantera 4503

Третья серебряная медаль — у самоходного опрыскивателя Pantera, который уже зарекомендовал себя во многих российских хозяйствах как надежная и эффективная машина. В этом году с целью повышения производительности и более широкого применения техники для внесения средств защиты растений AMAZONE компания предложила аграриям усовершенствованную версию популярной «самоходки» - Black Pantera 4503.



Модернизированная Pantera оснащена 6-тицилиндровым мотором Deutz мощностью 218 л. с. Однорядный двигатель с турбонаддувом обеспечивает минимальный расход топлива благодаря интеллектуальному управлению в ECO-режиме. Если требуется высокая мощность, например, при работе на крутых склонах, механизатору на помощь придет POWER-режим.



Одним из преимуществ этой модели является новаторское автоматическое ведение для штанги ContourControl с шириной захвата от 21 м. Ведение штанги имеет высочайшую точность во время обработки за счет малого расстояния до целевой поверхности даже при большой ширине захвата. ContourControl можно использовать со штангами Super-L в сочетании со складыванием Flex 1 или Flex 2.



Также в данной модели используется автоматическая система пофорсуночного включения AmaSelect в сочетании с программным обеспечением GPS-Switch pro на AmaPad 2. Эта комбинация обеспечивает надежное включение форсунок на клиньях и разворотных полосах благодаря секциям 50 см. Замену форсунок при необходимости можно осуществить нажатием кнопки на терминале. С Black Pantera доступны и прочие новые возможности — точечное опрыскивание AmaSelect Spot, ленточное опрыскивание AmaSelect Row и интеллектуальное пофорсуночное включение на поворотах AmaSelect CurveControl.

