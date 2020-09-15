Минсельхоз и Минпромторг проинформировали об эксперименте о маркировке воды

«Честный знак»

В эксперименте по маркировке бутилированной воды, который начался в России 1 апреля, активно включились 70 производителей. Об этом сообщили представители Минсельхоза и оператора системы «Честный знак» в ходе круглого стола «Ситуация на рынке упакованной воды: влияние экономического кризиса и введения КИЗ маркировки» в Общественной палате

«В рамках эксперимента мы предоставили порядка 68-70 предприятий, которые выразили готовность участвовать в эксперименте. Утверждены методические рекомендации и планы графики проведения эксперимента. Согласованы критерии успешности», — рассказал замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Владимир Скворцов.



Руководитель товарной группы «Вода» Кирилл Волков добавил, что в эксперименте задействовано большое количество оптово-розничных компаний, ритейла. Есть также производители, участвующие в рабочих группах.



«Проводится эксперимент, в рамках которого проверяем возможность нанесения средств идентификации на упакованную продукцию, все 100% форм-факторов, чтобы понять и определить совместно с производителями во-первых, финансовую составляющую этого вопроса, проверяем нанесение кодов теми или иными способами — применяется маркировка различными способами: маркировка в типографии, этикеток, прямое нанесение. Все это зависит от огромного количества факторов, производственной и складской логистики предприятия», — рассказал Кирилл Волков.



Представитель Минсельхоза добавил, что в настоящее время идет обсуждение интеграции системы маркировки и учета добываемой воды.



«В рамках эксперимента мы очень хотим и настаиваем на том, чтобы мы могли интегрировать источник происхождения сырья с производством готовой продукции. То есть нам необходимо интегрироваться с Министерством природных ресурсов, с их учетом объемов добытой воды — не только минеральной, но и природной, — которая потом уходит на реализацию в готовую продукцию», — отметил Владимир Скворцов.



«Система не противопоставляется существующим государственным системам, она в гармонизации с ними позволяет улучшить систему прослеживаемости. Каждая товарная позиция имеет атрибутивный состав, который позволяет включить номера лицензий тех или иных скважин или товаров, свидетельства о регистрации, декларации на товары, позволяет в том числе комплексно отслеживать каждую единицу товара и каждый вид товара и донести до потребителя полную, исчерпывающую информацию о том, что он покупает и пьет», — подчеркнул Кирилл Волков.



Владимир Скворцов добавил, что участие в эксперименте бесплатное, а на время эксперимента оборудование предоставляется оператором на безвозмездной основе.



«Решение о проведении эксперимента принималось на заседании Государственной комиссии, где присутствовали все ведомства, в том числе контрольно-надзорные. Может быть, одним из решающих факторов в пользу проведения эксперимента стало выступление заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, который озвучил, что, по данным ФНС, порядка 30% находящейся в обороте в нашей стране воды не учтенная», — рассказала в ходе мероприятия директор департамента цифровой маркировки Минпромторга Екатерина Приезжева.

