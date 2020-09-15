II Агропромышленный форум «Молоко России»

21-23 октября 2020 года, Воронеж, Event hall ТРЦ Сити-парка «Град»

Агропромышленный форум «Молоко России» пройдет в Воронеже и будет посвящен самым актуальным вопросам развития молочной отрасли.



Цель мероприятия — обсудить будущее молока, его качество, спрос и перспективы.



В рамках форума запланированы образовательные сессии по направлениям: зоотехния, ветеринария, кормопроизводство, генетика, комфорт коров, техника для молока, управление предприятием и инновации в сельском хозяйстве. Ведущие спикеры и эксперты отрасли, которые имеют огромный практический опыт, поделятся своими знаниями и ответят на ваши вопросы, помогут решить существующие проблемы. Все, о чем вы не решались спросить, будет доступно в рамках мероприятия.



Мероприятие пройдет без рекламы и политики. Наша задача — поделиться опытом и знаниями, для того, чтобы сделать отечественное сельское хозяйство важной отраслью, которая обеспечивает внутренние потребности и производит продукцию, которая вполне может конкурировать с зарубежными производителями. Мы хотим, чтобы вы стали успешнее!



Участие для представителей сельхозтоваропроизводителей БЕСПЛАТНОЕ!



Дополнительная информация доступна на сайте http://s949073.lpmotortest.com/



Регистрация открыта!

