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Сахар

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USD

75.203 (0,10%)

EUR

88.777 (-0,29%)

MOEX

2980.58 (1,78%)

BRENT

41 (1,16%)

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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

II Агропромышленный форум «Молоко России»

Партнерский материал

21-23 октября 2020 года, Воронеж, Event hall ТРЦ Сити-парка «Град»

Агропромышленный форум «Молоко России» пройдет в Воронеже и будет посвящен самым актуальным вопросам развития молочной отрасли.

Цель мероприятия — обсудить будущее молока, его качество, спрос и перспективы.

В рамках форума запланированы образовательные сессии по направлениям: зоотехния, ветеринария, кормопроизводство, генетика, комфорт коров, техника для молока, управление предприятием и инновации в сельском хозяйстве. Ведущие спикеры и эксперты отрасли, которые имеют огромный практический опыт, поделятся своими знаниями и ответят на ваши вопросы, помогут решить существующие проблемы. Все, о чем вы не решались спросить, будет доступно в рамках мероприятия.

Мероприятие пройдет без рекламы и политики. Наша задача — поделиться опытом и знаниями, для того, чтобы сделать отечественное сельское хозяйство важной отраслью, которая обеспечивает внутренние потребности и производит продукцию, которая вполне может конкурировать с зарубежными производителями. Мы хотим, чтобы вы стали успешнее!

Участие для представителей сельхозтоваропроизводителей БЕСПЛАТНОЕ!

Дополнительная информация доступна на сайте http://s949073.lpmotortest.com/

Регистрация открыта!

ООО «Институт молока Бочаров и партнеры» 

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