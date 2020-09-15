Компания «Август» инвестирует полмиллиарда рублей в строительство логистического центра в Липецкой области

«Август»

Компания «Август» построит в Липецкой области логистический комплекс с объемом инвестиций более 500 млн руб. Комплекс разместится на Елецком участке особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Липецк», его мощность составит свыше 20 тыс. палетомест. С данной площадки будут осуществляться поставки химических средств защиты растений (ХСЗР) аграриям Центрального Черноземья и соседних областей. 15 сентября в администрации региона состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между главой администрации Липецкой области Игорем Артамоновым и председателем совета директоров АО «Август» Михаилом Даниловым

«У нас много различных производств в регионе, но логистического комплекса пока не было. Очень приятно, что крупнейшая российская компания выбрала именно Липецкую область. Думаю, что этот объект станет ориентиром для других инвесторов, специализирующихся на складской недвижимости. Надеюсь, наше сотрудничество будет плодотворным и приведет к реализации новых проектов», — оценил перспективы партнерства Игорь Артамонов.



Комплекс мощностью более 20 тыс. палетомест на территории Елецкой площадки ОЭЗ ППТ «Липецк» будет выполнять функции распределительно-сортировочного центра ХСЗР для предприятий агропромышленного сектора, а также фермерских хозяйств области и соседних регионов. Логистический центр сможет вместить более 10 тыс. т средств защиты растений. На его территории будет аккумулироваться готовая продукция всех производственных площадок компании «Август». Комплекс примет на себя значительную часть текущей нагрузки заводов по накоплению, хранению и распределению продукции. Благодаря этому сельхозпроизводители получат широкий ассортимент препаратов с возможностью их быстрой отгрузки. Данный фактор играет особенно важную роль при вспышках активности вредителей или болезней растений, когда для сохранения урожая может быть важен каждый день. При логистическом центре планируется создать собственное транспортное подразделение, чтобы при необходимости обеспечить оперативную доставку нужных препаратов предприятиям АПК.



«Мы рассчитываем, что ввод логистического комплекса в эксплуатацию состоится в начале 2022 года — к этому моменту объем инвестиций в проект должен составить порядка полмиллиарда рублей, — отметил Михаил Данилов. — Место для него мы выбирали более четырех лет. Липецкая область является для нас одним из ключевых регионов работы, здесь активно развивается сельское хозяйство, а возможности особой экономической зоны повышают отдачу от инвестиций на территории региона. Удобное расположение логистического центра на Елецком участке ОЭЗ ППТ «Липецк» обеспечивает его непосредственную близость к автодороге М-4 «Дон» - одной из главных сельскохозяйственных трасс страны. Это выход на Центральное Черноземье и на соседние регионы: Тульскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую, Рязанскую, Тамбовскую области — до самого Волгограда. Также мы планируем улучшить сообщение со Ставропольем и Кубанью. После реализации проекта аграрии всех этих регионов смогут более оперативно получать необходимые средства защиты растений. На будущее мы ставим себе цель, чтобы в «зоне покрытия» нашего логистического комплекса срок от заявки клиента до доставки ему нашей продукции составлял не более 24 часов».



В ближайшие месяцы компания «Август» намерена войти в состав резидентов ОЭЗ «Липецк». Это позволит проекту получить дополнительные льготы и преференции, указывают в администрации области, а также интегрироваться в формирующийся на территории Елецкого участка аграрно-промышленный кластер.

