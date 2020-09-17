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BRENT

43.26 (2,46%)

Пшеница

556.6 (2,69%)

Сахар

12.62 (2,19%)

USD

74.677 (-0,59%)

EUR

88.534 (-0,36%)

MOEX

2971.74 (-0,11%)

BRENT

43.26 (2,46%)

Пшеница

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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

II Агропромышленный форум «Молоко России»

Партнерский материал


ООО «Институт молока Бочаров и партнеры»

ООО «Институт молока Бочаров и партнеры»

Деловой форум-выставка для сельхозтоваропроизводителей

Организатор — «Институт молока Бочаров и партнеры»

Дата проведения 21-23 октября 2020 года.

Агропромышленный форум «Молоко России» - уникальная площадка, объединяющая сельхозтоваропроизводителей, представителей бизнеса и инвесторов. Это место встречи, общения, знакомств и налаживания деловых взаимовыгодных отношений.

В рамках Форума пройдет выставка достижений, технологий и техники в области сельского хозяйства, а также образовательные семинары по зоотехнии, ветеринарии, генетике, кормопроизводству, комфорту коров, технике для молока, управлении предприятием и инновациям.

Интересная и насыщенная деловая программа, актуальные темы, спикеры и эксперты международного уровня, презентации, экскурсии. Все это и многое другое ждет участников мероприятия в Воронеже 21-23 октября 2020 года.

Регистрация открыта http://s949073.lpmotortest.com/

Для представителей сельхозтоваропроизводителей участие БЕСПЛАТНОЕ!


ООО «Институт молока Бочаров и партнеры»

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