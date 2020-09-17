II Агропромышленный форум «Молоко России»

ООО «Институт молока Бочаров и партнеры»

Деловой форум-выставка для сельхозтоваропроизводителей

Организатор — «Институт молока Бочаров и партнеры»



Дата проведения 21-23 октября 2020 года.



Агропромышленный форум «Молоко России» - уникальная площадка, объединяющая сельхозтоваропроизводителей, представителей бизнеса и инвесторов. Это место встречи, общения, знакомств и налаживания деловых взаимовыгодных отношений.



В рамках Форума пройдет выставка достижений, технологий и техники в области сельского хозяйства, а также образовательные семинары по зоотехнии, ветеринарии, генетике, кормопроизводству, комфорту коров, технике для молока, управлении предприятием и инновациям.



Интересная и насыщенная деловая программа, актуальные темы, спикеры и эксперты международного уровня, презентации, экскурсии. Все это и многое другое ждет участников мероприятия в Воронеже 21-23 октября 2020 года.



Регистрация открыта http://s949073.lpmotortest.com/



Для представителей сельхозтоваропроизводителей участие БЕСПЛАТНОЕ!

