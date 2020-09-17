Впервые: «Ростсельмаш» провел демпоказ беспилотного комбайна в прямом эфире

«Ростсельмаш»

Уникальное событие состоялось сегодня в Белгородской области — первый демонстрационный показ беспилотного комбайна TORUM на уборке сои. Зерноуборочная машина «Ростсельмаш» работала в одном из подразделений ГК «Агро-Белогорье» в Прохоровском районе

Участники мероприятия получили представление о новых цифровых технологиях, инновационных инженерных решениях «Ростсельмаш» в области машинного зрения, автономного движения, искусственного интеллекта, мониторинга и анализа больших данных, позволяющих добиваться высокой эффективности сельхозпроизводства.



В частности, TORUM продемонстрировал самостоятельное движение и уборку с помощью первой гибридной системы автовождения собственной разработки «Ростсельмаш» (движение и разворот с поднятием жатки в конце гона осуществлялся на базе технологии высокоточной навигации до 2,5 см), автоматическую идентификацию и остановку перед препятствием на базе технологии машинного зрения. Оператор машины при этом находился вне кабины.



Демпоказ беспилотного комбайна «Ростсельмаш» прошел в рамках форума «Системы точного земледелия», в котором приняли участие представители правительства Белгородской области и ключевых агрохолдингов Черноземья. Помимо беспилотного комбайна TORUM на мероприятии были показаны и другие современные модели комбайнов и тракторов «Ростсельмаш».



Форум по вопросам точного земледелия открыла заместитель губернатора Белгородской области — начальник департамента АПК и воспроизводства окружающей среды Юлия Щедрина.



«Цифровизация сельского хозяйства - стратегическое направление развития АПК Белгородской области. Одна из важнейших ее составляющих — беспилотная техника, в работе которой исключаются потери, связанные с человеческим фактором. И компания «Ростсельмаш» сегодня продемонстрировала нам такую технику», — сказала заместитель губернатора. Юлия Щедрина также отметила высокую восстребованность агромашин «Ростсельмаш» у сельхозтоваропроизводителей региона: за последние пять лет белгородские хозяйства закупили сотни комбайнов и тракторов компании. «Парк техники белгородских аграриев регулярно пополняется этими машинами и продолжит пополняться в следующем году», — сказала она.



От лица «Ростсельмаш» гостей форума приветствовал генеральный директор Валерий Мальцев. Он рассказал о работе, которую специалисты компании проделали в последние два года в области электронных систем и ближайших перспективах в данном направлении. «Сегодня мы представляем новейшие системы автовождения Агротроник Пилот. На форуме «Ростсельмаш» презентует не столько технику, сколько интеллектуальные системы. Все наши усилия направлены на то, чтобы облегчить труд механизаторов и усовершенствовать работу агропредприятий, поэтому нам важно не только рассказать о наших системах, но и получить обратную связь», — сказал генеральный директор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев.



Возможности электронных систем «Ростсельмаш» аграрии могли оценить как лично присутствуя в поле, так и на интернет-площадках: впервые трансляция работы беспилотной машины велась в прямом эфире.







Наша справка

Беспилотный комбайн TORUM, оснащен широким спектром умных систем. Многие из которых обладатели высших наград международной выставки АГРОСАЛОН 2020.



Среди основных — первая в мире гибридная системы автоуправления комбайном «Агротроник Пилот 2.0». Ранее система имела название RSM Explorer Plus, но после интеграции ее в платформу Агротроник было принято решение о переименовании. На сегодняшний день вся линейка систем автовождения «Ростсельмаш» имеет возможность получения карт-заданий удаленно из «Агротроника».



Системы автовождения «Агротроник Пилот 1.0» и «Агротроник Пилот 2.0» автоматически управляют траекторией движения комбайна и ведут его параллельно предыдущему проходу, обеспечивая также развороты и управление жаткой. Отличительной особенностью системы является возможность передачи задания в систему автовождения через платформу Agrotronic. Использование технологии GNSS и RTK позволяют достигнуть точности позиционирования машины до 2,5 см. Оператору при этом необходимо только отлеживать параметры обмолота. Все остальное берет на себя умная система автовождения. В системе «Агротроник Пилот 2.0» используется машинное зрение, которое обеспечивает остановку перед препятствием, что делает эту систему одной из самых безопасных в мире.



Если на пути комбайна возникает препятствие, система «Агротроник Пилот 2.0» автоматически останавливает машину — предупреждение о помехе отправляется оператору. Такая функция позволяет предотвратить наезд на препятствие и защитить рабочие органы от внешнего воздействия во время уборки, в том числе обезопасить использование машины в беспилотном режиме. Система также может автоматически управлять процессом поднятия жатки перед осуществлением разворота, самим разворотом и опусканием жатки перед началом комбайнирования.



Среди других инновационных систем:



Система «РСМ Роутер» выстраивает наиболее эффективный маршрут передвижения транспортных средств в поле, позволяет производить в срок уборку без потерь и повышает производительность на 15-20%.



«РСМ Оптимакс» предназначена для оказания помощи в выборе наиболее оптимальных настроек комбайна в зависимости от текущих условий. На основании информации от установленных в бункере сенсорных датчиков, система «РСМ Контроль уровня» отображает уровень наполнения зерном. Если в бункере более 25% зерна, система не разрешит ему закрыться, что позволит избежать повреждений элементов крепления конструкций в бункере.



Собственная система картирования урожайности «РСМ Карта урожайности» разработана на основе датчиков урожайности и влажности. Система обеспечивает замер намолота в каждой точке поля и создание карт урожайности и влажности. Данные постоянно передаются на сервер платформы «Агротроник», где автоматически анализируются и представляются в виде карт. Пользователь может в любое время посмотреть обработать, выгрузить для дальнейшего использования, в том числе для создания карт дифференцированного внесения удобрений.



«Ростсельмаш» - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в пяти странах, выпускающих технику под брендом «Ростсельмаш». Продуктовая линейка компании включает более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др. Реализация техники «Ростсельмаш», ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на четырех континентах дилерскую сеть компании.

