«KDV групп»

Руководство «KDV Групп» ведет переговоры с Ishida о целом ряде проектов для упаковки снеков и кондитерских изделий

Специализированное оборудование для упаковки снеков от компании Ishida обеспечивает надежность работы на предприятии «KDV Групп» - крупнейшего в России производителя снеков и кондитерских изделий.



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«KDV Групп» является ведущим российским производителем снеков и кондитерских изделий. История компании началась 20 лет назад — с покупки кондитерского комбината, расположенного в поселке Яшкино Кемеровской области. В результате серьезных инвестиций и полной технической модернизации предприятия, компания KDV начала выпуск вафель, печенья и пряников под торговой маркой «Яшкино».







За несколько лет продукция KDV стала любимой и узнаваемой во многих регионах России, а «Яшкинские вафли» - нарицательным словосочетанием. На сегодняшний день в активе холдинга «KDV Групп» 14 предприятий, которые производят более 350 наименований снеков и кондитерских изделий.



«KDV Групп» владеет многочисленными популярными брендами. Среди них широко известные



«Бабкины семечки» (под этой маркой компания производит подсолнечные и тыквенные семечки);



«Яшкино» (вафли, печенье, пряники, зефир, конфеты, шоколад);



«Компашки», «Кириешки», «Три корочки» (сухарики);



«BEERka» (морепродукты, орешки и сырокопченое мясо).



Стабильно высокий спрос на продукцию подтолкнул компанию к строительству новых производственных мощностей. Так, в 2008 году в «KDV Групп» решили расширить существующее производство чипсов (бренд «Хрустящий картофель»).







Планировалось, что новая дополнительная линия, 1 т продукции в час, будет смонтирована во Владимире. Уже в результате переговоров в «KDV Групп» решили, что новая линия должна удовлетворять потребности в большем объеме — 2 т продукции в час. На площадке Владимира такую линию разместить оказалось невозможным из-за отсутствия резерва производственного и земельного пространства. В «KDV Групп» стали искать альтернативный вариант для монтажа оборудования.







Сотрудничество KDV и Ishida началось в начале 2000-х годов, когда холдинг «KDV Групп» приобрел фабрику по производству снеков во Владимире, где уже работало оборудование Ishida (линии по упаковке сухариков и картофельных чипсов). Точность и надежность работы этих машин убедило представителей KDV и в дальнейшем делать ставку на оборудование этого производителя.







Частью совершенно новой линии, разработанной для совместной работы с перерабатывающим оборудованием Heat & Control , стали полностью интегрированные упаковочные системы Ishida . Система включает в себя мультиголовочные весовые дозаторы и вертикальные упаковщики , способные обеспечить производительность до 95 упаковок в минуту.







В результате установки упаковочные системы Ishida продемонстрировали свою универсальность и эксплуатационную гибкость. Уже на этапе монтажа представители «KDV» внесли коррективы: производитель решил ввести граммовку продукта, которая при заказе линии не планировалась и в техническом задании не значилась.







Инженеры Ishida справились с поставленной задачей, предложив применять специальные формовочные трубы для различных видов пакетов, что в дальнейшем дало KDV возможность без дополнительных крупных инвестиций наладить производство новых типов пакетов и расширить линейку предлагаемой продукции.



Упаковочная линия Ishida включает в себя 16-тиголовочный весовой дозатор Ishida , объединенный со сдвоенным вертикальным упаковщиком эконом-класса Atlas ECO , который способен обеспечивать высокую скорость даже при работе с таким сложным продуктом, как картофельные чипсы .







16-тиголовочный дозатор работает по принципу «два в одном»: единица оборудования — это два независимых друг от друга дозатора. Скорость работы, обеспечиваемая каждым набором — до 95 упаковок в минуту.







Вертикальный упаковщик в пакеты Ishida Atlas оснащен одинарным ножом для поточной запайки пакетов и технологией контроля оборудования, которая минимизирует потери продукта, расходы упаковочной пленки и время простоя оборудования, вызванного необходимостью замены пленки.







Инновационный запаечный блок герметично сваривает вертикальный и горизонтальные швы пакета, не образуя морщин в швах даже при высокоскоростной эксплуатации. Кроме того, Atlas эффективно удаляет попавшие крошки из области шва и предотвращает выдувание из пакета продукта. Общая эффективность упаковочной линии Ishida - около 98%.







Такие параметры, как давление, температура и время запайки удобно задаются с пульта дистанционного управления на русском языке, позволяя идеально синхронизировать скорость работы с характеристиками используемой пленки и обеспечивая оптимальное качество запаечных швов.







Простая в эксплуатации и техобслуживании конструкция легко и быстро настраивается, проста в управлении, а уникальная функция автоматической склейки пленки сокращает время переналадки на новый продукт до 10%.







На данный момент установленные на фабрике «KDV Яшкино» четыре вертикальных упаковщика Ishida успешно работают с различными брендами: «Хрустящий Картофель», «PRO-чипсы», и FAN, с целевым весом пакетов от 22 г до 160 г.



Четыре линии параллельно упаковывают 20 т продукта за смену, при этом потери не превышают 2% от заданного веса. Например, для пакета весом 65 г отклонения составляют от 0,5 г до 0,7 г, что ведет к существенной экономии сырья.



Благодаря удобству управления вертикальными упаковщиками в пакеты и простотой их чистки, время переналадки на новый вид продукта не превышает 15 минут. Еще одним преимуществом сдвоенной конструкции является то, что одна сторона весового дозатора продолжает работать, в то время как на другой заменятся упаковочная пленка. Таким образом, производство продолжается непрерывно.



«Вне всякого сомнения, главными преимуществами вертикальных упаковщиков Ishida являются их надежность и высочайшая производительность, — поясняет Владимир Гранкин, главный инженер «KDV Групп». — Немаловажным фактором является то, что вертикальные упаковщики просты и в техническом обслуживании и в эксплуатации — до мелочей продумана полная автоматизация процессов взвешивания и упаковки. Ishida производит оборудование, которое отвечает техническим требованиям, которые наша компания предъявляемым к упаковке. Надеемся, впереди у нас новые совместные проекты».

