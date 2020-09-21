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12.55 (-1,72%)

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75.998 (-0,66%)

EUR

89.305 (-0,71%)

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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Первый автопробег МЕГАКОРМ успешно завершен

Партнерский материал


«МЕГАМИКС»

«МЕГАМИКС»

14-17 сентября кормовая компания «МЕГАМИКС» успешно провела первый автомарафон в Центральном федеральном округе

Целью мероприятия стало знакомство фермерских и крестьянских хозяйств Центрального федерального округа с новыми продуктами «МЕГАМИКС», продвижение натурального и безопасного комбикорма. Марафон стартовал и завершился в Воронеже. Маршрут пролегал через Воронежскую, Липецкую и Курскую области. За четыре дня специалисты компании провели серию встреч с животноводами, ответили на вопросы об особенностях кормления сельскохозяйственных животных. «МЕГАМИКС» активно внедряет современные технологии в кормовую отрасль, способствуя повышению благосостояния фермеров и укреплению продовольственной и биологической безопасности страны. Данное мероприятие снискало большой интерес со стороны аграриев и поэтому станет регулярным.

Группа компаний «МЕГАМИКС» —ведущий российский производитель премиксов для всех видов сельскохозяйственных животных, включая птиц. Компания успешно работает на рынке c 1999 года. В настоящее время группа компаний «МЕГАМИКС» располагает тремя производственными комплексами и обладает собственным аналитическим центром, который представлен тремя лабораториями. Производственные площадки «МЕГАМИКС» аттестованы по международным стандартам ISO и GMP+. Суммарная производственная мощность составляет до 180 тыс. т премиксов в год.


«МЕГАМИКС» 

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