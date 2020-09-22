«Ростсельмаш» успешно испытал умный комбайн на уборке подсолнечника

«Ростсельмаш»

В станице Бессергеневской Ростовской области прошли очередные испытания умного комбайна семейства TORUM, который создали в компании «Ростсельмаш». На этот раз агромашина тестировалась на операции «уборка подсолнечника». Умная агромашина — это современная разработка — часть инновационного проекта «Автономная ферма», оснащенная широким рядом интеллектуальных систем, упрощающих как работу механизатора, так и агропредприятия в целом



«Интеллектуальные» агромашины — это универсальные помощники на полях страны. Они могут работать и днем, и ночью, в туман и дождь. Их зрение и мозг — инновационные системы, в перспективе будут способны полностью управлять как движением, так и технологическими процессами, проходящими внутри машины, например, процессами обмолота и очистки. Участники демонстрационного показа в Бессергеневской получили представление о новых цифровых технологиях, инновационных инженерных решениях «Ростсельмаш» в области машинного зрения, автономного движения, искусственного интеллекта, мониторинга и анализа больших данных, позволяющих добиваться высокой эффективности сельхозпроизводства, рассказал директор по маркетингу компании «Ростсельмаш» Максим Нахабо.



Умный комбайн семейства TORUM, оснащен широким спектром интеллектуальных систем. Многие из которых обладатели высших наград международной выставки «Агросалон 2020». Среди основных — первая в мире гибридная система автовождениия комбайном «Агротроник Пилот 2.0». Ранее система имела название RSM Explorer Plus, но после интеграции ее в платформу «Агротроник» было принято решение о переименовании. На сегодняшний день вся линейка систем автовождения «Ростсельмаш» имеет возможность получения карт-заданий удаленно из «Агротроник».



Гибридная системы автовождения «Агротроник Пилот 2.0» автоматически управляет траекторией движения комбайна и ведет его параллельно предыдущему проходу, обеспечивая также автоматический развороты с своевременным поднятием и опусканием жатки. Использование технологии GNSS и RTK позволяет достигнуть точности позиционирования машины до 2,5 см, а за счет технологии машинное зрение, обеспечивается детекция и остановка перед препятствием. Если на пути комбайна возникает помеха, система «Агротроник Пилот 2.0» автоматически останавливает машину, отправляя сообщение во возможном столкновении оператору. Такая функция позволяет предотвратить наезд на препятствие и защитить рабочие органы от внешнего воздействия во время уборки, в том числе обезопасить использование машины в беспилотном режиме.



Кроме этого, на TORUM была продемонстрирована система «РСМ Адаптивный Круиз Контроль»: за счет управления скоростью движения комбайна разработка позволит обеспечить стабильный поток массы на входе, а значит — еще больше снизить потери и еще оптимальнее загрузить двигатель машины.







Среди других инновационных систем:



Система «РСМ Роутер» выстраивает наиболее эффективный маршрут передвижения транспортных средств в поле, позволяет производить в срок уборку без потерь и повышает производительность на 15-20%.



РСМ Оптимакс предназначена для оказания помощи в выборе наиболее оптимальных настроек комбайна в зависимости от текущих условий. На основании информации от установленных в бункере сенсорных датчиков, система «РСМ Контроль Уровня» отображает информацию о об объеме наполнении бункера зерном. Если он более 25%, система не разрешит бункеру закрыться, что позволит избежать повреждений элементов крепления конструкций.



Собственная система картирования урожайности «РСМ Карта Урожайности» разработана на основе датчиков урожайности и влажности. Система обеспечивает замер намолота в каждой точке поля и создание карт урожайности и влажности. Данные постоянно передаются на сервер платформы «Агротроник», где автоматически анализируются и представляются в виде карт. Пользователь может в любое время посмотреть обработать, выгрузить для дальнейшего использования, в том числе для создания карт дифференцированного внесения удобрений.

