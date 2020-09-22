Corteva Agriscience награждена за лидерство в области производства Manufacturing Leadership Award 2020

Corteva Agriscience

Компания признана лидером за устойчивые решения, эффективность цепи поставок и высокую результативность операционной деятельности

Международная научно-исследовательская компания Corteva Agriscience награждена в нескольких номинациях за лидерство в области производства Manufacturing Leadership Award 2020 от Национальной ассоциации производителей (США).



Категории и технологии, которые получили признание:



Награда за лидерство в отрасли операционного совершенства за производство инновационной молекулы Arylex™ Active с помощью «прямого соединения» - Инновация в производстве, которая создала более эффективный процесс, улучшающий производительность при значительном уменьшении отходов;



Награда за лидерство в области поставок — за оптимизацию компанией Corteva Agriscience активов по производству формуляций и упаковки, за счет которой конечное производство товаров было перемещено на региональный уровень и, в конце концов, приблизилось к клиентам;



Награда за лидерство в области устойчивого развития — за передовую технологию успешного производства молекулы Inatreq™ Active, которая включает разработку устойчивой и эффективной технологии для вывода этого фунгицида природного происхождения на рынок.



Кроме того, Хуан Баналес, руководитель группы технического обслуживания на производстве компании Corteva Agriscience Pittsburg в Питтсбурге, Калифорния, получил премию лидера нового поколения. Награда, которая вручается выдающимся профессионалам производства 30 лет и моложе, признает инновационное лидерство Хуана Баналеса в компании Corteva и его общественную деятельность в Питтсбургском городском совете.



Официальная церемония награждения компании Corteva состоится во время виртуальной гала-конференции Manufacturing Leadership Awards 8 октября 2020 года.



«Эти награды позиционируют Corteva Agriscience среди уважительной группы лидеров, формирующих будущее мирового производства, — заявил Баладжи Венкатараман, глобальный директор по производству и технологиям Corteva Agriscience. — Я очень горжусь работой команды и нашими инновациями, начиная от научно-исследовательской работы в Индианаполисе, Индиана, до производственных команд со всего мира».



О Manufacturing Leadership Award

Manufacturing Leadership Award награждает производственные компании и отдельных производственных лидеров, которые формируют будущее мирового производства. Победные проекты и отдельные лидеры производства демонстрируют достижения в нескольких категориях и избираются коллегией экспертных судей по результатам, которые дают четкую и убедительную ценность, рентабельность инвестиций и другие ощутимые результаты. В каждой категории есть несколько победителей, включая по одной награде высокого достижения в каждой категории, а также производитель года 2020 для малых и крупных предприятий. Также на гала-церемонии Manufacturing Leadership Award будут обнародованы победители категорий «Лидер производства» и «Премия за достижения».



Для получения дополнительной информации о гала-церемонии Manufacturing Leadership Award или Rethink: The Manufacturing Leadership Council Summit перейдите на сайт www.MLCRethink.com .

