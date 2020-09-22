разделы

реклама

журналы

USD

75.855 (-0,85%)

EUR

89.174 (-0,85%)

MOEX

2904.68 (1,43%)

BRENT

41.88 (1,06%)

Пшеница

559.6 (0,90%)

Сахар

12.55 (-1,72%)

USD

75.855 (-0,85%)

EUR

89.174 (-0,85%)

MOEX

2904.68 (1,43%)

BRENT

41.88 (1,06%)

Пшеница

559.6 (0,90%)

Сахар

12.55 (-1,72%)

USD

75.855 (-0,85%)

EUR

89.174 (-0,85%)

MOEX

2904.68 (1,43%)

BRENT

41.88 (1,06%)

Пшеница

559.6 (0,90%)

Сахар

12.55 (-1,72%)

Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Зарубежные типографии смогут печатать коды маркировки для российских производителей

Партнерский материал


М. Стулов

М. Стулов

Реализованный в системе маркировки молочной продукции функционал сервис-провайдеров доступен не только российским, но и зарубежным типографиям

Об этом представитель ЦРПТ Сергей Парфенов сообщил в ходе вебинара «Особенности типографского способа нанесения. Алгоритм передачи кодов в типографию, протестированные виды упаковки молока».

«По сути, типография, находящаяся за пределами России, точно так же может стать сервис-провайдером и получать коды маркировки от участника оборота для нанесения на упаковку при печати упаковки в типографии», — сообщил Сергей Парфенов.

О том, что сервис-провайдеры могут оказывать услуги по печати кодов маркировки на упаковке, которую потом передают на предприятия молочной промышленности, говорится в проекте правил маркировки молочной продукции.

При этом заказывает коды маркировки производственная площадка, пояснил Парфенов.

ЦРПТ 

рекомендации

"Агроинвестор" №9, сентябрь 2020

Журнал

"Агроинвестор" №9, сентябрь 2020
Инвестиции на паузе. Участники агрорынка стали осторожнее с вложениями из-за усиления волатильности в экономике

«Агроинвестор»

Инвестиции на паузе. Участники агрорынка стали осторожнее с вложениями из-за усиления волатильности в экономике
R&D в федеральном масштабе. Поможет ли наука агробизнесу слезть с «импортной иглы»

«Агроинвестор»

R&D в федеральном масштабе. Поможет ли наука агробизнесу слезть с «импортной иглы»
«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020

Журнал

«Агротехника и технологии» №5, сентябрь-октябрь 2020
Cвои среди чужих. Патриотизм VS прибыль: какое будущее ждёт отечественные породы в животноводстве и птицеводстве

«Агротехника и технологии»

Cвои среди чужих. Патриотизм VS прибыль: какое будущее ждёт отечественные породы в животноводстве и птицеводстве

реклама