Зарубежные типографии смогут печатать коды маркировки для российских производителей

М. Стулов

Реализованный в системе маркировки молочной продукции функционал сервис-провайдеров доступен не только российским, но и зарубежным типографиям

Об этом представитель ЦРПТ Сергей Парфенов сообщил в ходе вебинара «Особенности типографского способа нанесения. Алгоритм передачи кодов в типографию, протестированные виды упаковки молока».



«По сути, типография, находящаяся за пределами России, точно так же может стать сервис-провайдером и получать коды маркировки от участника оборота для нанесения на упаковку при печати упаковки в типографии», — сообщил Сергей Парфенов.



О том, что сервис-провайдеры могут оказывать услуги по печати кодов маркировки на упаковке, которую потом передают на предприятия молочной промышленности, говорится в проекте правил маркировки молочной продукции.



При этом заказывает коды маркировки производственная площадка, пояснил Парфенов.

