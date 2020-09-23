Сырки «Б.Ю. Александров» - система рентгеновского контроля Ishida обеспечивает контроль качества

«Б. Ю. Александров»

Представители «Ростагроэкспорт» констатируют, что система Ishida IX-GA-4075 дает компании целый ряд важных на рынке конкурентных преимуществ

Инновационные технологии систем рентгеновского контроля Ishida позволяют обеспечить высочайший уровень контроля качества одного из самых популярных российских молочных брендов — «Б. Ю. Александров» .



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История успеха сырков «Б. Ю. Александров» началась в 1995 году, когда врач и предприниматель Борис Юрьевич Александров создал компанию «Ростагроэкспорт». В тот период Борис Юрьевич заметил нишу на российском рынке, а именно потребность в высококачественных традиционных молочных продуктах питания. Таким образом, компания начала налаживать производство широкого ассортимента молочной продукции, в том числе глазированных творожных сырков и творожной массы.







Основываясь на уже достигнутых производственных успехах, Борис Александров решился на создание нового бренда, который представлял бы собой «идеальный» творожный сырок, изготовленный исключительно из лучших натуральных ингредиентов. Сам же бренд «Б. Ю. Александров» получил свое имя в честь основателя компании.



В настоящее время под маркой «Б. Ю. Александров» производится 16 видов глазированных и творожных сырков, в том числе с покрытием из лучших сортов молочного и темного бельгийского шоколада. Помимо этого, в линейку продуктов входит специальный детский набор, включающий в себя творожный сырок в молочном шоколаде вместе с игрушкой или маленькой настольной игрой.







На сегодняшний день под маркой «Б. Ю. Александров» ежедневно выпускается до 400 тыс. творожных сырков, что составляет около 30% всей производимой продукции. С момента появления в 2008 году продукции под брендом «Б. Ю. Александров» ее производство увеличилось в восемь раз.







Бренд «Б. Ю. Александров» позиционируется как наиболее качественный из всех представленных на рынке. Именно поэтому обеспечение безупречного контроля качества продуктов бренда является важнейшим требованием компании «Ростагроэкспорт».







В процессе производства готовые сырки запечатываются в пленку «флоу-пак» и помещаются в индивидуальную картонную коробочку. Далее двенадцать упаковок укладываются в групповую упаковку. Так как пленка «флоу-пак» металлизированная, использование обычных, широко распространенных металлодетекторов для контроля качества невозможно. Что еще более важно, металлодетекторы не обладают достаточной эксплуатационной гибкостью для нахождения посторонних частиц стекла, пластика, поврежденной упаковки и отсутствующих сырков в коробке.







Система рентгеновского контроля Ishida IX-GA-4075 была приобретена компанией «Ростагроэкспорт» в 2015 году для осуществления различных процедур по проверке качества.







1. Посторонние включения. Система IX-GA-4075 способна обнаружить различные посторонние включения в творожных сырках (в том числе, мелкие металлические фрагменты, которые могут попасть в продукт из производственного оборудования), определять микроскопические металлические окалины из сахара, хранящегося в больших элеваторах, а также находить мелкие камни, которые могут попасть в продукт с изюмом.







2. Целостность продукта. Рентген-контроль способен обнаружить внутри уже запечатанной коробки поврежденный упаковочной машиной сырок, а также определить отсутствие сырка в коробке или детских игрушек в детском наборе. При этом оборудование может эффективно поддерживать актуальную скорость работы линии, вплоть до 60 упаковок в минуту, в круглосуточном режиме эксплуатации.







Ключом успеха рентгеновского контроля стало использование уникального Генетического Алгоритма Ishida. Данное программное обеспечение функционирует на основе анализа серии рентгеновских снимков, получаемых в результате серии тестовых проверок, что позволяет создавать точный протокол качественного продукта. Все, что выходит за пределы данного протокола, говорит о проблеме и отбраковывается. Таким образом, можно с высокой точностью определять наличие посторонних включений и постоянно пополнять базу данных всех возможных погрешностей, что позволяет еще более точно определять все проблемы внутри упаковки.







Представители «Ростагроэкспорт» констатируют, что система Ishida IX-GA-4075 дает компании целый ряд важных на рынке конкурентных преимуществ. «Эта система рентгеновского контроля может успешно определять наличие всех возможных видов посторонних включений, что является важнейшей проверкой на безопасность. Это особенно важно при производстве продуктов питания, которые так популярны среди взрослого и детского населения», — поясняет Павел Кубахов, руководитель отдела инновационных и новых технологий.







«Не менее важен тот факт, что высокий уровень качества готового продукта является главным требованием многих супермаркетов и торговых сетей, с которыми мы сотрудничаем, — продолжает Кубахов. — Благодаря используемым системам рентгеновского контроля мы имеем всю информацию о каждой проведенной проверке, тем самым мы можем подтвердить качество, как самого продукта, так и его упаковки. Это крайне полезно при реакции на возможные претензии со стороны потребителей».



По словам Любови Лукашевич, руководителя производства творожных сырков, система рентгеновского контроля Ishida IX-GA-4075 обеспечивает высокий уровень надежности работы. «С момента установки оборудования у нас не возникало никаких серьезных проблем или поломок, — поясняет она. — Данная машина оснащена программным обеспечением на русском языке, благодаря чему она крайне проста и удобна в эксплуатации и техобслуживании. Мы сохранили в памяти 40 предварительных установок, поэтому перенастройка для контроля новых видов продукта занимает пару секунд».



Как считают представители компании, система рентгеновского контроля от Ishida является очень разумной инвестицией. «В конечном счете, качество продукта абсолютно бесценно, а возможные потери нашей репутации на рынке из-за проблем с качеством невосполнимы, — подводит итог господин Кубахов. — Исходя из этого, можно смело сказать, что вопрос самоокупаемости рентгеновского контроля не стоит, эта машина для нас бесценна».

