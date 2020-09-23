Как подделывают молочные продукты для российских магазинов

А. Махонин

Пять главных способов обмана покупателей

В России почти половина сыров, поступающих в продажу, может оказаться фальсификатом, рассказал директор «Всероссийского научно-исследовательского института технологии консервирования» Андрей Петров. Потому с 2021 года в стране стартует кампания по борьбе с недобросовестными производителями. Началом для нее послужит введение обязательной маркировки продуктов.



По словам Петрова, данные по количеству фальсифицированного сыра в стране варьируются от 3-5% до 40%. «Чтобы детально исследовать этот вопрос и получить объективные сведения, сначала необходимо создать научно обоснованную методику учета: по конкретным видам продукции, по регионам, по отдельным торговым сетям и так далее. Пока же такого инструмента нет, оценить масштаб присутствия фальсифицированной продукции очень сложно», — добавил эксперт. Петров выделил пять главных разновидностей фальсифицированной продукции.



Качественная фальсификация. При производстве таких продуктов в состав добавляются незадекларированные пищевые и непищевые ингредиенты. Известно, что при производстве молочных продуктов могут использоваться консерванты, антиокислители, ароматизаторы. Их предельно допустимые концентрации регламентированы законом. Но на практике информация о добавках на этикетках нередко отсутствует.



Количественная фальсификация. Вес или объем таких продуктов меньше заявленного. Для обмана используются не только традиционные поддельные гири или метры. В настоящее время можно встретить поддельные программы, считывающие устройства, перепрошитые электронные счетчики. Впрочем, иногда нарушения случаются из-за технологических неполадок, а не от злого умысла.



Стоимостная фальсификация. Ее суть сводится к продаже продукции низкого сорта по цене аналога более высокого качества.



Ассортиментная фальсификация. Осуществляется путем подмены сырья или продукта другим — более низкого качества.



Информационная фальсификация. Это сознательное создание ложной, неполной и неоднозначной информации о составе или свойствах продукта. Неверная информация в этом случае содержится в сертификатах, маркировке, на этикетке или в рекламных материалах. Наиболее распространенным и очень опасным видом обмана потребителей в этом случае является продажа продуктов с истекшим сроком.



Андрей Петров считает, что российский молочный рынок значительно отчистится от фальсификата после введения обязательной маркировки. Каждому товару будет присвоен уникальный код, по которому электронная система сможет фиксировать переход товара по всей логистической цепи — от производителя до потребителя. «Введение обязательной маркировки молочной продукции призвано в разы уменьшить количество фальсификата, снизить количество „серых“ схем, направить денежные потоки в бюджет. А самое главное, когда этот механизм будут использовать все игроки рынка, в России появится реальная возможность защитить потребителя», — заявил Петров.



Закон о цифровой маркировке товаров вступил в силу с 1 января 2019 года. Ожидается, что требования по маркировке молочной продукции начнут действовать с 20 января 2021 года.

