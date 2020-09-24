ГК «ЭФКО» реализовала уникальный проект по экспорту растительного масла

«ЭФКО»

Компания отправила в Китай флекси-поезд с рапсовым маслом. Впервые растительное масло «ЭФКО» в контейнерных поездах прошло сухопутные границы России, Казахстана и Китая

Новый проект группы компаний «ЭФКО» позволил оптимизировать расходы и сократить сроки поставки растительных масел в регионы Китая в 3-5 раз. По суше груз будет идти быстрее, чем по воде, уменьшится время на дополнительные погрузки и оформление документов. Основное сокращение сроков произойдет за счет того, что в Китае рапсовое масло не нужно будет перегружать на поезд из судна и тратить лишнее время. Это выигрышная стратегия и для экспортеров, и для импортеров.



В состав флекси-поезда вошли 82 контейнера с рапсовым маслом, общий объем которых — 1765 т. Для сравнения — это почти 2 млн бутылок масла объемом один литр. Из Воронежа флекси-поезд с рапсовым маслом ГК «ЭФКО» отправился 29 августа, а уже в начале сентября он был в китайской провинции Урумчи.



«Несмотря на сложности, возникшие из-за пандемии коронавируса, в уходящем сезоне-2019/20 мы переработали на мощностях Группы 1,8 млн т семян маслокультур и отправили за рубеж порядка 780 тыс. т сырого масла и шрота. Ранее мы уже реализовывали проекты по экспорту рапсового и соевого масла во флекси-поездах в Китай, грузы был доставлены на поездах до порта Новороссийск, а далее по морю до крупнейших китайских портов. Хочу отметить, что Китай впервые в своей истории принял российское растительное масло во флекси-поездах», — рассказал Денис Манченко, коммерческий директор Маслосырьевого дивизиона ГК «ЭФКО».



В ходе реализации проект по экспорту растительного масла получил одобрение государственных органов: Минтранса РФ, Минсельхоза РФ, Российского экспортного центра, отраслевых союзов и организаций.



Компания делает новый шаг в развитии своего экспортного направления. «ЭФКО» использует уникальные логистические возможности и расширяет свое присутствие на крупных и развивающихся зарубежных рынках. Благодаря этому российская аграрная продукция становится более конкурентоспособной и востребованной, и все больше иностранных потребителей смогут по достоинству оценить ее высокое качество.

